Что посадить на грядке после чеснока

Каждый год не позднее конца июля озимый чеснок окончательно перебирается с грядок в хозяйские запасы. Учитывая, сколько чеснока сажает большинство дачников, на участке сразу же образуется пустующая грядка впечатляющих размеров.







Конечно, можно оставить ее пустой до следующего года. А можно использовать землю рационально и успеть вырастить на месте из-под чеснока второй урожай.

Правда, для этого подойдут далеко не все культурные растения. Итак, что же можно посадить и что еще придется сделать до этого?Уже в концу июля убран!В большинстве регионов после уборки озимого чеснока можно легко успеть вырастить второй урожай некоторых культур. Однако, прежде чем взяться за посадку, придется сделать еще кое-что, дабы привести освободившуюся грядку в нужную кондицию. Для начала перекапываем участок пашни и удаляем все сорняки. После этого готовим 1% раствор медного купороса и поливаем им грядку. На участок 2х2 метра должно хватить одного 10-литрового ведра. Напомним, что на 10 литров воды нужно добавить 100 грамм медного купороса. В качестве альтернативы раствору можно использовать специальные средства-фунгициды: «Бактофит», «Фитоспорин» и т.п. После проведения дезинфекции, используем удобрение, лучше всего мочевину. На квадратный метр следует потратить 10-20 грамм упомянутой добавки.Приводим в порядок.Когда грядка будет приведена в надлежащий порядок, можно будет задуматься о выборе культур на роль второго урожая. При этом важно помнить о том, что подойдут для этого далеко не все растения. И дело здесь не только в том, что второй урожай должен успеть вырасти до первых серьезных холодов. Дело еще и в том, что не стоит сажать два раза подряд растения одного семейства. В нашем случае – это амариллисовые. К ним относятся не только чеснок и лук, но и многие популярные цветы. Таким образом, на грядку после чеснока настоятельно не рекомендуется сажать какие-нибудь нарциссы или галантусы, а также любые другие растения подобные им.Дайкон — отличный выбор.Так, на чем же все-таки можно остановить выбор? Лучше всего на роль второго урожая в наших широтах подходит какая-нибудь зелень. В первую очередь потому, что растет она достаточно быстро. Правда, в конце июля и августе дачнику придется уделять особое внимание поливу, ведь практически вся зелень очень-очень любит воду, а погода на улице скорее всего будет жаркая. Таким образом после чеснока можно смело растить любые салаты, петрушку, укроп, шпинат, рукколу, кинзу и т.п. Однозначно неплохим выбором будет редис, а также его зеленый родственник – дайкон. Из экзотики можно посадить пекинскую капусту. Наконец, вместо убранного чеснока можно сажать огурцы… Правда, в случае с последними рекомендуется трезво оценивать климат своего региона, а также выбирать в первую очередь скороспелые сорта.