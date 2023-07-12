С нами не соскучишься!

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Самолеты сейчас самых разнообразных цветов.Почему все самоле...
  • Алексей
    Зачем использовать таблетки для протезов если можно использовать таблетки для чистки стиральной машины???2 таблетки из апт...
  • Nik Nik
    Два дебила, это сила10 способов превр...

Система полива огорода без насоса

Уход за садом и огородом отнимает очень много сил и времени. Поэтому мудрые садоводы и огородники ищут оригинальные способы, которые помогут упростить рабочий процесс.
Одной из таких задач является полив сада и огорода. Вместо того, чтобы таскать тяжелые лейки, можно легко сделать так, чтобы вода поступала на грядки из бочки без насоса.

Система полива огорода без насоса

Для изготовления самоделки понадобится:

шланг 1/2 дюйма;

шланг 3/4 дюйма;

пластиковая бутылка объемом 2 л;

поворотник для шланга;

бочка с водой.

Вырежьте круг в нижней части бутылки. Вставьте два шланга друг в друга (можно использовать один более толстый шланг, но это увеличит стоимость самоделки.

Система полива огорода без насоса

Обрежьте шланг и вставьте его в горлышко пластиковой бутылки.

Система полива огорода без насоса

Чтобы шланг не перегибался, и по нему хорошо текла вода, установите поворотник для шланга.

Система полива огорода без насоса

Погрузите бутылку в бочку с водой, а затем переверните ее, чтобы вода наполнила шланг. Как только вода потечет из противоположного конца шланга, опустите бутылку на дно бочки.

Система полива огорода без насоса

Теперь поливать огород будет значительно легче.

Система полива огорода без насоса
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Огородполив

Картина дня

наверх