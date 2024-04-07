7 проблемных мест, которые создают хаос даже в убранной квартире

Очень обидно, когда тратишь на уборку квартиры все выходные, а по итогу все равно сохраняется ощущение бардака. Спешим успокоить – это не ваша вина.







Просто в каждой комнате есть определенные зоны, на которые мы редко обращаем внимание в процессе наведения порядка, но именно из-за них создается впечатление плохо убранного дома. Подробнее о них – в нашей статье.



1. Розетки

2. Бытовая химия

3. Провода

4. Холодильник

5. Открытые полки

6. Грязная одежда

7. Кухонная столешница

8. Место для пылесоса и глажки

Самые грязные розетки обычно на кухне.Мелкие детали часто упускают из вида во время уборки, а зря, ведь от них напрямую зависит ощущение чистоты. Вспомните, когда вы последний раз протирали от пыли розетки? А выключатели? Уверены, что давно. Поэтому самое время вооружиться влажной тряпкой и пройтись по «очагам беспорядка». Скорее всего, кроме пыли там найдутся и прочие загрязнения, например, жирные пятна, потеки от воды и пр. Особенно пристальное внимание необходимо уделить розеткам и выключателям на кухне – как показывает практика, они страдают больше всего.Храните бытовую химию не на бортиках ванной, а в корзинахВ основном, этот пункт касается ванной, ведь именно здесь храниться огромное количество различных флаконов, тюбиков, баночек, бутылочек, упаковок с порошками, кондиционерами и прочими средствами. Подобная бытовая химия с яркими крышками и этикетками создает визуальный шум, и даже идеальная чистота в ванной не может сгладить его.Есть два варианта решения проблемы:• спрятать всю бытовую химию в шкафчик, под ванну (если есть защитный экран) или в тумбу под раковиной. Как говорится, с глаз долой…А дальше вы знаете;• купить флаконы и дозаторы в одном стиле, которые будут идеально вписываться в интерьер санузла, и перелить в них все средства. В этом случае бытовую химию смело можно будет оставлять на виду, например, на открытых полках.Популярный вариант маскировки проводов – кабель-канал.Сколько бы розеток ни было в квартире, они все равно будут переполнены бытовыми приборами, зарядными устройствами и пр. А все потому, что мы живем в эру технологий, и у каждого члена семьи есть минимум два личных гаджета, которые нуждаются в регулярной подзарядке или питании от электросети. Отсюда и возникает скопление проводов, которое портит зрительную чистоту интерьера.Хорошо, если вы еще на этапе ремонта грамотно рассчитали количество и местоположение розеток, но если нет, постарайтесь скрыть из виду незакрепленные вилки и провода. К счастью, существует множество способов, как это сделать. Например, можно закрепить их на стене и «замаскировать» мебелью. Или купить специальные органайзеры.На заметку: Также популярным вариантом (особенно для длинных проводов) является кабель-канал, который можно приобрести в любом магазине. С его помощью можно скрыть коммуникации без штробления стен. А благодаря разнообразию материалов, расцветок и конструкций, кабель-канал прекрасно вписывается в любой интерьер.Вместо того, чтобы купить специальную магнитную доску, мы предпочитает использовать холодильник для хранения различных пометок. Меню на неделю, расписание школьных занятий, список покупок…А еще не стоит забывать о магнитиках, привезенных из путешествий, памятных открытках, фотографиях и прочих приятных мелочах, которые рано или поздно оказываются на дверце холодильника. Как результат – визуальный шум и хаос на кухне.Если хотите, чтобы в этой комнате всегда царили чистота и порядок, очистите дверцу холодильника от всего лишнего. В крайнем случае, оставьте только те вещи, которые вписываются в интерьер. Например, если это магниты, то они должны быть подобраны в единой цветовой гаммой с кухней. Стикеры для заметок также лучше подбирать лаконичных, нейтральных оттенков, а не кислотных, чтобы они не бросались в глаза.Для открытых полок лучше подбирать одинаковые емкостиСпоры насчет уместности открытых полок в интерьере ведутся уже много лет. Кто-то считает, что они придают обстановке легкости и воздушности (в отличие от глухих массивных фасадов), а кто-то думает, что именно полки создают хаос в комнате. На самом деле, правы все. Открытое хранение стильно и красиво выглядит на фото, но «в неумелых руках» часто становится очагом беспорядка.Если вы не хотите, чтобы в квартире царил хаос, хорошо продумайте содержимое полок. Сразу откажитесь от идеи хранить там большое количество мелких предметов – их сложно приводить в порядок. Такие вещи лучше держать в красивых коробках или плетеных корзинах. Полки подходят для стильной посуды, книг, элементов декора. Важно продумать общую композицию, чтобы все предметы дополняли друг друга и смотрелись гармонично. Старайтесь регулярно убирать эту зону, чтобы избежать чувства беспорядка.Складывайте грязную не на стул, а в корзинуОх уж эта одежда, которая вечно скапливается на кровати, диване, стульях, креслах…Понятно, что проще не убирать вещи в шкаф, а бросить, где придется, но тогда не стоит рассчитывать на то, что комната будет выглядеть опрятно. Если вы знаете о своей привычки разбрасывать одежду по квартире, поставьте в каждой комнате по декоративной корзине для белья подходящего размера, желательно без крышки. Складывайте грязные вещи туда – тогда они не будут лежать на виду и портить общий вид квартиры. И не забудьте, что корзины по цвету и материалу должны вписываться в интерьер.Оставляйте на кухонной столешнице только самое нужноеСтолешница на кухне является местом притяжения самых разных вещей, начиная от набора разделочных досок на подставке, и заканчивая крупами в баночках. Не спорим, здесь действительно нужно хранить вещи, которые должны быть под рукой во время готовки, например, бутылку с растительным маслом или специи. Однако расставлять здесь все подряд, даже если размер столешницы позволяет, не стоит. Во-первых, так вы усложняете себе процесс готовки, а во-вторых, создаете ощущение захламленности. Интерьер становится перегруженным, и на кухне воцаряется хаос.Постарайтесь по максимуму разгрузить столешницу. Для начала избавьтесь от ненужных вещей, а то, что останется, грамотно разложите по шкафчикам и ящикам. Что касается емкостей и продуктов, которые вы хотите оставить в свободном доступе, расставьте их на подносе или на открытых полках (помним, что в этом случае они должны вписываться в интерьер). А чтобы вам было проще поддерживать порядок на кухне и проводить уборку, придерживайтесь правила: не более пяти предметов одновременно на рабочей поверхности.Гладильную доску иногда ставят на балкон.Пылесосы, утюги, отпариватели, паровые швабры – эти и прочие бытовые приборы для уборки, бесспорно, нужны, однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что они захламляют комнату. Кроме того, подобные устройства притягивают к себе пыль под воздействием электромагнитного поля, что еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому уберите их из видимых зон, чтобы они не притягивали к себе взгляды.Отлично, если еще на этапе ремонта вы позаботились о покупке специального шкафа для подобной бытовой техники и гладильной доске. Если же нет, самое время приобрести его сейчас, или же спрятать вещи в кладовке. Нет кладовки? Место сбоку от шкафа прекрасно подойдет для гладильной доски. Для хранения других вещей также можно будет найти «тайные» места.