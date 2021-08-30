12 мифов, в которые мы верим из-за фильмов

Фильмы могут стать отличным способом узнать что-то новое и даже вдохновить нас на принятие важного решения. Но иногда любовь к кинематографу может сыграть с нами злую шутку, например, когда то, что показывают в фильмах, принимается на веру.



Представляем вам 12 примеров, когда не стоит доверять кадрам на телеэкране, потому что в жизни такое невозможно.











Миф: хлороформом можно моментально вырубить человека на пару часов.

Правда: чтобы человек отключился, он должен хотя бы 5 минут вдыхать пары хлороформа, да и то действие непродолжительно.







Миф: чеку от гранаты можно выдернуть зубами в самый драматичный момент.

Правда: если бы человек попробовал выдернуть чеку зубами, то он остался бы без этих самых зубов.







Миф: нужно ждать 24 часа, чтобы заявить в полицию о пропавшем человеке.

Правда: если у вас серьезные подозрения, что с близким вам человеком что-то случилось, то нужно связаться с полицией немедленно.







Миф: астероиды несутся плотным потоком в космосе.

Правда: на самом деле между астероидами километры вакуума.







Миф: в фильмах очень круто выглядит, когда главный герой стреляет сразу из двух пистолетов.

Правда: целиться сразу с двух рук практически невозможно.







Миф: тонущие люди обычно громко зовут на помощь и высоко поднимают руки.

Правда: на самом деле тонущего очень сложно увидеть.Миф: результаты судмедэкспертизы дают все ответы сразу и даже раскрывают преступления . Правда: результаты судмедэкспертизы лишь помогают собрать доказательства.Миф: пистолет с глушителем практически беззвучен.Правда: глушитель подавляет шум, но выстрел все равно слышен.Миф: любой навесной замок можно открыть, выстрелив в него.Правда: маленькая пуля вряд ли пробьет толстую дужку металлического замка.Миф: полиция может отследить звонок за одну минуту.Правда: на самом деле на это требуется около часа.Миф: во время свободного падения с парашютом можно спокойно поболтать.Правда: вы друг друга просто не услышите , вокруг бешено ревет воздух.Миф: остановившееся сердце можно запустить с помощью дефибриллятора.Правда: если сердце перестало биться , дефибриллятор его не запустит, а, скорее, сожжет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)