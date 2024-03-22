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Простая хитрость, которая позволит за 5 секунд выровнять даже толстую проволоку



Иногда в быту появляется необходимость изготовить что-нибудь из проволоки. В большинстве случаев, она должна быть максимально ровной для этого. Проблема в том, что в силу специфики хранения проволоки ровной она почти никогда не бывает. Исправить это не так сложно, во всяком случае если знаком с одной «народной» хитростью. Она позволяет быстро и без особой мороки выравнивать даже самые толстые прокатные изделия.

Понадобятся кое-какие приготовления. /Фото: youtune.com.

Понадобятся кое-какие приготовления. /Фото: youtune.com.

 

Итак, прежде чем браться за непростую задачу по выпрямлению толстой проволоки, следует подготовиться. Чтобы провернуть всю операцию, потребуется кое-какой инструмент, в том числе самодельный. Понадобится сварочный аппарат, желательно с «родной» или самодельной кнопкой включения-выключения. Также обязательно следует приготовить средства индивидуальной защиты, в первую очередь перчатки для рук.
Подключаем и нагреваем. /Фото: youtune.com.

Подключаем и нагреваем. /Фото: youtune.com.

 

Теперь, что касается самодельного инструмента. Ничего сложного в нем нет. По сути, это просто два любых отрезка профильной трубы, к которым с одной из сторон должны быть приварены гайки (можно шайбы). Когда все подготовлено к работе, можно браться за выпрямление проволоки.
Ждем пока остынет. /Фото: youtune.com.

Ждем пока остынет. /Фото: youtune.com.

 

Один контакт сварочного аппарата присоединяем к первому отрезку трубы. Другой контакт соответственно присоединяем ко второму отрезку трубы. После этого отрезаем из мотка кусок проволоки, интересующей нас длины. При помощи плоскогубцев с каждого из концов делаем фиксирующий загиб, примерно по 1 см.
Вот и готово. /Фото: youtune.com.

Вот и готово. /Фото: youtune.com.

 

Используем созданные крючки, чтобы зафиксировать проволоку на шайбах приваренных к отрезкам труб. Максимально натягиваем проволоку, после чего включаем сварочный аппарат. Ждем пока проволока раскалится докрасна. Как только это произойдет – выключаем аппарат и ждем остывания материала. По итогу получаем почти идеально прямой отрезок проволоки.

Видео:


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