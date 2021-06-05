Реальная история профессора Мориарти: Адам Ворт – Наполеон преступного мира

Благодаря Артуру Конан Дойлу имя профессора Мориарти стало олицетворением злодейства и блестящего ума, направленного исключительно на совершение преступлений. Несмотря на то, что в Англии действительно существовали преступники с такой фамилией, как у литературного персонажа, прототипом героя стали вовсе не они. Адам Ворт на протяжении многих лет руководил преступной сетью, раскинутой едва ли не по всему миру, и вдохновил писателя на создание гениального злодея.
Трудное детство
Профессор Мориарти в исполнении Виктора Евграфова. / Фото: www.samcult.ru
Он родился в 1844 году в Германии в довольно бедной еврейской семье. В 1849 году семья переехала в США, где отец начал работать портным в Кембридже. Кроме среднего сына Адама в семье росли ещё старший Джон и младшая Гарриет. Семья и в США не купалась в роскоши, и когда Адам пришёл из школы с сияющей монеткой, обменянной на две такого же номинала, но невзрачными на вид, мальчику здорово досталось. Тогда он и дал сам себе обещание: его никто и никогда не сможет больше обвести вокруг пальца.
В 1858 году Адам Ворт решил отправиться в свободное плавание: он сбежал из дома и бродяжничал в Бостоне, а спустя два года перебрался в Нью-Йорк и даже стал работать клерком в универмаге. Возможно, его судьба могла сложиться по-другому, если бы не начавшаяся Гражданская война. 17-летний Адам Ворт прибавил себе 4 года, отправился добровольцем в армию и стал солдатом 34-й Нью-Йоркской батареи артиллерии, где уже через два месяца службы смог получить звание сержанта.
Профессор Мориарти в исполнении Виктора Евграфова. / Фото: www.kpcdn.net
В сражении при Булл-Ране 28 августа 1862 года Адам Ворт был ранен и в госпитале с удивлением узнал, что числится в списке погибших. После ранения Адам Ворт не собирался возвращаться в строй и использовал свою «смерть» для первого в жизни серьёзного мошенничества. Он стал под разными именами вербоваться в армию, получал причитающееся добровольцам вознаграждение и при удобном случае исчезал, чтобы вновь материализоваться в другой части под новой фамилией. Подобных «прыгунов» в армии было достаточно, на них велась охота и грозил трибунал. К концу воины Ворт сбежал в очередной раз, но теперь отправился в Нью-Йорк.
Преступная карьера
Фигура профессора Мориарти в музее Шерлока Холмса. / Фото: www.fsb.zobj.net
В криминальном Нью-Йорке в 1865 году Адам Ворт чувствовал себя вполне комфортно. Командирские навыки, полученные в армии, позволили ему довольно быстро создать собственную банду, которая начала свою деятельность с небольших краж. В то время он ещё был не очень опытен, а потому вскоре был арестован в момент кражи денег из почтового вагона. Он получил три года, но спустя несколько недель бежал из тюрьмы.
Джаред Харрис играет профессора Джеймса Мориарти в «Шерлок Холмс: Игра теней». / Фото: www.deseretnews.com
В тот момент он осознал, что без покровительства выжить в Нью-Йорке ему не удастся, и сумел войти в доверие к Фредерике Мандельбаум, которая вместе с мужем содержала бакалейную лавку, а на самом деле не только была самой крупной скупщицей краденного, но и весьма ловким организатором преступлений. Под покровительством Мамаши Уорт сумел провернуть несколько весьма удачных краж и помочь бежать из тюрьмы медвежатнику Чарли Булларду, больше известного, как Чарли Пианино. С этого момента началась многолетняя дружба двух преступников.
В 1869 году они похитили из хранилища Boylston Bank деньги и ценные бумаги на сумму больше миллиона долларов, после чего должны были спешно покинуть США из-за угрозы быть пойманными. Путь их лежал в Европу.
Генри Джадсон Рэймонд
Профессор Мориарти в исполнении Эрика Портера. / Фото: www.kino-teatr.ru
В Ливерпуле, куда прибыли подельники, они сменили имена. Адам Ворт стал финансистом Генри Джадсон Рэймондом, а его друг и компаньон превратился в нефтепромышленника Чарльза Уэллса. Они предавались всем радостям жизни и даже умудрились влюбиться в одну и ту же девушку, Китти Флинн. 17-летняя официантка выбрала Булларда, а Ворт к свадьбе друга похитил из одного из магазинов 23 тысячи фунтов, подарив молодожёнам.
