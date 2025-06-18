Мусор носят с собой: 16 вещей, что для японцев норма, а для нас изумление

1. Дресс-код для девушек

Японки должны носить пиджаки, юбки и туфли

2. Имя ребенка

Имя выбирают достаточно тщательно

3. Не такая уж и полезная еда

Туристам лучше не экспериментировать

4. Мусор носим с собой

В общественных местах нет мусорных контейнеров

5. Личная гигиена

В туалетах нет бумажных полотенец

6. Мужской и женский спорт

Мужчины занимаются тяжёлым спортом, а женщины лёгким

7. Тишина в транспорте

В транспорте не принято разговаривать

8. Еда в общественном месте

В Японии не принято есть в общественных местах

9. Плотность населения

Огромные очереди практически везде

10. Враг экологии

Еду упаковывают в пластиковые упаковки

11. Особенный хлеб

В этой стране очень нежный хлеб

12. Проявление любви

Показывать свою любовь в общественных местах нельзя

13. Комфортные унитазы

Унитазы имеют достаточно много функций

14. Тонкие стены и холод

В некоторых домах нет центрального отопления

15. Татуировки — нет

В некоторые места не пускают людей с татуировками

16. Любовь к морепродуктам

Морепродукты — основная часть пищи японцев