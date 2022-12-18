Почему интерьер раздражает и что с этим делать: советы от дизайнера

Обилие принтов и яркие узоры в одной комнате могут раздражать
Наверняка вы ни раз замечали, что в одних помещениях вам комфортно, а из других хочется поскорее сбежать. Обиднее всего, когда второй вариант – это о вашей квартире. Novate.ru рассказывает, почему интерьер раздражает, и что нужно изменить, чтобы чувствовать себя уютно в собственном доме.
Причины, по которым стены давят
Слишком активный узор на обоях раздражает. / Фото: mykaleidoscope.ru
• Много визуального шума – речь идет не только о ярких агрессивных орнаментах, но также о большом количестве вещей на полках, тумбах, стеллажах и других поверхностях. Старайтесь оставлять на виду только самые красивые и нужные вещи, составлять из них гармоничную композицию. Все остальное прячьте в шкаф, ящик и прочие системы скрытого хранения, иначе порядка и ощущения уюта добиться не получится.
• Слишком активный узор – часто бывает такое, что в магазине вы приходите в восторг от обоев с обилием цветов, геометрических фигур, повторяющихся узоров, но как только оклеиваете ими стены в комнате, мнение меняется на абсолютно противоположное. Подобные орнаменты вызывают усталость, а у чувствительных людей – даже ассоциации с собственной жизнью: появляется ощущение замкнутого круга и безысходности.
• Скучная обстановка – между чрезмерностью и безвкусицей очень тонкая грань. Чтобы не переходить ее, многие люди принимают решение перестраховаться, и выбирают простой, понятный и проверенный стиль, например, классику или минимализм. В результате получается нейтральный, сдержанный, а главное – стильный интерьер. Но вам может быть в нем скучно. Чтобы такого не произошло, изучите свои интерьерные пристрастия. Вполне возможно, что вы выбираете лаконичный хай-тек, дабы избежать ошибки, а на самом деле ваша душа требует расслабленного бохо.
• Неподходящий цвет или комбинация цветов – именно цветовая гамма создает определенное настроение и атмосферу в нашей квартире. Разные оттенки могут расслабить, взбодрить, разозлить, поднять настроение и пр. Если интерьер вас раздражает, проверьте насыщенность: обилие красного, розового, желтого в небольшом пространстве может утомлять. Несмотря на то, что внешне эти цвета выглядят позитивно и безобидно, в больших количествах они могут провоцировать на конфликты и агрессию.
• Все детали интерьера – однотонные – в дополнение к предыдущему пункту стоит сказать, что при оформлении квартиры не стоит увлекаться строгим стилем. Однотонные шторы, обои, постельное белье стоит разбавлять чем-то контрастным. Речь идет не только об оттенках, но и о фактурах. Смело смешивайте текстуры, узоры, оттенки, ведь вы – главный дизайнер своей жизни. Однотонная цветовая гамма лишает квартиры жизненной энергии, а значит, не позволяет себя чувствовать уютно в такой обстановке.
Монохромный интерьер выглядит блекло. / Фото: dizainexpert.ru
Совет: Перед тем, как объединять в одном интерьере два цвета, проверьте их на «цветовые конфликты». Когда один цвет вызывает чувство умиротворения, а другой – возбуждает и призывает к решительным действиям, появляется психологический дискомфорт. У вас то не хватает сил, чтобы встать с кровати и заняться делами, то энергии – вы начинаете, бросаете на середине, а затем начинаете снова.
В большинстве случаев всему виной именно неправильная цветовая гамма. Рассказываем про различные оттенки более подробно, чтобы вы смогли определиться с цветом, который подходит именно вам.
Какие задачи решают разные цвета?
1. Зеленый
Зеленый успокаивает и улучшает концентрацию. / Фото: almode.ru
Не зря этот цвет и его оттенки сейчас являются самыми популярными. Секрет в том, что он самый гармоничный и приятный для восприятия. Зеленый помогает успокоиться, побороть усталость, сконцентрировать внимание на выполнение задачи.