Через год после своего переезда в Европу компаньоны, теперь уже вместе с Китти, возобновили преступную деятельность в полном объёме. Перебравшись из Ливерпуля в Париж в 1871 году, они открыли фешенебельный ресторан, два этажа которого ничем не отличались от других заведений такого типа, а вот на третьем расположился подпольный игорный дом. В случае нежданного визита полиции заведение, находящееся вне закона, быстро превращалось в просторное кафе: игорные столы убирались в специально оборудованные тайники под полом и в стенах.
Профессор Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. / Фото: www.forbes.ru
Естественно, помимо этого весёлая троица выступала в качестве организаторов и других преступлений. Бежать из Парижа Адама Ворта заставил визит в ресторан Уильяма Пинкертона, сына известного Алана Пинкертона, основателя и владельца известнейшего детективного агентства. Уильяму было известно всё о преступной деятельности Ворта, начиная с его дезертирства и заканчивая ограблением банка. Перед отъездом в Лондон Адам Ворт успел прямо в собственном заведении украсть у торговца алмазами чемодан с камнями.
В Лондоне он вёл двойную жизнь. В собственном особняке он был истинным джентльменом: роскошная обстановка, корт, конюшня и высокий социальный статус. Квартира в Лондоне стала центром криминальной империи Ворта. В его банду входили профессиональные преступники, с помощью которых совершались многочисленные аферы, грабежи и кражи. При этом Ворт был противником любого вида насилия, неизменно повторяя своим подчинённым о необходимости тренировки мозга.
Профессор Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. / Фото: www.trendpolice.com
В плане хитрости и неуловимости Адам Ворт был точной копией своего литературного двойника. Несмотря на то, что Уильям Пинкертон сообщил в Скотланд-Ярд о том, кем на самом деле является Генри Джадсон Рэймонд, никаких доказательств его причастности к преступлениям найти не удавалось на протяжении многих лет. Впрочем, Адам Ворт не скупился на подкуп детективов, а потому всегда был осведомлён об опасностях или готовящихся ловушках.
Падение империи
Профессор Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. / Фото: www.sm.ign.com
Приобщенный к преступной деятельности родной брат Ворта попался при попытке обналичить фальшивый чек в Париже, и Адаму пришлось потратить крупную сумму для его освобождения. Чуть позже гораздо больше денег было потрачено для того, чтобы вызволить из турецкой тюрьмы весь актив своей организации, арестованный с фальшивыми ценными бумагами.
Ворт периодически и сам выходил на дело ради спортивного интереса. В 1876 году он похитил картину Гейнсборо «Джорджиана, герцогиня Девонширская». Продать её было невозможно, и она осталась во владении самого Наполеона преступного мира. Долгое время он повсюду возил её с собой, а после нашёл способ спрятать картину в надёжном месте в Америке.
Фигура профессора Мориарти в Музее Шерлока Холмса, Трафальгарская Площадь, Гайд-Парк. / Фото: www.wikimedia.org
На его счету было ещё множество мелких и крупных преступлений: ограбление почтового вагона с облигациями на 700 тысяч франков, ограбление сейфа с алмазами на почтовой станции в Кейптауне, мелкие кражи и большие аферы.
Он уже был женат на Луизе Больян, которая подарила ему сына Генри и дочь Беатрис, когда его давний друг Буллард был арестован в Бельгии. Ворт отправился ему на помощь, но не успел: Чарли Пианино умер в тюрьме. Адам Ворт, потрясённый потерей друга, там же в Бельгии пошел на совершенно бессмысленное преступление: ограбление почтовой кареты. Он был пойман с поличным и отправился на семь лет в тюрьму.
Джеральд Хоум в роли профессора Мориарти в спектакле о Шерлоке Холмсе. / Фото: www.geraldhome.dr-maul.com
Пока Адам отбывал срок, один из его бывших подручных споил и изнасиловал его жену, которая вскоре сошла с ума. Её отправили на лечение в клинику, детей забрал брат в Америку. Освободившись раньше срока, Адам ограбил ювелирный магазин и сбежал в Америку. Он попросил Уильяма Пинкертона стать посредником при возвращении украденной когда-то «Джорджианы, герцогини Девонширской» за вознаграждение законным владельцам картины.
Адам Ворт. / Фото: www.ranker.com
Выручив за неё 25 тысяч, Адам Ворт вернулся в Лондон вместе с детьми и до конца дней вёл жизнь достопочтенного, но небогатого джентльмена. Его не стало 8 января 1902 года. После его смерти Уильям Пинкертон выполнил своё обещание и принял на работу сына Наполеона преступного мира.
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