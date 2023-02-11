Уникальная подкормка для цветов

Сделайте уникальную подкормку для всех своих домашних цветов! Она подойдёт и в качестве профилактики, и как действенное средство против грибков и бактерий для растений, которые уже заражены.







Мелко нарежьте 1 маленькую луковицу. Залейте 1 л чистой воды. Выдавите 3 см зубной пасты, смешайте.







Накройте пакетом, оставьте на столе настаиваться в течение 6 часов (можно на ночь).







Процедите, и супер-средство готово!







Перелейте в пульверизатор и опрыскайте все домашние цветы!







Особенное внимание уделите листьям, протрите их с обеих сторон полученным раствором. Можно использовать на любых цветах, в т. ч. орхидеях. Повторять процедуру следует 1 раз в 2 недели.







Оставшийся лук не выбрасывайте: его можно прикопать в горшок и засыпать землей. Лук будет постепенно перегнивать и питать растение долгое время!

Подробнее об уникальной подкормке домашних цветов смотрите в видео ниже:



