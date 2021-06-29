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Зачем польские гусары надевали крылья во время боя


Зачем польские гусары надевали крылья во время боя

Можно было бы едко пошутить, что польскому гусару крылья нужно для того, чтобы улететь на них в рай. Однако, несмотря на всю свою вредность, нельзя отрицать, что польская крылатая гусария была если не самой лучшей, то точно одной из лучших ударных кавалерий Европы в XVI и XVII веках. Главным символом и самым узнаваемым атрибутом польских гусар стали этим самые крылья. О них и поговорим.

Красиво и пафосно. |Фото: samodosug.ru.

Красиво и пафосно. |Фото: samodosug.ru.

 

В истории крылатой гусарии много славных страниц о воинской чести и отваге. «Конные ангелы» не раз меняли исход сражения, подчас склоняя в сторону Польши чашу весов в самый сложный и ответственный момент. Сражение под Оршей 1514 года, Обертын 1531 года, сеча под Любешевом 1577 года, битва при Букове 1600 года и конечно же славная победа над армией Священной Римской Империи при Бычине в 1588 году. Данный список можно продолжать. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.
Выглядит очень сурово. |Фото: pikabu.ru.

Выглядит очень сурово. |Фото: pikabu.ru.

 

Почему? Хотя бы потому, что именно крылатые гусары были самой боеспособной частью войска тогдашней Польши. Элитная ударная кавалерия составляла большую часть всей кавалерии государства. В отличие от обычных гусар, «крылатые» были не легкой, а тяжелой конницей рыцарского типа.
В лучшие годы в гусарии состояло порядка 8280 человек. Достойная цифра, которая позволяла Польше тягаться, как со своей восточной соседкой Россией, так и со своими западными «партнерами» в лице тогдашней (будущей) Германии.
Элита королевства. |Фото: indiedb.com.

Элита королевства. |Фото: indiedb.com.

 

Выглядят крылатые гусары действительно очень круто и красиво. Конечно, каждый согласится с тем, что в армии в первую очередь важна утилитарность. Однако, польские гусары сочетали в себе убийственную эффективность с эстетической красотой. Важнейшим элементом их снаряжения были те самые «ангельские» крылья, которые крепились за плечами всадника. О том, для чего они были нужны, споры не утихают по сей день.

Примечание: как правило крылья делались на деревянном каркасе из орлиных перьев. Кроме того, до реформы Стефана Батория в 1576 году «крылья» крепились не за спиной, а на щиты. Однако, щиты были упразднены. Так и появились знакомые каждому «конные ангелы».
Польские рыцари. |Фото: livejournal.com.

Польские рыцари. |Фото: livejournal.com.

 

На самом деле «гадание» о спекуляции гусарских крыльев началось еще в 16 веке. Некоторые предполагают, что крылья издавали свист, который пугал в бою лошадей. Версия красивая, если бы не несколько «но». Во-первых, почему в таком случае свист не пугал лошадей самых крылатых гусар? Во-вторых, даже если бы крылья свистели, то этого не было бы слышно за топотом лошадиных копыт. В-третьих, реконструкции снаряжения крылатых гусар никакого свиста при испытаниях не давали.
Крылья - это украшение. |Фото: fishki.net.

Крылья - это украшение. |Фото: fishki.net.

 

Существует и другое мнение. Крылья нужны были для защиты гусара со спины. Версия интересная и даже жизнеспособная. Однако, действительно ли деревянный каркас сможет дать хоть какую-то защиту от удара саблей? Кроме того, не стоит забывать, что гусары были облачены в достаточно «глухую» броню. Хорошие доспехи никакая сабля и даже не каждый меч сможет пробить.
Деревянный каркас с перьями. |Фото: paraparabellum.ru.

Деревянный каркас с перьями. |Фото: paraparabellum.ru.

 

Остается последняя, наиболее правдоподобная версия. Крылья нужны для красоты и опознания товарищей в бою, если строй был нарушен. Не стоит забывать, что служили в гусарии шляхтичи – представители знати. В те времена аристократия все еще была воинским сословием. Война для них была высшим проявлением жизни, смыслом их существования. А как известно, умирать нужно красиво (лучше, конечно, не умирать)! Определенно, католическая Польша вкладывала в гусарские крылья и некоторый сакральный, религиозный, если угодно идеологический смысл – отождествление отборный воинов страны с воинством небесным.
Вот такие гусары. ¦Фото: pinterest.ru.

Вот такие гусары. ¦Фото: pinterest.ru.

 

Тем более, что далеко не все члены крылатых гусар действительно имели право носить крылья (хотя и большая их часть). Носить крылья мог только «товарищ», шляхтич, служащий в войске, который привел с собой на службу несколько бойцов-помощников.

Примечание: также есть версия, что крылья мешали накинуть на всадника аркан (петлю, чтобы стянуть с коня), что опять-таки трудно вяжется с двумя вещами. Первая – каким образом это должно работать. Вторая – крылья-то были не у всей конницы.

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Зачем польские гусары надевали крылья во время боя

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Зачем польские гусары надевали крылья во время бояПодписаться на мой Instagram
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