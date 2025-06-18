Мусор носят с собой: 16 вещей, что для японцев норма, а для нас изумление

Япония — достаточно интересная страна, которая привлекает огромное количество туристов с самых разных точек нашего мира. Ведь именно там можно найти уникальную культуру и технологии. Но даже несмотря на это, некоторые традиции и обычаи могут действительно удивить. Давайте сегодня поговорим о том, что для японцев считается нормальным, а для нас это выглядит немного странно.
1. Дресс-код для девушек
Японки должны носить пиджаки, юбки и туфли
Стоит отметить дресс-код японских девушек. Оказывается, что в этой стране он обязателен. Обычно, наряд состоит из чёрного пиджака, белой блузки, юбки. Также обязательно нужно носить туфли на небольшом каблуке. Вы спросите: а что здесь странного? Ведь это обычный наряд! Но оказывается, что девушки не могут приходить на работу так, как они хотят. А некоторые правила действительно кажутся слишком странными. Например, японкам, работающим в сфере услуг, нельзя носить очки на работу. Работодатели объясняют это тем, что это сильно сказывается на их внешнем виде, который может отталкивать потенциального покупателя.
2. Имя ребенка
Имя выбирают достаточно тщательно
Также в этой стране очень строго относятся к выбору имени для ребёнка. Эти нормы гласят, что новорождённым нельзя давать имя, которое может иметь двусмысленное значение. Ведь это может в будущем принести очень много хлопот человеку.
3. Не такая уж и полезная еда
Туристам лучше не экспериментировать
Оказывается, что японская еда не такая полезная, как все об этом говорят. Существует мнение, что в этой стране люди едят в основном здоровую пищу. Но отчасти это не так., в свою очередь, могут быть даже опасны. В основном остерегаться нужно путешественникам, у которых есть аллергия на многие продукты питания.
4. Мусор носим с собой
В общественных местах нет мусорных контейнеров
Возможно, вы будете сейчас очень сильно удивлены, но в Японии нет мусорных баков в общественных местах. И если вы съели что-нибудь на улице, то вам придётся нести эту несчастную бумажку несколько километров, чтобы найти место утилизации. Кстати, стоит отметить, что к экологии там относятся очень строго. Здесь сортируют мусор и не сгружают всё подряд в один пакет. Многие жители страны с уважением относятся к порядку и чистоте. Именно поэтому они безоговорочно соблюдают эти правила.
5. Личная гигиена
В туалетах нет бумажных полотенец
А ещё здесь своё отношение к личной гигиене. Дело в том, что в общественных местах в туалете просто-напросто невозможно найти бумажные полотенца для рук. Здесь принято, чтобы каждый человек носил с собой свое личное маленькое полотенце.
6. Мужской и женский спорт
Мужчины занимаются тяжёлым спортом, а женщины лёгким
Также здесь есть различия между женским и мужским спортом. В стране принято, что все тяжёлые и силовые упражнения должны выполнять только мужчины. Девушки, в свою очередь, отдают предпочтение чему-то более лёгкому. Например, они выполняют зарядку, тренируют свою растяжку и занимаются йогой. Также они очень любят зумбу, танцы и пилатес. Многие жители обожают активный отдых и у них есть свои хобби и увлечения.
7. Тишина в транспорте
В транспорте не принято разговаривать
Когда мы едем в общественном транспорте, то отовсюду слышим разные крики, разговоры и звуки. Но в Японии дела обстоят совершенно иначе. Заходя в автобус или метро, вы услышите лишь тишину. Здесь не принято болтать с пассажирами и разговаривать по телефону. Многие воспринимают такие разговоры как неуважение к окружающим. В таких случаях японцы могут попросить вас не разговаривать в общественном транспорте, а в некоторых случаях и вовсе покинуть его.
8. Еда в общественном месте
В Японии не принято есть в общественных местах
В стране не принято употреблять пищу на виду у остальных. Это также считается проявлением неуважения к другим людям. Но всё не так строго, как кажется. На улице или в транспорте, например, можно употреблять мороженое. Но стоит это делать достаточно аккуратно, чтобы не запачкаться. Стоит выбрать какое-нибудь укромное место, чтобы не привлекать лишнего внимания общественности.
9. Плотность населения
Огромные очереди практически везде
Не секрет, что многие живут в городах. Именно поэтому не стоит сильно удивляться тому, что в общественных местах вы встретите огромное количество японцев. В парке, в торговом центре, музее здесь вы увидите не только туристов, но и местных жителей. Иногда с трудом получается пробраться сквозь толпу.
10. Враг экологии
Еду упаковывают в пластиковые упаковки
Несмотря на то, что в этой стране сортируют мусор, здесь используют очень много пластика. Кажется немного не логично, но это на самом деле так. Если вдруг вы закажете в кафе какое-нибудь блюдо, то вам обязательно все это запакуют в пластиковую упаковку, после чего положат в ещё одну. Конечно, такая тенденция мало кого удивляет, ведь все уже привыкли к этому. Но тем не менее, многие страны уже активно отказываются от этих упаковок.
11. Особенный хлеб
В этой стране очень нежный хлеб
В стране можно обнаружить особенный хлеб. Здесь вряд-ли российский турист сможет найти привычную буханку хлеба. В маленьких городах ассортимент этого продукта ограничен. Здесь выпечка достаточно мягкая и воздушная. Вряд-ли вы пробовали что-то подобное в других странах.
12. Проявление любви
Показывать свою любовь в общественных местах нельзя
А ещё проявление любви и нежности в общественных местах здесь лучше не демонстрировать. Причем, даже супружеские пары не делают это на публике. Японцы считают, что объятия, поцелуи — это неуважение к другим. Этими вещами лучше заниматься дома.
13. Комфортные унитазы
Унитазы имеют достаточно много функций
Наверняка, многие из нас слышали об очень комфортных туалетах. Во многих квартирах есть такие санузлы, где достаточно много функций. Туристы, конечно, очень удивляются такому новшеству, а для местных жителей это обыденность.
14. Тонкие стены и холод
В некоторых домах нет центрального отопления
В этой стране достаточно много жилых домов с тонкими стенами. Такое жилье обычно достаточно бюджетное. Но несмотря на это, вы вынуждены пожертвовать своим комфортом. Ведь вы будете слышать все, что происходит у соседей и на улице. Что ещё удивительно, так это то, что в некоторых квартирах и вовсе нет отопления. В зимнее время во многих северных городах люди мёрзнут. Все дело в том, что в некоторых помещениях оно просто-напросто не предусмотрено. Там нет теплоизоляции и централизованного отопления. Каждый японец должен выходить из этой ситуации самостоятельно.
15. Татуировки — нет
В некоторые места не пускают людей с татуировками
Местные жители плохо относятся к татуировкам. Конечно, официального запрета на это просто не существует. Но даже несмотря на это, во многие заведения людей могут не пустить. Например, в саунах и банях часто висят объявления, которые запрещают вход татуированным людям. Кроме того, это правило должны соблюдать не только местные. Приезжих туристов тоже могут не впустить в какое-либо заведение.
16. Любовь к морепродуктам
Морепродукты — основная часть пищи японцев
В Японии обожают морепродукты. Но, возможно, вы это знали. Оказывается, что практически все блюда основываются на морских деликатесах. Такая пища очень богата полезными веществами. К тому же, именно благодаря этому японцы поддерживают свое тело в тонусе. Их с детства приучают потреблять продукты маленькими порциями. Это способствует их стройности и здоровому пищеварению.
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