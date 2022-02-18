15 продуктов, которые считаются вредными, но в действительности приносят пользу человеку.
Сегодня в Интернете можно найти самые разнообразные рекомендации авторитетных диетологов о том, что можно есть, а какие продукты являются табу. В «чёрные» списки попали такие любимые многими продукты как бекон, вино, пицца и сыр. Но учёные уверены, то всё не так мрачно, как рисуют диетологи.
1. Пиво
Пиво приносит пользу.
Споры между поклонниками и противниками пива не прекращаются не первый год. При этом авторитетные медики уверены – умеренное употребление этого хмельного напитка помогает в профилактике серьёзных заболеваний пищеварительного тракта и даже онкологии. Есть информация, что пол-литра пива в день снижает риск развития сердечных заболеваний на четверть.
2. Кетчуп
Кетчуп - полезный продукт.
Самый обычный кетчуп – настоящая кладезь весьма полезного антиоксиданта ликопена. Медики подтверждают, что это вещество способно предотвращать болезни сердца.
3. Вяленое мясо
Вяленое мясо может быть полезным.
Этот продукт многие диетологи объявили «вне закона». Но на самом деле вяленое мясо – это чистый белок, и в этом продукте нет сахара. Благодаря этому можно не опасаться диабета, да и прилив сил обеспечен. Единственная оговорка – нужно следить за количеством соли.
4. Красное мясо
Красное мясо - невредное.
Сегодня в мире огромную популярность получило движение веганов, а мясоедам обещают самые страшные болезни – от раковых опухолей до серьёзных сердечных болезней. Однако, учёные считают, что чёткой взаимосвязи между употреблением мяса и сердечно-сосудистыми болезнями не существует. Нет и научно-подверждённых данных о том, что мясо негативным образом влияет на уровень холестерина в крови.
А вот плюсы употребления мяса очевидны: кости становятся прочными, прекрасно усваивается витамин D и цинк из овощей.
5. Крекеры
Крекеры приносят пользу.
Будем откровенными – в печенье назвать полезным не получится. Но и вредное влияние крекеров на здоровье человека существенно преувеличено. Ведь изготавливают их из специальной муки и не добавляют сахара.
6. Яичные желтки
Неожиданно полезно: яичные желтки.
Яичные желтки – продукт, который, как и мясо попал в немилость по причине того, что в нём, якобы, много холестерина. Но существует масса медицинских доказательств, что у пациентов, которые жалуются на сердце, холестерин в норме. Да и в куриных яйцах сегодня, благодаря современным технологиям производства, холестерина куда меньше, чем лет 10 назад. А ещё, поскольку в яйцах мало углеводов и много белка, они идеально подходят для диет.
7. Пицца
Пицца приносит пользу.
В случае с пиццей всё зависит сразу от нескольких факторов: от состава теста, от наполнения и, конечно, от количества съеденного. Можно не сомневаться, что небольшой ломтик пиццы с овощами и сыром подарит организму порцию кальция и витаминов.
8. Вино
Неожиданно полезно: вино.
Вино – прекрасное средство поддержать своё сердце. Но стоит учитывать, что только в том случае, если речь идёт о нескольких бокалах в неделю, а не о бутылке на ночь.
Полезным вино делает вещество ресвератрол, содержащееся в виноградной кожуре. Именно оно поддерживает сердце, защищает от болезни Альцгеймера и сахарного диабета 2-го типа.
9. Суши
Суши приносят пользу.
В суши много белка, а рыба является прекрасным источником жирных кислот Омега-3, которые являются не только жизненно важными для здоровья мозга, но также обладают противовоспалительным эффектом. Хотя, белый рис на самом деле не очень хорош для здоровья, суши можно готовить и из более здорового коричневого риса, а также не использовать соленые соусы.
10. Устрицы
Неожиданно полезно: устрицы.
К устрицам относятся по-разному. Кто-то считает их деликатесом, а кого-то воротит от одной мысли о них. Медики же подчёркивают, что этот продукт – лучший источник цинка, который полезен всем и оказывает благоприятное действие на сексуальное здоровье мужчин.
11. Шоколад
Шоколад приносит пользу.
Почему-то считается, что полезен тёмный шоколад, но на самом деле молочный тоже прекрасный источник магния, магния и флавонолов, которые нормализуют артериальное давление.
12. Бекон
Неожиданно полезно: бекон.
Бекон – прекрасный источник белка. В нём куда меньше жиров, чем в говядине. А ещё бекон содержит холины, которые помогают поддерживать здоровье мозга и являются прекрасной профилактикой старческих заболеваний мозга. Благодаря жирным кислотам Омега-3 холин полезен и для сердца.
13. Попкорн
Неожиданно полезно: попкорн.
Попкорн просто идеальный продукт и настоящий банк антиоксидантов и клетчатки. Если бы не одно НО – люди частенько подмешивают в него такие вредные продукты как соль, сахар и масло.
14. Сыр
Сыр - это полезно.
Сразу стоит оговориться, что полезен только настоящий сыр – с сычугом и молоком, а ни в коем случае ни плавленые сырки. Некоторые диетологи отмечают, что если человек регулярно употребляет молочные продукты, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается в 5 раз.
15. Масло
Масло - это полезно.
В этом сложно поверить, но и масло бывает полезным. Но только то масло, что получили от коров, которых кормят травой и сеном, а не кукурузой и жомом. Полезное масло содержит жирные кислоты Омега-3 и витамин K2, которые оказывают благоприятное влияние на мозг и кожу человека.
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