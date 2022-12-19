Как почистить термос в домашних условиях: Советы, избавляющие от запаха и налёта

При постоянном применении термосов, заваривания любых жидкостей, могут появиться малоприятные запахи – как от самих напитков, так и от плесени, а также пластика. О том, как избавиться от вышеперечисленного – далее в статье.
Любые напитки, которые завариваются в колбе, особенно чай или кофе, сами по себе имеют стойкий запах, который с лёгкостью остается если не на металле, то на пластиковых и резиновых компонентах точно. А ещё они оставляют налет, который может давать неприятный запах.
Как почистить термос. \ Фото: cheshmgirco.com.
Особенно стоит уделить внимание термосу, из которого доносится затхлый запах, свидетельствующий о появлении плесени. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья, может вызвать отравление или аллергию. Избежать этого можно при постоянной мойке и правильном уходе за посудой.
Избавляемся от неприятного запаха. \ Фото: orkidehrestaurant.com.
Если в термосе есть стойкий технический запах – это может свидетельствовать о наличии смазки для металла. Устраняется это с помощью обычного моющего средства, однако можно попробовать и нескольких других способов, которые подойдут для очищения от любых ароматов.
Соль
Соль для устранения запахов и загрязнений в термосе. \ Фото: google.com.
Работает против плесени. Для этого необходимо внутрь всыпать три-четыре столовых ложки соли, а затем залить кипятком или просто умеренно подогретой водой. Крышку стоит плотно закрутить и взболтать термос, оставляя его на восемь-девять часов, а затем качественно очищая сосуд.
Сок лимона
Лимонный сок. \ Фото: twitter.com.
Борется как со специфичным ароматом, так и непосредственно с налетом на стенках. Лимон стоит нарезать небольшими пластинками и забросить внутрь, а затем вылить поверх подогретую воду. Чтобы эффект был более ярко выраженным, рекомендуется оставить на один час.
Важно! Лимонный сок можно выдержать и дольше, если ваша колба создана не из стекла, а стали: для металла понадобится около двух часов для очистки.
Когда под рукой нет свежего цитруса, но есть лимонная кислота – можно попробовать справиться с её помощью. Количество кислоты подбирается исходя от степени грязноты. Стандартно – одна чайная или столовая ложка, после чего необходимо повторить заваривание и оставление на один час.
Горчичный порошок
Используем горчицу или горчичный порошок. \ Фото: google.com.
Ещё одно средство как против аромата, так налета из-под напитков. Несколько крупных ложек нужно добавить внутрь и залить умеренно горячей водой. После этого крышку закрутить и оставить емкость на два-три часа или на целую ночь.
Уксус
Используем уксус. \ Фото: pinterest.ru.
Для этого понадобится обычный столовый уксус, но не более, чем 9%. Его количество рассчитывают в зависимости от литража емкости, где на один литр припадает столовая ложка. Все это необходимо влить вовнутрь и дать постоять пару часов. Затем нужно тщательно сполоснуть и промыть емкость и пластиковые комплектующие.
Важно! После применения можно получить не очень приятный уксусный, кислый аромат, который уйдет, если оставить термос открытым на целый день.
Пищевая сода
Сода отлично справляется с устранением запахов и загрязнений в термосе. \ Фото: electric-in-home.com.
Ещё одно проверенное народное средство, которое позволяет очистить не только накипь, но и непосредственно предотвратить распространение плесени. Для этого необходимо влить прокипяченную воду внутрь, после чего засыпать от двух до шести столовых ложек соды. Закрутив крышку, потрясти и отставить на шесть-семь часов, а затем выполоскать до полного очищения.
Травы и приправы
Не забываем про ароматные травы. \ Фото: medicalcanabiz.com.
Сушеные травы хорошо справляются с тем, чтобы впитать в себя лишние ароматы. Для этого можно попросту всыпать около двух столовых ложек внутрь, после чего отставить на целую ночь.
Если под рукой не оказалось базилика, можно попробовать использовать чабрец или гвоздику. Ещё один отличный вариант – это сушеная мята, которую можно использовать как в обычном виде, так и заварить настойку с помощью горячей воды.
Пряные специи. \ Фото: runnymedehotel.com.
Когда под рукой есть несколько палочек корицы – они тоже помогут избавиться от запаха, поскольку являются их универсальными «поглотителями». Подойдут также и семена укропа, которые необходимо заварить как настойку и оставить под закрытой крышкой в течение пары часов.
Марганцовка
Марганцовка. \ Фото: google.com.
Её легкий раствор также отлично очищает внутренние поверхности от образования пленки. Для этого её нужно развести с водой согласно инструкции, влить внутрь. Завинтив крышку, потрясти и дать постоять день, затем качественно вымыть, используя теплую воду. Помимо того, что марганцовка удаляет лишние запахи, она также является отличным дезинфицирующим составом, убивающим микробы и бактерии.
Уголь
Активированный уголь. \ Фото: twitter.com.
В каждом доме найдется таблетка-другая активированного угля. Его главное свойство – возможность легко перенимать на себя лишние запахи, что особенно важно при чистке термоса. Для этого понадобится от пяти до десяти таблеток исходя из размера колбы и её литража. Таблетки необходимо измельчить до состояния порошка, а затем пересыпать в термос и дать постоять сутки.
Кофе
Кофейные зёрна. \ Фото: m.facebook.com.
Ещё один вариант для устранения амбре – применение натуральных кофейных зерен. Важно, чтобы кофе был хорошего качества и достаточно свежий, с крупными зернышками. При этом их необходимо предварительно измельчить, засыпать внутрь, закрутить крышку и оставить на одни сутки, после чего вымыть хорошенько проточной водой.
Крупы
Рис и другие крупы для устранения запаха в термосе. \ google.com.
В особенности стоит обратить внимание на рис или перловку, которые являются растительными уловителями неприятных запахов. Для этого от двух до шести столовых ложек необходимо всыпать в термос, залить кипятком и герметично закрутить крышку. Крупы необходимо выдержать внутри около шести-семи часов, а затем тщательно вымыть посуду. Если у вас термос из стекла – достаточно будет получаса, чтобы негативное амбре ушло.
Кислородный отбеливатель
Кислородный отбеливатель. \ Фото: google.com.
Если вы пользуетесь подобными сильнодействующими веществами во время стирки – то оно пригодится и для очищения термоса. Отбеливатель хорошо работает с запахами от напитков, следами плесени. Внутрь необходимо ввести столовую ложку порошка, после чего залить водой комнатной температуры. Крышку не нужно защелкивать, отставить на один час, затем вымыть до удаления даже самых мелких частиц.
Перекись
Перекись водорода - быстро и эффективно. \ Фото: google.com.
Самое быстродействующее средство, которое избавляет одновременно от запаха и плесени. При этом нет необходимости заливать её внутрь и выдерживать несколько часов. Достаточно нанести жидкость на мягкую тряпку, а затем протереть колбу изнутри, качественно промыть водой.
Зубная паста
Зубная паста. \ Фото: naciodigital.cat.
Две столовых ложки зубной пасты необходимо развести с подогретой водой до жидкого состояния, а затем перелить получившуюся жидкость в термос. Накрыв крышкой, взболтать, а также дать постоять около двух-трех часов, после чего тщательно вымыв водой.
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