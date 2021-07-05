Выдающиеся изобретения Ивана Кулибина

Фамилия этого русского изобретателя давно уже стала именем нарицательным. Механик, инженер, великий мыслитель, детища которого так и остались неоцененными в родной стране… Однако, кто может вспомнить хоть одно механическое чудо, сконструированное Кулибиным?









Водоход

Механические протезы

Дальнеизвещающая машина

Самокатка Кулибина

Подъемное кресло