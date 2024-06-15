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В катакомбах Рима обнаружены античные фрески, возраст которых - 1600 лет


Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.

Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.

Катакомбы - одна из интереснейших достопримечательностей Рима. Построенные в период раннего христианства, они выполняли функцию усыпальниц. До настоящего времени туристы могли посетить шесть катакомб, в этом месяце для осмотра открываются катакомбы Домитиллы.  Они признаны самыми большими в итальянской столице. Несколько десятилетий здесь проводились реставрационные работы, и теперь все желающие могут увидеть недавно обнаруженную и отреставрированную коллекцию античных фресок, возраст которой - 1600 лет!

Возраст фресок - 1600 лет.

Возраст фресок - 1600 лет.

 

В лабиринте катакомб Домитиллы - более 26 250 гробниц. Первооткрывателем этих катакомб в 1593 году стал итальянский археолог Антонио Босио. В сопровождении двух художников он исследовал подземелья, и они создали копии фресок, украшающих стены подземного лабиринта. Примечательно, что Босио нашел, в числе прочих, и фрески, которые восстанавливали современные археологи. Об этом свидетельствует имя Босио, написанное на одной из них. Судя по всему, Антонио был достаточно тщеславным и решил так увековечить память о своих открытиях.

Активно изучать катакомбы Домитиллы стали в XIX веке, в частности, здесь работал акварелист из России Федор Рейман. Он очень точно срисовал фрески, которые уцелели на протяжении веков. Первые снимки античных фресок были опубликованы исследователем Иосифом Вильпертом: кадры были черно-белыми, но фотограф вручную раскрасил их в цвета оригинальных настенных изображений.
На одной из фресок - имя Антонио Босио, археолога-первооткрывателя катакомб.

На одной из фресок - имя Антонио Босио, археолога-первооткрывателя катакомб.

 

Новейшие реставрационные работы проводились в двух погребальных камерах, которые называются кубикулами. При помощи новейших технологий археологи удалили со стен слои пыли, грязи и нагара от масляных ламп. Их усилия были щедро вознаграждены: они обнаружили древние фрески, о которых до настоящего времени не было известно.
Древние катакомбы до сих пор не полностью исследованы.

Древние катакомбы до сих пор не полностью исследованы.

 

Судя по изображениям на цветных фресках, ученые предполагают, что в этих камерах могла быть похоронены семья пекарей. Помимо библейских картин и сцен из Ветхого и Нового Завета, археологи обнаружили рисунки, на которых запечатлен быт римлян. По словам руководительницы Папской комиссии Ватикана по священной археологии Барбары Мацзей, тематика фресок соответствует переходному периоду от язычества к христианству, который происходил в то время.
В катакомбах христиане располагали усыпальницы.

В катакомбах христиане располагали усыпальницы.

 

На фресках также предположительно изображены святые мученики - Ахиллей и Нерей. Согласно преданиям, этих воинов силой заставили принять христианство, они умерли мученической смертью во времена правления императора Диоклетиана. Тела их были похоронены в катакомбах Домитиллы, и лишь спустя годы переданы в специально построенный храм, названный в их честь. Основываясь на этом факте, Барбара Мацзей допускает, что фрески могут быть датированы концом IV века нашей эры.
Античные фрески вскоре будут показаны туристам.

Античные фрески вскоре будут показаны туристам.

 

Новая выставка в катакомбах открывается в июне 2017 года, в экспозиции будет представлено множество экспонатов, датируемых II-V вв. н.э., найденные в различных катакомбах Рима. В катакомбах Домитиллы реставраторы впервые использовали специальное лазерное оборудование для того, чтобы миллиметр за миллиметром очистить стены усыпальницы. Результат превзошел все ожидания!
Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.

Античные фрески в катакомбах Домитиллы в Риме.


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