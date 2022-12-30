6 самых респектабельных поездов, которые не уступают в роскоши люксовым отелям

1. Belmond Northern Belle

Один из самых роскошных английских поездов. /Фото: properpresents.co.uk

Вагон-ресторан, который даст фору многим респектабельным заведениям. /Фото: americantravel.ru

2. Belmond Andean Explorer (Перу)

Комфортабельный отель на колесах, где можно наслаждаться видами прямо в пути. /Фото: audleytravel.com

Интерьер купе шикарного перуанского поезда. /Фото: thebetterplaces.com

3. Rocky Mountaineer (Канада)

Символ роскоши на рельсах Канады. /Фото: thepalaceonwheels.org

Обзор красоты панорамы за окном поезд никак не ограничивает. /Фото: brightspot.com

4. Eastern & Oriental Express (Таиланд / Сингапур / Малайзия)

Один из самых респектабельных в мире поездов. /Фото: rcrusoe.com

Шикарные вагоны для южноазиатского железнодорожного транспорта обеспечили. /Фото: seat61.com

А вот ресторан в роскошном поезде требовал определенного внешнего вида. /Фото: vogue.com

5. Indian Pacific (Австралия)

Поезд, бороздящий просторы австралийских пустынь. /Фото: travel.nine.com.au

Интерьер поезда настолько же респектабельный, насколько и удобный. /Фото: thenewdaily.com.au

Отведать изысканные блюда в поезде смогут не все пассажиры. /Фото: landlopers.com

6. «Императорская Россия» (Россия, Москва — Владивосток)

Самый роскошный российский поезд. /Фото: atorus.ru

Больше похоже на балкон императорского театра, чем на вагон поезда. /Фото: ttgbaltic.eu

Самый дорогой вагон-ресторан в РЖД. /Фото: regnum.ru