10 терминов, предметов или явлений, названных в честь выдающихся людей

Люди, в честь которых названы термины, объекты и явления.

1. Бойкот

Чарльз Бойкот (Charles Boycott) - британский военный капитан.

2. Сэндвич

Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич (John Montagu, 4th Earl of Sandwich) английский дипломат, Первый лорд Адмиралтейства.

3. Шорты-блумеры

Блумер Эмилия Дженкс — американская журналистка, борец за права женщин.

4. Гальванизм

Луиджи Гальвани (Luigi Galvani) — итальянский врач, анатом, физиолог и физик.

5. Шрапнель

Генри Шрапнель (Henry Shrapnel) — офицер Британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда в 1784 году.

6. Мазохизм

Леопольд фон Захер-Мазох (Leopold Ritter von Sacher-Masoch) - австрийский писатель, страдающий от этого необычного отклонения.

7. Саксофон

Адольф Сакс (Adolphe Sax) - бельгийский изобретатель музыкальных инструментов.

8. Садизм

Маркиз де Сад — французский писатель, философ, циник и дебошир.

9. Никотин

Жан Вильман Нико (Jean Nicot) — французский дипломат и учёный.

10. Децибел

Александр Грэхем Белл - учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения.