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Тюрьма, музей и вороны: 5 занятных фактов о Лондонском тауэре



В Лондоне есть немало потрясающих мест с удивительной историей, ведь столице Великобритании уже больше тысячи лет. И знаменитый тауэр, пожалуй, можно назвать одной из самых атмосферных лондонских достопримечательностей. Оно и понятно, ведь там долгое время была тюрьма даже для королевских особ - впрочем, не только этим известно столь примечательное место.
Вашему вниманию занятных фактов о Лондонском тауэре.

1. Об истории появления Лондонского тауэра


Изображение Тауэра на средневековой гравюре. /Фото: wikipedia.org

Изображение Тауэра на средневековой гравюре. /Фото: wikipedia.org

 

Лондонский тауэр является одним из сооружений английской столицы, которое может похвастаться многовековой историей. Ведь построен он был по приказу ещё нормандского монарха Вильгельма Завоевателя. Причём запланировал он возведение Тауэра ещё с момента насесения им поражения королю Гарольду Годвинсону в ходе знаменитой битвы при Гастингсе. По мнению историков, новый правитель отдал приказ о строительстве для того, чтобы у него было где защищаться от потенциальных восставших против него.

2. О функциях Тауэра


Башня, в которой содержали осуждённых, хранили оружие и селили животных. /Фото: istockphoto.com

Башня, в которой содержали осуждённых, хранили оружие и селили животных. /Фото: istockphoto.com


Безусловно, многим из нас Лондонский тауэр известен, прежде всего, как место содержания и казни людей самого разного положения. А ведь на самом деле за много веков своей истории его функционал неоднократно меняла. Например, одно время там размещалось здание Королевского монетного двора, в другой период помещения отдали под склад оружия. Но, пожалуй, самым странным назначением Лондонского тауэра, которое оно когда-либо выполняло, был и остаётся зоопарк.
Сегодня же Тауэр является историческим музеем.

3. О тюремном периоде Тауэера


Подземелья Тауэра - самая атмосферная часть нынешнего музея. /Фото: architectureguru.ru

Подземелья Тауэра - самая атмосферная часть нынешнего музея. /Фото: architectureguru.ru

 

Роль Тауэра в качестве тюрьмы является наиболее длительной и известной, поэтому и занятных страниц больше всего связано именно с этим периодом. Так, например, именно там были заключены и дожидались казни множество известных исторических деятелей - например, Анна Болейн, вторая супруга короля Генриха VIII. Временно пробыла там и дочь этой пары - будущая королева Елизавета I, которую отправила в Тауэр на пару месяцев собственная сестра, тогдашняя правительница королева Мария.

4. О количестве казней, произведённый в Тауэре


Памятный знак на месте казней в Тауэре. /Фото: wikipedia.org

Памятный знак на месте казней в Тауэре. /Фото: wikipedia.org

 

Несмотря на то, что Башня в Лондоне, в первую очередь, ассоциируется именно с тюрьмой и местом, где теряли голову даже члены королевской семьи, в действительности, казнили там совсем нечасто. Так, по информации редакции novate.ru, за всю тысячелетнюю историю Лондонского тауэра там лишились жизни всего 22 человека. Причём последним оказался немец - это был Йозеф Якобс, обвинённый в разгар Второй мировой войны в шпионаже на Третий рейх, которого расстреляли летом 1941 года.

5. О ценности воронов Тауэра


Смотритель Башни с одной из ворон. /Фото: helentours.ru

Смотритель Башни с одной из ворон. /Фото: helentours.ru

 

При том, что сам Лондонский тауэр является знаменитой точкой на туристических картах, он обдалает собственной достопримечательностью. Речь идёт о воронах, которые постоянно проживают в Башне. Держат их там не просто так, а из уважения в легендне, согласно которой, как только вороны однажды улетят из Тауэра, на Великобританию свалится страшное несчастье. Сегодня в Башне постоянно живёт семь воронов, каждый из которых имеет собственное имя.

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