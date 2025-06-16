Как разделить комнату на отдельные зоны

В последние годы студии становятся все популярнее, так как они светлые и просторные. Но есть у этой планировки и минус – отсутствие функциональных зон и, как следствие, личного пространства. Чтобы решить проблему, комнату нужно правильно разделить с помощью перегородок. Сегодня мы расскажем, какие приемы можно для этого использовать.

Вариант 1: Стеклянная перегородка

Вариант 2: Реечная перегородка

Вариант 3: Ширма

Вариант 4: Занавеска из бусин или бисера

Вариант 5: Гипсокартон и вагонка

Вариант 6: Плотные шторы

Вариант 7: Перегородка в стиле макраме

Вариант 8: Стеллажи

Существует много способов разделить помещение на зоны, но самым практичным и удобным являются перегородки. Большинство из них – простые и удобные в монтаже, а значит, вам не нужно иметь никаких особых строительных навыков, чтобы установить эти конструкции. Также перегородки не перегружают пространство, выглядят легко и воздушно, что особенно важно для небольшой квартиры.Стеклянная перегородка может отделить спальню от гостиной.Нельзя сказать, что этот вариант простой в исполнении, но если вы решитесь на установку стеклянной перегородки, точно не пожалеете об этом. Если стекло окажется слишком дорогим, подумайте о том, чтобы заменить его акрилом. Что касается рамы, то она может быть металлической или деревянной – все зависит от стиля вашего интерьера.Такая перегородка смотрится легко и невесомо, не препятствует попаданию света в ту часть комнаты, которая отделена от окна. Кроме того, она выглядит очень красиво и эстетично, становится настоящей изюминкой комнаты. Если же вы считаете, что стеклянная перегородка не сможет дать вам достаточного уединения, просто дополните ее занавеской из плотного материала, которую можно будет в любой момент закрыть.Реечная перегородка не обязательно должна быть на всю стену.Многие думают, что перегородки в комнате должны быть только сплошными, и поэтому боятся, что они перегрузят комнату. На самом деле, это условие не является обязательным. Наоборот, перегородки, которые пропускают свет и воздух являются более востребованными и эффективными. Обратите внимание на реечные изделия, которые состоят из деревянных планок. Их можно найти в любой строительном магазине, поэтому соорудить такую перегородку своими руками не составит никакого труда.Только не забудьте покрыть планки прозрачным лаком, чтобы они со временем не выцвели под влиянием солнечных лучей и не потеряли привлекательный внешний вид. Также их можно покрасить в тот цвет, который вам нравится и вписывается в интерьер, например, белый или черный. А если хотите добавить немного яркости в обстановку квартиры, смело можете использовать более насыщенный, контрастный оттенок: зеленый, голубой, терракотовый и пр.Ширма должна быть мобильной.Несмотря на то, что ширма является достаточно старым материалом, который используют на протяжении многих столетий, в наши дни она также не утратила актуальности, и смело может соперничать с другими, более современными конструкциями. Такую перегородку можно приобрести в магазине, а можно соорудить самостоятельно, например, из фанеры. Это дешевый и простой в работе материал, поэтому готовое изделие обойдется не слишком дорого.Обратите внимание, что готовая конструкция не должна получиться слишком громоздкой, ведь время от времени вам нужно будет перемещать ее по квартире. В этом, пожалуй, самый главный плюс ширмы – с ее помощью вы можете создать уединенный уголок в любой части квартиры.Перегородка из бусин выглядит роскошно.Если вы фанат эстетики 70-х, тогда такой вариант перегородки точно придется вам по душе. В качестве основного материала можно использовать бисер, бусины или кусочки бамбука – в любом случае получится интересно. Перегородка идеально подходит для зонирования съемной квартиры, так как для ее установки не придется дырявить стены, а при переезде вы легко снимите занавеску, чтобы забрать с собой.Не переживайте – она разграничит студию не хуже полноценных массивных перегородок. С ее помощью можно отделить кухню, придать гостиной более камерный вид или создать уголок для работы. Кстати, занавеску не обязательно покупать – если вы увлекаетесь рукоделием, то вполне можете сделать ее самостоятельно. Получится красиво, оригинально и точно не так, как у всех. Главное – учитывать стиль интерьера при выборе материала и цвета занавески, чтобы она не выбивалась из общей обстановки.Скомбинируйте в одной перегородке рейки и гипсокартонЕсли вы четко осознаете, что легкие, невесомые перегородки, которые лишь визуально зонируют пространство, не подходят для вашей квартиры, тогда зовите на помощь тяжелую артиллерию. Мы говорим о гипсокартоне. Современные дизайнеры редко используют ее при оформлении интерьера, считая пережитком прошлого, но если правильно подойти к выбору и декору конструкции, получится сделать нечто действительно стоящее. Например, готовую перегородку можно украсить вагонкой или деревянными планками в тон мебели, и тогда никто не догадается, что под ними скрывается гипсокартон.Выбирайте плотные шторы, а не легкие занавескиВместо дверей и для разделения комнаты на зоны отлично подходят длинные шторы из плотной ткани. При минимальных затратах они делают интерьер стильным, изысканным и роскошным. Шторы можно повесить в дверном проеме или посреди комнаты, чтобы отделить часть помещения. Всего одним движением руки вы можете разделить большую комнату на спальню и гостиную либо кабинет.Обратите внимание, что легкие занавески не слишком подходят для этих целей. Да, они хорошо пропускают солнечный свет, но при этом не дают никакого чувства уединения. Лучше отдавать предпочтение плотному и тяжелому материалу, который будет красиво драпироваться.Макраме станет изюминкой интерьераЕсли вы работаете дома и не хотите отвлекаться на домашних в процессе выполнения важных задач, отделите свой кабинет с помощью занавески в стиле макраме. Она хорошо пропускает свет, но при этом является достаточно плотной, чтобы создать уединенный уголок, где вам никто не будет мешать.Если вы умеете плести, то вполне сможете самостоятельно сделать такую занавеску и повесить ее в нужном месте. Нет времени и желания? Тогда подберите подходящий вариант в магазине – там достаточно большой выбор. А чтобы занавеска не деформировалась и не колыхалась на сквозняке, в нижнюю часть нужно добавить утяжелитель.Стеллаж может быть открытым или закрытымНе совсем стандартной, но при этом не менее эффективной перегородкой станут стеллажи. Это отличное решение, если вы не хотите изобретать велосипед, заказывая специальные перегородки – вам будет достаточно лишь по-новому расставить мебель, чтобы добиться нужного эффекта. Стеллажи могут быть двух видов: закрытые и открытые. Хорошо, если они будут доходить практически до потолка – тогда у вас появится много дополнительного места для хранения книг и мелких вещей.С точки зрения дизайна и удачной планировки пространства, более выгодными будут открытые конструкции, так как они не препятствуют попаданию солнечного света. Однако на них гораздо сложнее поддерживать порядок – нужно будет постоянно следить за тем, чтобы на полках не образовывался хаос из вещей. Лучше всего не расставлять предметы самостоятельно, а использовать для их хранения плетеные корзины или красивые контейнеры – тогда картинка получится более аккуратной и гармоничной.