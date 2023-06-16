Когда обычная фотография надоедает, пора начинать шедевры в «невидимом мире». Например, фотограф Брайан Томлинсон затеял эксперименты с чернильными пятнами в воде, снимая всё это скоростной камерой.
Получились удивительные картины.
1. (Фото Brian Tomlinsons):
2. (Фото Brian Tomlinsons):
3. (Фото Brian Tomlinsons):
4. (Фото Brian Tomlinsons):
5. (Фото Brian Tomlinsons):
6. (Фото Brian Tomlinsons):
7. (Фото Brian Tomlinsons):
8. (Фото Brian Tomlinsons):
9. (Фото Brian Tomlinsons):
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Взрывные произведения искусства с чернилами
Когда обычная фотография надоедает, пора начинать шедевры в «невидимом мире». Например, фотограф Брайан Томлинсон затеял эксперименты с чернильными пятнами в воде, снимая всё это скоростной камерой.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии