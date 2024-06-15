В катакомбах Рима обнаружены античные фрески, возраст которых - 1600 лет

Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.
Катакомбы - одна из интереснейших достопримечательностей Рима. Построенные в период раннего христианства, они выполняли функцию усыпальниц. До настоящего времени туристы могли посетить шесть катакомб, в этом месяце для осмотра открываются катакомбы Домитиллы., и теперь все желающие могут увидеть недавно обнаруженную и отреставрированную коллекцию античных фресок, возраст которой - 1600 лет!
Возраст фресок - 1600 лет.
В лабиринте катакомб Домитиллы - более 26 250 гробниц. Первооткрывателем этих катакомб в 1593 году стал итальянский археолог Антонио Босио. В сопровождении двух художников он исследовал подземелья, и они создали копии фресок, украшающих стены подземного лабиринта. Примечательно, что Босио нашел, в числе прочих, и фрески, которые восстанавливали современные археологи. Об этом свидетельствует имя Босио, написанное на одной из них. Судя по всему, Антонио был достаточно тщеславным и решил так увековечить память о своих открытиях.
Активно изучать катакомбы Домитиллы стали в XIX веке, в частности, здесь работал акварелист из России Федор Рейман. Он очень точно срисовал фрески, которые уцелели на протяжении веков. Первые снимки античных фресок были опубликованы исследователем Иосифом Вильпертом: кадры были черно-белыми, но фотограф вручную раскрасил их в цвета оригинальных настенных изображений.
На одной из фресок - имя Антонио Босио, археолога-первооткрывателя катакомб.
Новейшие реставрационные работы проводились в двух погребальных камерах, которые называются кубикулами. При помощи новейших технологий археологи удалили со стен слои пыли, грязи и нагара от масляных ламп. Их усилия были щедро вознаграждены: они обнаружили древние фрески, о которых до настоящего времени не было известно.
Древние катакомбы до сих пор не полностью исследованы.
Судя по изображениям на цветных фресках, ученые предполагают, что в этих камерах могла быть похоронены семья пекарей. Помимо библейских картин и сцен из Ветхого и Нового Завета, археологи обнаружили рисунки, на которых запечатлен быт римлян. По словам руководительницы Папской комиссии Ватикана по священной археологии Барбары Мацзей, тематика фресок соответствует переходному периоду от язычества к христианству, который происходил в то время.
В катакомбах христиане располагали усыпальницы.
На фресках также предположительно изображены святые мученики - Ахиллей и Нерей. Согласно преданиям, этих воинов силой заставили принять христианство, они умерли мученической смертью во времена правления императора Диоклетиана. Тела их были похоронены в катакомбах Домитиллы, и лишь спустя годы переданы в специально построенный храм, названный в их честь. Основываясь на этом факте, Барбара Мацзей допускает, что фрески могут быть датированы концом IV века нашей эры.
Античные фрески вскоре будут показаны туристам.
Новая выставка в катакомбах открывается в июне 2017 года, в экспозиции будет представлено множество экспонатов, датируемых II-V вв. н.э., найденные в различных катакомбах Рима. В катакомбах Домитиллы реставраторы впервые использовали специальное лазерное оборудование для того, чтобы миллиметр за миллиметром очистить стены усыпальницы. Результат превзошел все ожидания!
Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии