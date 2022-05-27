5 мифов о вредности: абсолютно безопасные вещи с испорченной репутацией
Большинство привыкло верить всему, что слышит от старшего поколения, совсем забыв, что нужно доверять, но и проверять хотя бы то, что можно легко и быстро уточнить. Порой такие проверки приводят к неожиданным результатам. Зачастую всё оказывается неправдой или частичной правдой, банальной попыткой запугать.
1. Марки
Марки
Многие помнят те времена, когда письма отправлялись в конвертах, на которые нужно было наклеить марки. В 1920-е годы считалось, что лизать обратную сторону марки – дело весьма опасное, можно набраться массу вредных бактерий. Правда, жизнь доказала несостоятельность этой теории. А дети, вероятно, чувствовали интуитивно и с удовольствием ждали возможности лизнуть марку и приклеить её на конверт.
2. Общественные туалеты
Общественные туалеты
А вот с общественными туалетами ситуация до сих пор серьёзная. Большинство людей твёрдо уверено в опасности этого места. Все боятся заразиться какими-то страшными неизлечимыми болезнями. Речь не идёт даже о том, чтобы сесть на унитаз, многие даже за дверную ручку стараются не браться. А ведь опасности никакой нет, никакой смертельный вирус не проникнет внутрь организма из унитаза. Всё дело в простой брезгливости.
3. Телевизор
Телевизор
Время идёт, а ситуация не меняется. Все по-прежнему верят в невероятную радиацию, излучаемую телевизорами и мониторами компьютеров, и стараются защититься от неё кактусами. Верните цветок на подоконник.
4. Одежда
Одежда
Ещё в 1901 году учёные установили, что человек дышит при помощи лёгких и кожи. Позже появилась версия, что слишком плотная «недышащая» ткань опасна для здоровья. Возможно, в такой одежде не комфортно, но она точно никого не убьёт путём удушения.
5. Жевательная резинка
Жевательная резинка
Смело можно сказать, в детстве каждый слышал от родителей, что глотать жевательную резинку ни в коем случае нельзя. Это опасно для жизни и здоровья. Вдруг она закупорит кишечник. Можно не бояться, она не задержится внутри дольше положенного.
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