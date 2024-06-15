В катакомбах Рима обнаружены античные фрески, возраст которых - 1600 лет

Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.

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Возраст фресок - 1600 лет.

На одной из фресок - имя Антонио Босио, археолога-первооткрывателя катакомб.

Древние катакомбы до сих пор не полностью исследованы.

В катакомбах христиане располагали усыпальницы.

Античные фрески вскоре будут показаны туристам.

Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.