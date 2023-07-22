17 фантастических дверных ручек, которые будто приглашают зайти

Потрясающие дверные ручки.
Вы всё ещё думаете, что дом начинается с вешалки? Нет-нет! Дом начинается с дверной руки. Во всяком случае, если это такая оригинальная дверная ручка, как на фотографиях из нашего обзора.
1. Стильное средневековье
Металлическая ручка-кнокер в средневековом стиле.
2. Ракушка
Дверная ручка-кнокер в виде красивой золотистой ракушки.
3. Лев
Дверная ручка, украшенная изображением величественного льва.
4. Марокко
Цветная ручка-кнокер в марокканском стиле.
5. Варан
Металлическая ручка в виде варана.
6. Качели
Оригинальная дверная ручка-кнокер в виде девочки, сидящей на качели.
7. Револьверы
Дверные ручки в виде револьверов.
8. Птица
Дверная ручка в виде птицы из стали.
9. Штурвал
Деревянные ручки в виде огромного штурвала.
10. Череп
Дверная ручка-кнокер в готическом стиле.
11. Паук
Дверные ручки в виде паука с длинными лапками.
12. Котенок
Ручка-кнокер в виде котенка, хвостиком которого следует стучать в дверь.
13. Якорь
Дверная ручка-кнокер в виде металлического якоря.
14. Лошадь
Изысканная ручка в виде лошади и круглого кнокера.
15. Змея
Замысловатая дверная ручка «змея».
16. Руки
Потрясающие дверные ручки в виде человеческих рук.
17. Женщина
Ручка в виде обнаженной танцующей женщины.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии