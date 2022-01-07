Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Зубные щетки стоит менять каждые 2-3 месяца, а иногда даже чаще. Однако куда деть использованную щетку? Многие ее просто выбрасывают. Однако не стоит сразу прибегать к таким мерам, ведь старой зубной щетке можно найти другое применение. В этой подборке вы сможете ознакомиться с самыми полезными советами по использованию старой зубной щетки, и вы удивитесь, сколько вариантов существует, и какую пользу она еще может вам принести.
1. Удаление следов карандаша со стен.
Нанесите на следы карандаша пену для бритья и начните протирать зубной щеткой. Удивительно, как такие следы исчезают.
2. Чистка разделочной доски.
Сильно въевшиеся остатки еды можно очистить с разделочной доски также при помощи щетки. Она глубоко проникает и хорошо всё очищает.
3. Чистка ногтей.
Очистите грязь под ногтями обычной зубной щеткой. Лучше нанести на щетку немного жидкого мыла, и после чистки ногти будут сиять.
4. Чистка подошвы.
Порой грязь сильно пристает к подошвам, особенно когда она засохла. Такую проблему можно исправить зубной щеткой (желательно жёсткой).
5. Удаление пятен на полу.
Нанесите зубную пасту (желательно с эффектом отбеливания) на пол и щеткой протрите загрязнение с плитки и между ними.
6. Чистка стен в ванной, на кухне и в туалете.
Смешайте чистящее средство, пищевую соду и воду в соотношении 1:2:2 соответственно, и щеткой начните чистить грязь на плитке и в зазорах между ними.
7. Нанесение краски для волос.
Многие хозяйки уже знают, что зубной щеткой можно аккуратно наносить краску для волос.
8. Чистка кухонной утвари.
С помощью зубной щетки можно очистить кастрюли и сковородки, а так как щетка проникает в труднодоступные места, ею можно чистить микроволновые печи, кофемашины, тостеры, чайники и прочее.
9. Чистка крана и душа.
Щетка легко достанет до самых труднодоступных мест, поэтому ей можно чистить краны с любыми формами, а также душ и раковины. Облегчит работу белый уксус.
10. Чистка расчески.
Избавьтесь от застрявших на расческе волос с помощью обычной зубной щетки.
11. Для детского творчества.
Используя зубную щетку можно добавить много разных текстур, причем не только в рисовании, но и в лепке. Детям понравится рисовать узоры зубной щеткой, и делать с ее помощью различные текстуры на пластилине.
12. Чистка ювелирных изделий.
Многие девушки и женщины любят носить браслеты и кольца с замысловатыми узорами, между которыми со временем накапливается грязь. Зубная щетка способна проникнуть во все изгибы и отверстия, тем самым очистив ваши любимые изделия.
13. Чистка решетки фена.
Чтобы решетка фена не засорялась, и фен не выдавал неприятный запах, чистите ее щеткой.
14. Чистка клавиатуры.
Клавиатуру довольно трудно почистить – множество клавиш и зазоров между ними. Используйте сухую зубную щетку, чтобы очистить всю грязь, пыль, волосы, кофейные пятна и остатки еды с клавиатуры.
15. Чистка аквариума.
Не нужно покупать дорогую щетку, предназначенную специально для чистки аквариумов. Используйте старую зубную щетку – она также поможет почистить ракушки, искусственные кораллы и прочие украшения в аквариуме.
16. Чистка жалюзи и москитных решеток.
Удивительно насколько полезной может быть зубная щетка, когда дело касается чистки жалюзи. Просто проведите по каждой детали, периодически смывая пыль, и готово. Также для чистки жалюзи подойдет и насадка с щеткой от пылесоса.
17. Чистка велосипедных цепей.
Ухаживая за своим велосипедом, не нужно забывать о чистке цепей, особенно внутренней части. Щетка легко проникает между деталями цепи и очищает их от грязи, тем самым предотвращая появление ржавчины.
18. Чистка автомобиля.
Речь не идет о кузове автомобиля, а о его салоне. Зубной щеткой можно почистить сидения, ручник, подстаканники, приборную панель и прочее.
19. Чистка игрушек.
Знаете ли вы, что игрушки (особенно мягкие) – это рай для пыли и грязи? Очистить игрушки можно с помощью зубной щетки.
20. Избавляемся от пятен на одежде.
Нанесите на пятно пятновыводитель и аккуратно протрите это место зубной щеткой.
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