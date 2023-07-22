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17 фантастических дверных ручек, которые будто приглашают зайти


Потрясающие дверные ручки.

Потрясающие дверные ручки.

Вы всё ещё думаете, что дом начинается с вешалки? Нет-нет! Дом начинается с дверной руки. Во всяком случае, если это такая оригинальная дверная ручка, как на фотографиях из нашего обзора.

1. Стильное средневековье


Металлическая ручка-кнокер в средневековом стиле.

Металлическая ручка-кнокер в средневековом стиле.

 

2. Ракушка


Дверная ручка-кнокер в виде красивой золотистой ракушки.

Дверная ручка-кнокер в виде красивой золотистой ракушки.

 

3. Лев


Дверная ручка, украшенная изображением величественного льва.

Дверная ручка, украшенная изображением величественного льва.

 

4. Марокко


Цветная ручка-кнокер в марокканском стиле.

Цветная ручка-кнокер в марокканском стиле.

 

5. Варан


Металлическая ручка в виде варана.

Металлическая ручка в виде варана.

 

6. Качели


Оригинальная дверная ручка-кнокер в виде девочки, сидящей на качели.

Оригинальная дверная ручка-кнокер в виде девочки, сидящей на качели.

 

7. Револьверы


Дверные ручки в виде револьверов.

Дверные ручки в виде револьверов.

 

8. Птица


Дверная ручка в виде птицы из стали.

Дверная ручка в виде птицы из стали.

 

9. Штурвал


Деревянные ручки в виде огромного штурвала.

Деревянные ручки в виде огромного штурвала.

 

10. Череп


Дверная ручка-кнокер в готическом стиле.

Дверная ручка-кнокер в готическом стиле.

 

11. Паук


Дверные ручки в виде паука с длинными лапками.

Дверные ручки в виде паука с длинными лапками.

 

12. Котенок


Ручка-кнокер в виде котенка, хвостиком которого следует стучать в дверь.

Ручка-кнокер в виде котенка, хвостиком которого следует стучать в дверь.

 

13. Якорь


Дверная ручка-кнокер в виде металлического якоря.

Дверная ручка-кнокер в виде металлического якоря.

 

14. Лошадь


Изысканная ручка в виде лошади и круглого кнокера.

Изысканная ручка в виде лошади и круглого кнокера.

 

15. Змея


Замысловатая дверная ручка «змея».

Замысловатая дверная ручка «змея».

 

 

16. Руки


Потрясающие дверные ручки в виде человеческих рук.

Потрясающие дверные ручки в виде человеческих рук.

 

17. Женщина


Ручка в виде обнаженной танцующей женщины.

Ручка в виде обнаженной танцующей женщины.

 

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17 фантастических дверных ручек, которые будто приглашают зайти

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17 фантастических дверных ручек, которые будто приглашают зайтиПодписаться на мой Instagram
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