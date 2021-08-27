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Декор бутылок своими руками — 50 идей

Декор бутылок своими руками — 50 идей

А вы знали, что пустые стеклянные бутылки еще могут послужить вам как красивый и полезный декор для дома?

Не имеет значения, это были ёмкости от вина, пива, коньяка, колы или других напитков, — декорирование бутылок позволяет превратить их все в один красивый набор ваз, светильников или просто украшений для стола.

С применением самых обычных материалов и воображения любые бутылки можно превратить в поистине потрясающие вещи!

Декор бутылок своими руками — 50 идей

Ниже мы представляем вам 50 фото, на которых показано декорирование бутылок своими руками, в том числе:

красивые подсвечники и вазы из бутылок;декорирование бутылок шпагатом и лентами;праздничный и тематический декор бутылок;полезные поделки и многое другое.

Ищете, чем заняться в свободное время? Попробуйте сделать что-то из стеклянных бутылок: это будет весело, легко и не будет стоить вам ничего. Надеемся, что собранные нами идеи помогут разжечь ваше воображение!

Декорирование бутылок своими руками (фото)

Черно-белые вазы из бутылок
Декорирование бутылок бумагой
decor-butylok-svoimi-rukami
Декупаж бутылок своими руками
Декорирование бутылок бумагой и краской
Красивая роспись бутылок
Раскрашивание бутылок своими руками
Рисунки на темных бутылках
Синие вазы из стеклянных бутылок
Серебряные вазы из бутылок
Декорирование бутылок газетами
Вазы из бутылок своими руками
Вазы из бутылок с кружевным узором
Блестящая отделка бутылок

Декорирование бутылок шпагатом, лентами и тканью

Винтажное декорирование бутылок
Декорирование бутылок шпагатом
Покраска и декор бутылок
Декор бутылок разноцветным шпагатом
Декорирование бутылок лентами, шпагатом и т.д.
Декор бутылок толстым шпагатом
Морской декор бутылок
Стильные чехлы для бутылок
Разные способы декора бутылок шпагатом
Композиция из бутылок в интерьере
Декорирование бутылок лентами
Декорирование бутылок в двух цветах
Декорирование стеклянных бутылок
Декорирование бутылок нитками для вязания
Декор бутылок шпагатом своими руками
Идеи для декора бутылок своими руками
Чехол для бутылки своими руками

Светильники и подсвечники из бутылок

Светильники из бутылок и банок
Подсвечники из бутылок
Потолочные светильники из бутылок
Настольная лампа из бутылки
Люстра из бутылок своими руками
led гирлянда в бутылке

Другой красивый и полезный декор из бутылок

Бутылка с крупами декор
Фотографии в бутылках
Растения и цветы в бутылках
Мебель Divinus из винных бутылок
Мебель - столики из дерева и бутылок
Растения в бутылке как декор
Украшение крыльца или веранды бутылками

Тематический и праздничный декор бутылок

Зимнее декорирование бутылок
Снеговики из бутылок своими руками
Декорирование бутылок на Хэллоуин
Декор на Хэллоуин своими руками
Свадебный декор бутылок

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