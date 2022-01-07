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Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Зубные щетки стоит менять каждые 2-3 месяца, а иногда даже чаще. Однако куда деть использованную щетку? Многие ее просто выбрасывают. Однако не стоит сразу прибегать к таким мерам, ведь старой зубной щетке можно найти другое применение. В этой подборке вы сможете ознакомиться с самыми полезными советами по использованию старой зубной щетки, и вы удивитесь, сколько вариантов существует, и какую пользу она еще может вам принести.

1. Удаление следов карандаша со стен.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки


Нанесите на следы карандаша пену для бритья и начните протирать зубной щеткой. Удивительно, как такие следы исчезают.

2. Чистка разделочной доски.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Сильно въевшиеся остатки еды можно очистить с разделочной доски также при помощи щетки. Она глубоко проникает и хорошо всё очищает.

3. Чистка ногтей.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Очистите грязь под ногтями обычной зубной щеткой. Лучше нанести на щетку немного жидкого мыла, и после чистки ногти будут сиять.

4. Чистка подошвы.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Порой грязь сильно пристает к подошвам, особенно когда она засохла. Такую проблему можно исправить зубной щеткой (желательно жёсткой).

5. Удаление пятен на полу.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Нанесите зубную пасту (желательно с эффектом отбеливания) на пол и щеткой протрите загрязнение с плитки и между ними.

6. Чистка стен в ванной, на кухне и в туалете.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Смешайте чистящее средство, пищевую соду и воду в соотношении 1:2:2 соответственно, и щеткой начните чистить грязь на плитке и в зазорах между ними.

7. Нанесение краски для волос.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Многие хозяйки уже знают, что зубной щеткой можно аккуратно наносить краску для волос.

8. Чистка кухонной утвари.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

С помощью зубной щетки можно очистить кастрюли и сковородки, а так как щетка проникает в труднодоступные места, ею можно чистить микроволновые печи, кофемашины, тостеры, чайники и прочее.

9. Чистка крана и душа.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Щетка легко достанет до самых труднодоступных мест, поэтому ей можно чистить краны с любыми формами, а также душ и раковины. Облегчит работу белый уксус.

10. Чистка расчески.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Избавьтесь от застрявших на расческе волос с помощью обычной зубной щетки.

11. Для детского творчества.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Используя зубную щетку можно добавить много разных текстур, причем не только в рисовании, но и в лепке. Детям понравится рисовать узоры зубной щеткой, и делать с ее помощью различные текстуры на пластилине.

12. Чистка ювелирных изделий.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Многие девушки и женщины любят носить браслеты и кольца с замысловатыми узорами, между которыми со временем накапливается грязь. Зубная щетка способна проникнуть во все изгибы и отверстия, тем самым очистив ваши любимые изделия.

13. Чистка решетки фена.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Чтобы решетка фена не засорялась, и фен не выдавал неприятный запах, чистите ее щеткой.

14. Чистка клавиатуры.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Клавиатуру довольно трудно почистить – множество клавиш и зазоров между ними. Используйте сухую зубную щетку, чтобы очистить всю грязь, пыль, волосы, кофейные пятна и остатки еды с клавиатуры.

15. Чистка аквариума.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Не нужно покупать дорогую щетку, предназначенную специально для чистки аквариумов. Используйте старую зубную щетку – она также поможет почистить ракушки, искусственные кораллы и прочие украшения в аквариуме.

16. Чистка жалюзи и москитных решеток.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Удивительно насколько полезной может быть зубная щетка, когда дело касается чистки жалюзи. Просто проведите по каждой детали, периодически смывая пыль, и готово. Также для чистки жалюзи подойдет и насадка с щеткой от пылесоса.

17. Чистка велосипедных цепей.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Ухаживая за своим велосипедом, не нужно забывать о чистке цепей, особенно внутренней части. Щетка легко проникает между деталями цепи и очищает их от грязи, тем самым предотвращая появление ржавчины.

18. Чистка автомобиля.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Речь не идет о кузове автомобиля, а о его салоне. Зубной щеткой можно почистить сидения, ручник, подстаканники, приборную панель и прочее.

19. Чистка игрушек.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Знаете ли вы, что игрушки (особенно мягкие) – это рай для пыли и грязи? Очистить игрушки можно с помощью зубной щетки.

20. Избавляемся от пятен на одежде.


Как в быту могут пригодиться старые зубные щетки

Нанесите на пятно пятновыводитель и аккуратно протрите это место зубной щеткой.

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