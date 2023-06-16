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Взрывные произведения искусства с чернилами

Когда обычная фотография надоедает, пора начинать шедевры в «невидимом мире». Например, фотограф Брайан Томлинсон затеял эксперименты с чернильными пятнами в воде, снимая всё это скоростной камерой.

Получились удивительные картины.

Взрывные произведения искусства с чернилами

1. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

2. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

3. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

4. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

5. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

6. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

7. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

8. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

9. (Фото Brian Tomlinsons):

Взрывные произведения искусства с чернилами

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Взрывные произведения искусства с чернилами

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Взрывные произведения искусства с черниламиПодписаться на мой Instagram

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