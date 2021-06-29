Зачем польские гусары надевали крылья во время боя

Можно было бы едко пошутить, что польскому гусару крылья нужно для того, чтобы улететь на них в рай. Однако, несмотря на всю свою вредность, нельзя отрицать, что польская крылатая гусария была если не самой лучшей, то точно одной из лучших ударных кавалерий Европы в XVI и XVII веках. Главным символом и самым узнаваемым атрибутом польских гусар стали этим самые крылья. О них и поговорим.
Красиво и пафосно. |Фото: samodosug.ru.
В истории крылатой гусарии много славных страниц о воинской чести и отваге. «Конные ангелы» не раз меняли исход сражения, подчас склоняя в сторону Польши чашу весов в самый сложный и ответственный момент. Сражение под Оршей 1514 года, Обертын 1531 года, сеча под Любешевом 1577 года, битва при Букове 1600 года и конечно же славная победа над армией Священной Римской Империи при Бычине в 1588 году. Данный список можно продолжать. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.
Выглядит очень сурово. |Фото: pikabu.ru.
Почему? Хотя бы потому, что именно крылатые гусары были самой боеспособной частью войска тогдашней Польши. Элитная ударная кавалерия составляла большую часть всей кавалерии государства. В отличие от обычных гусар, «крылатые» были не легкой, а тяжелой конницей рыцарского типа. В лучшие годы в гусарии состояло порядка 8280 человек. Достойная цифра, которая позволяла Польше тягаться, как со своей восточной соседкой Россией, так и со своими западными «партнерами» в лице тогдашней (будущей) Германии.
Элита королевства. |Фото: indiedb.com.
Выглядят крылатые гусары действительно очень круто и красиво. Конечно, каждый согласится с тем, что в армии в первую очередь важна утилитарность. Однако, польские гусары сочетали в себе убийственную эффективность с эстетической красотой. Важнейшим элементом их снаряжения были те самые «ангельские» крылья, которые крепились за плечами всадника. О том, для чего они были нужны, споры не утихают по сей день.
Примечание: как правило крылья делались на деревянном каркасе из орлиных перьев. Кроме того, до реформы Стефана Батория в 1576 году «крылья» крепились не за спиной, а на щиты. Однако, щиты были упразднены. Так и появились знакомые каждому «конные ангелы».
Польские рыцари. |Фото: livejournal.com.
На самом деле «гадание» о спекуляции гусарских крыльев началось еще в 16 веке. Некоторые предполагают, что крылья издавали свист, который пугал в бою лошадей. Версия красивая, если бы не несколько «но». Во-первых, почему в таком случае свист не пугал лошадей самых крылатых гусар? Во-вторых, даже если бы крылья свистели, то этого не было бы слышно за топотом лошадиных копыт. В-третьих, реконструкции снаряжения крылатых гусар никакого свиста при испытаниях не давали.
Крылья - это украшение. |Фото: fishki.net.
Существует и другое мнение. Крылья нужны были для защиты гусара со спины. Версия интересная и даже жизнеспособная. Однако, действительно ли деревянный каркас сможет дать хоть какую-то защиту от удара саблей? Кроме того, не стоит забывать, что гусары были облачены в достаточно «глухую» броню. Хорошие доспехи никакая сабля и даже не каждый меч сможет пробить.
Деревянный каркас с перьями. |Фото: paraparabellum.ru.
Остается последняя, наиболее правдоподобная версия. Крылья нужны для красоты и опознания товарищей в бою, если строй был нарушен. Не стоит забывать, что служили в гусарии шляхтичи – представители знати. В те времена аристократия все еще была воинским сословием. Война для них была высшим проявлением жизни, смыслом их существования. А как известно, умирать нужно красиво (лучше, конечно, не умирать)! Определенно, католическая Польша вкладывала в гусарские крылья и некоторый сакральный, религиозный, если угодно идеологический смысл – отождествление отборный воинов страны с воинством небесным.
Вот такие гусары. ¦Фото: pinterest.ru.
Тем более, что далеко не все члены крылатых гусар действительно имели право носить крылья (хотя и большая их часть). Носить крылья мог только «товарищ», шляхтич, служащий в войске, который привел с собой на службу несколько бойцов-помощников.
Примечание: также есть версия, что крылья мешали накинуть на всадника аркан (петлю, чтобы стянуть с коня), что опять-таки трудно вяжется с двумя вещами. Первая – каким образом это должно работать. Вторая – крылья-то были не у всей конницы.
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