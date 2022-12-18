Почему интерьер раздражает и что с этим делать: советы от дизайнера

Обилие принтов и яркие узоры в одной комнате могут раздражать

Причины, по которым стены давят

Слишком активный узор на обоях раздражает. / Фото: mykaleidoscope.ru

Монохромный интерьер выглядит блекло. / Фото: dizainexpert.ru

Какие задачи решают разные цвета?

Зеленый успокаивает и улучшает концентрацию. / Фото: almode.ru

Синий расслабляет. / Фото: vikup-estate.ru

Желтый бодрит и дарит энергию. / Фото: archidea.com.ua

Фиолетовая кухня может быстро надоесть. / Фото: obzorkuhni.ru

Серый помогает беспристрастно оценить ситуацию. / Фото: housesdesign.ru

В белом интерьере важны акценты. / Фото: gd-home.com

Как выбрать свою палитру?

Выбирайте для интерьера два цвета. / Фото: pinterest.com

Цвет нужно выбирать в зависимости от цели