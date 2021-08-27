10 малоизвестных фактов о весталках – самых могущественных женщинах Древнего Рима

До рождения Иисуса было еще 700 лет. В это время Древним Римом правил царь Нума Помпилиус. Жрецы сказали ему, что богиня Веста может защитить его государство от врагов. Для этого нужно зажечь магический огонь в ее честь и никогда не позволять этому огню гаснуть. Следить за этим божественным огнем должны были жрицы-девственницы, известные в истории, как весталки.









10. Весталки должны оставаться целомудренными, но всё же…

9. Весталки были наиболее влиятельными женщинами в Риме

8. Шесть весталок и ни одной больше!

7. Весталка – самая завидная невестка

6. Гелиогабал, нарушивший запрет

5. Обязанности весталок

4. Привилегии и наказания

3. Самые могущественные жрицы

2. Утрата огня

1. Институт весталок и христианство