Взрывные произведения искусства с чернилами

Когда обычная фотография надоедает, пора начинать шедевры в «невидимом мире». Например, фотограф Брайан Томлинсон затеял эксперименты с чернильными пятнами в воде, снимая всё это скоростной камерой.



Получились удивительные картины.







1. (Фото Brian Tomlinsons):







2. (Фото Brian Tomlinsons):







3. (Фото Brian Tomlinsons):







4. (Фото Brian Tomlinsons):







5. (Фото Brian Tomlinsons):







6. (Фото Brian Tomlinsons):







7. (Фото Brian Tomlinsons):







8. (Фото Brian Tomlinsons):







9. (Фото Brian Tomlinsons):







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