Система полива огорода без насоса

Уход за садом и огородом отнимает очень много сил и времени. Поэтому мудрые садоводы и огородники ищут оригинальные способы, которые помогут упростить рабочий процесс.

Одной из таких задач является полив сада и огорода. Вместо того, чтобы таскать тяжелые лейки, можно легко сделать так, чтобы вода поступала на грядки из бочки без насоса.







Для изготовления самоделки понадобится:



шланг 1/2 дюйма;



шланг 3/4 дюйма;



пластиковая бутылка объемом 2 л;



поворотник для шланга;



бочка с водой.



Вырежьте круг в нижней части бутылки. Вставьте два шланга друг в друга (можно использовать один более толстый шланг, но это увеличит стоимость самоделки.







Обрежьте шланг и вставьте его в горлышко пластиковой бутылки.







Чтобы шланг не перегибался, и по нему хорошо текла вода, установите поворотник для шланга.







Погрузите бутылку в бочку с водой, а затем переверните ее, чтобы вода наполнила шланг. Как только вода потечет из противоположного конца шланга, опустите бутылку на дно бочки.







Теперь поливать огород будет значительно легче.





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