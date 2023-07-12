Уход за садом и огородом отнимает очень много сил и времени. Поэтому мудрые садоводы и огородники ищут оригинальные способы, которые помогут упростить рабочий процесс.
Одной из таких задач является полив сада и огорода. Вместо того, чтобы таскать тяжелые лейки, можно легко сделать так, чтобы вода поступала на грядки из бочки без насоса.
Для изготовления самоделки понадобится:
шланг 1/2 дюйма;
шланг 3/4 дюйма;
пластиковая бутылка объемом 2 л;
поворотник для шланга;
бочка с водой.
Вырежьте круг в нижней части бутылки. Вставьте два шланга друг в друга (можно использовать один более толстый шланг, но это увеличит стоимость самоделки.
Обрежьте шланг и вставьте его в горлышко пластиковой бутылки.
Чтобы шланг не перегибался, и по нему хорошо текла вода, установите поворотник для шланга.
Погрузите бутылку в бочку с водой, а затем переверните ее, чтобы вода наполнила шланг. Как только вода потечет из противоположного конца шланга, опустите бутылку на дно бочки.
Теперь поливать огород будет значительно легче.
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Система полива огорода без насоса
Уход за садом и огородом отнимает очень много сил и времени. Поэтому мудрые садоводы и огородники ищут оригинальные способы, которые помогут упростить рабочий процесс.
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