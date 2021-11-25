7 фуу-фактов о самых вонючих мужчинах мира

Сообщаем: эти семеро великих мужчин не мылись и воняли как двухнедельный носок, в котором хранили селедку, но это не помешало им навеки остаться в истории!













Людвиг ван Бетховен

Мао Цзэдун

Чарльз Говард, 11-й герцог Норфолк

Генрих IV, король Франции

Фридрих II Великий, король Пруссии

Говард Хьюз

Карл Маркс