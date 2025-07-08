Тюрьма, музей и вороны: 5 занятных фактов о Лондонском тауэре

1. Об истории появления Лондонского тауэра

Изображение Тауэра на средневековой гравюре. /Фото: wikipedia.org

2. О функциях Тауэра

Башня, в которой содержали осуждённых, хранили оружие и селили животных. /Фото: istockphoto.com

3. О тюремном периоде Тауэера

Подземелья Тауэра - самая атмосферная часть нынешнего музея. /Фото: architectureguru.ru

4. О количестве казней, произведённый в Тауэре

Памятный знак на месте казней в Тауэре. /Фото: wikipedia.org

5. О ценности воронов Тауэра

Смотритель Башни с одной из ворон. /Фото: helentours.ru