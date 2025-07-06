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Необычная архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки



Необычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки Архитектурная фирма J. Mayer H. и бюро Alexander Erman представили проект резиденции n. n. площадью 5300 квадратных метров на берегу Москвы-реки. Исследуя взаимодействие открытых и закрытых зон, была создана многослойная топография, размывающая границы между жилыми пространствами и ландшафтом. Архитекторы сумели организовать плавные переходы между конфиденциальными и открытыми участками, максимально сохранив естественную природу и создав ряд искусственных природных элементов.


Расстояние от реки контролируется и охраняется природным водохранилищем. Озеленённые крыши улучшают микроклимат в помещении. Застеклённый фасад по периметру всего здания привносит много дневного света в интерьеры и соединяет внутренние пространства с садом. Приватные семейные комнаты находятся глубоко внутри здания. Спальни на верхних этажах имеют прямой выход в сад через зелёные крыши. Волнистые края здания создают мягкий переход между архитектурой и природой. Необычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки Необычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки Необычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки Необычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки Необычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-рекиНеобычный дизайн и архитектура дома в сельской местности на берегу Москвы-реки


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г. Москва
alexander erman
j.mayer h, фирма
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