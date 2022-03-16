6 популярных туристических мест, где следовало бы внимательнее смотреть под ноги

Сибирские кратеры.
Этот мир создан явно не для слабаков - ни в моральном, ни в физическом плане. Никогда не знаешь, где и какие беды тебе поджидают. Порой идёшь по совершенно ровной местности, и спотыкаешься на ровном месте, а то и вовсе проваливаешься в тартарары. Географы уверены, что буквально везде нужно смотреть под ноги. В этом обзоре мы собрали самые опасные достопримечательности, где из-за невнимательности гибнут туристы.
1. Большой Каньон
Осторожно! Смотреть под ноги! Гранд-Каньон.
Конечно, его трудно не заметить, поскольку размер каньона составляет около 446 км в длину и 29 км в ширину (в самом широком месте). Но согласно данным из книги «За гранью: Смерть в Гранд-Каньоне» Тома Майерса и Майкла Гигльери, 55 человек упали в каньон. Некоторые из них подходили к краю, чтобы позировать для фотографий, другие бравировали смелостью и прыгали у обрыва.
2. Смоляная яма
Осторожно! Смотреть под ноги! Смоляная яма.
Ранчо Ла-Брея представляет собой природную ловушку естественного происхождения для людей и зверей с доисторических времен и по сей день. В пузырящиеся лужи и озера липкого битума попались более миллиона существ со времен плейстоцена.
Саблезубым кошкам, верблюдам (да, действительно), мышам и многим другим существам за это время не повезло упасть в одну из смоляных ям. Влипнув в смолу, они умерли от голода или истощения.
3. Вулканы
Осторожно! Смотреть под ноги! Вулканы.
Опасности пребывания на горе, которая плюется огнем, раскаленными газами и расплавленной лавой, кажутся вполне очевидными. Это все касается действующих вулканов. Тем не менее, даже спящие или потухшие вулканы могут убить человека. В основном, это происходит, когда люди подходят слишком близко к краю кратера и оступаются.
4. Плывуны и зыбучие пески
Осторожно! Смотреть под ноги! Плывуны и зыбучие пески.
В старых черно-белых фильмах зыбучие пески были проклятием многих исследователей. Всего одна ошибка и несчастного человека неумолимо засасывает под землю. В случае, если кто-то попадет в подобную ловушку, ему лучше двигаться медленно (ни в коем случае не дергаясь) и стараться оставаться на плаву, распределив вес по максимально возможно большей поверхности зыбучего песка.
5. Ледниковые трещины и расщелины
Осторожно! Смотреть под ноги! Ледниковые трещины и расщелины.
Те, кто когда-либо побывал на леднике, знают, насколько коварна их поверхность. В любой момент в леднике может встретиться трещина шириной до 20 метров и глубиной до 45 метров. Самое коварное в них, это то, что трещины обычно занесены снегом и роковую ошибку осознаешь только тогда, когда ступаешь на нее. На самом деле, падения в ледниковые трещины довольно распространены среди альпинистов.
6. Сибирские кратеры
Осторожно! Смотреть под ноги! Сибирские кратеры.
В июле 2014 года в Ямало-Ненецком районе в северо-западной Сибири (регионе, известном, в основном, месторождениями природного газа) был обнаружен гигантский кратер. Огромная дыра в земле (35 метров в глубину и ширину) и тайна ее происхождения создала настоящую международную сенсацию.
К началу 2015 года ученые обнаружили еще шесть подобных кратеров и выдвинули теорию, что таяние вечной мерзлоты привело к выбросу метанового газа, который в конечном итоге создал достаточное давление, чтобы вызвать взрыв.
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