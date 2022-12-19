Как почистить термос в домашних условиях: Советы, избавляющие от запаха и налёта

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При постоянном применении термосов, заваривания любых жидкостей, могут появиться малоприятные запахи – как от самих напитков, так и от плесени



При постоянном применении термосов, заваривания любых жидкостей, могут появиться малоприятные запахи – как от самих напитков, так и от плесени , а также пластика. О том, как избавиться от вышеперечисленного – далее в статье.

Как почистить термос. \ Фото: cheshmgirco.com.

Избавляемся от неприятного запаха. \ Фото: orkidehrestaurant.com.

Соль

Соль для устранения запахов и загрязнений в термосе. \ Фото: google.com.

Сок лимона

Лимонный сок. \ Фото: twitter.com.

Горчичный порошок

Используем горчицу или горчичный порошок. \ Фото: google.com.

Уксус

Используем уксус. \ Фото: pinterest.ru.

Пищевая сода

Сода отлично справляется с устранением запахов и загрязнений в термосе. \ Фото: electric-in-home.com.

Травы и приправы

Не забываем про ароматные травы. \ Фото: medicalcanabiz.com.

Пряные специи. \ Фото: runnymedehotel.com.

Марганцовка

Марганцовка. \ Фото: google.com.

Уголь

Активированный уголь. \ Фото: twitter.com.

Кофе

Кофейные зёрна. \ Фото: m.facebook.com.

Крупы

Рис и другие крупы для устранения запаха в термосе. \ google.com.

Кислородный отбеливатель

Кислородный отбеливатель. \ Фото: google.com.

Перекись

Перекись водорода - быстро и эффективно. \ Фото: google.com.

Зубная паста

Зубная паста. \ Фото: naciodigital.cat.