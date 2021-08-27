Декор бутылок своими руками — 50 идей

А вы знали, что пустые стеклянные бутылки еще могут послужить вам как красивый и полезный декор для дома?

Не имеет значения, это были ёмкости от вина, пива, коньяка, колы или других напитков, — декорирование бутылок позволяет превратить их все в один красивый набор ваз, светильников или просто украшений для стола.

С применением самых обычных материалов и воображения любые бутылки можно превратить в поистине потрясающие вещи!

Ниже мы представляем вам 50 фото, на которых показано декорирование бутылок своими руками, в том числе:

красивые подсвечники и вазы из бутылок;декорирование бутылок шпагатом и лентами;праздничный и тематический декор бутылок;полезные поделки и многое другое.

Ищете, чем заняться в свободное время? Попробуйте сделать что-то из стеклянных бутылок: это будет весело, легко и не будет стоить вам ничего. Надеемся, что собранные нами идеи помогут разжечь ваше воображение!

Декорирование бутылок своими руками (фото)

Декорирование бутылок шпагатом, лентами и тканью

Светильники и подсвечники из бутылок

Другой красивый и полезный декор из бутылок

Тематический и праздничный декор бутылок

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