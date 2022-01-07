Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Зубные щетки стоит менять каждые 2-3 месяца, а иногда даже чаще. Однако куда деть использованную щетку? Многие ее просто выбрасывают. Однако не стоит сразу прибегать к таким мерам, ведь старой зубной щетке можно найти другое применение. В этой подборке вы сможете ознакомиться с самыми полезными советами по использованию старой зубной щетки, и вы удивитесь, сколько вариантов существует, и какую пользу она еще может вам принести.



1. Удаление следов карандаша со стен.

2. Чистка разделочной доски.

3. Чистка ногтей.

4. Чистка подошвы.

5. Удаление пятен на полу.

6. Чистка стен в ванной, на кухне и в туалете.

7. Нанесение краски для волос.

8. Чистка кухонной утвари.

9. Чистка крана и душа.

10. Чистка расчески.

11. Для детского творчества.

12. Чистка ювелирных изделий.

13. Чистка решетки фена.

14. Чистка клавиатуры.

15. Чистка аквариума.

16. Чистка жалюзи и москитных решеток.

17. Чистка велосипедных цепей.

18. Чистка автомобиля.

19. Чистка игрушек.

20. Избавляемся от пятен на одежде.