2. Синий
Синий расслабляет. / Фото: vikup-estate.ru
Главная функция цвета – успокоить и расслабить, но если использовать его в больших количествах и не разбавлять другим оттенком, он может стать причиной появления депрессии.
3. Желтый
Желтый бодрит и дарит энергию. / Фото: archidea.com.ua
Идеально подходит для оформления рабочего места, так как бодрит, помогает сосредоточиться и не позволяет сидеть на одном месте, сложа руки. По этой же причине не стоит использовать желтый цвет в спальне.
4. Фиолетовый
Фиолетовая кухня может быстро надоесть. / Фото: obzorkuhni.ru
Чаще всего его выбирают творческие люди, так как он красивый, чувственный и вдохновляющий, символизирует начало чего-то нового. Однако у этого цвета есть и минус – он быстро надоедает и начинает давить.
5. Серый
Серый помогает беспристрастно оценить ситуацию. / Фото: housesdesign.ru
Изначально ассоциировался со скучными офисами, но потом стал популярным в интерьерах квартир, так как успокаивает и умиротворяет. Серый цвет помогает на время отключить эмоции и посмотреть на проблему свежим взглядом. Кстати, этот оттенок идеально подойдет для жилья пары, в которой сошлись холерик и меланхолик. Самое главное, найти подходящий оттенок-компаньон.
6. Белый
В белом интерьере важны акценты. / Фото: gd-home.com
Для одних людей это нейтральный цвет, а для других – ресурсный. Ассоциируется с легкостью, свежестью, простором, но если выбрать неправильный оттенок, интерьер получится сухим и безликим, напоминающим больничную палату.
Как выбрать свою палитру?
Выбирайте для интерьера два цвета. / Фото: pinterest.com
В интерьере должно гармонично сочетаться два цвета –трансформационный и ресурсный. Первый необходим для восполнения энергии после выполнения сложных задач, а второй дает эту самую энергию. Чтобы определить, какой оттенок является для вас ресурсным, а какой – трансформационным, понаблюдайте за своими впечатлениями от разных цветов. Затем нужно будет определиться с подходящим сочетанием – подумайте, какая комбинация больше всего вам импонирует – ее и нужно использовать для оформления интерьера. Если размеры комнаты не позволяют, используйте только ресурсный цвет. Можно выбрать отделку и мебель подходящего оттенка, приобрести нужный декор.
Кстати, для многих людей ресурсным является именно белый. Особенно часто его используют те люди, которые не знают, какой путь выбрать и в каком направлении двигаться дальше. Его не зря сравнивают с чистым холстом, который помогает обнулиться и найти вдохновение. Еще одно преимущество белого цвета в том, что он положительно влияет не только на психологическое, но и на физическое состояние – гасит переживания и добавляет энергии. Дополните его другим, подходящим для ваших целей цветом, и получится идеальная комбинация.
Цвет нужно выбирать в зависимости от цели
Вот еще несколько советов:
• желтый – для тех, кто работает над сложным проектом и нуждается в энергии;
• красный – для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности;
• коричневый – для тех, кому не хватает уверенности в себе;
• бирюзовый – для тех, кто стремиться добиться поставленной цели;
• синий – для тех, кто устал работать день и ночь и нуждается в отдыхе.
Нет никакой необходимости в том, чтобы менять цвет всей квартиры, в том числе стен, пола, потолка, мебели. Порой, чтобы интерьер перестал вас раздражать и заиграл новыми красками, достаточно добавить яркий текстиль, постер или пересадить растение в оригинальный горшок. Но самое главное – прислушиваться к интуиции и своему внутреннему голосу: наш организм неосознанно тянется к тому, что ему больше всего необходимо в данный момент. Поэтому задумайтесь: если вдруг в магазине вам понравилась синяя ваза (хотя вы не слишком любите этот цвет), возможно, вы устали от вечного цейтнота и пора взять отпуск?
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