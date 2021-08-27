10 малоизвестных фактов о весталках – самых могущественных женщинах Древнего Рима

До рождения Иисуса было еще 700 лет. В это время Древним Римом правил царь Нума Помпилиус. Жрецы сказали ему, что богиня Веста может защитить его государство от врагов. Для этого нужно зажечь магический огонь в ее честь и никогда не позволять этому огню гаснуть. Следить за этим божественным огнем должны были жрицы-девственницы, известные в истории, как весталки.
10. Весталки должны оставаться целомудренными, но всё же…
Когда речь заходит о весталках, многие думают, что девственность была уделом этих жриц. Весталки, которых выбирали на эту должность еще в детском возрасте, на самом деле должны были воздерживаться от интима до тех пор , пока они имели отношение к священному огню. Святые обряды Весты могли выполнять только невинные девушки с чистым сердцем. Считалось, что если одна из весталок нарушит свой обет девственности, то огонь переметнется на улицы Рима и сожжет город дотла. Но обеты распространялись не на всю жизнь: каждая весталка служила только в течение 30 лет. После этого их освобождали от обетов и женщины могли жить обычной жизнью.
9. Весталки были наиболее влиятельными женщинами в Риме
Оказывается, феминизм был не очень популярен 2500 лет назад. В то время женщины в Риме имели больше прав, чем женщины в других древних культурах, но у них не было права голоса. Также фактически их контролировали вначале отцы, а потом мужья. Из-за этого обычные римские женщины редко владели землей или имели какое-то влияние в обществе. Тем не менее, весталки были не обычными женщинами. Их ритуалы считались важнейшей вещью, которая предохраняет Рим от уничтожения.
Будучи наиболее важными женщинами в государстве, весталки обладали привилегиями, о которых обычные женщины могли только мечтать. Они были освобождены от влияния своих отцов и могли голосовать и владеть собственностью. Также они считались «достаточно надежными» для работы с важными документами, а на стадионах для них были зарезервированы места в первом ряду.
8. Шесть весталок и ни одной больше!
Учитывая престиж этой должности и массу благ, которыми пользовались весталки, можно было бы подумать, что женщины выстраивались в очередь, чтобы стать жрицей. На самом деле, институт весталок был эксклюзивным, и стать священной девственницей было гораздо сложнее, чем казалось. Благородные семьи наперебой предлагали своих юных дочерей в жреческое услужение, но в последующие годы начали набирать девочек также из более низких сословий, поскольку возникла проблема с девственностью девушек. Обучали будущих весталок в течение 10 лет, после чего девушек допускали к обрядам Весты в течение еще 10 лет, а затем начинали обучать новую партию девушек.
7. Весталка – самая завидная невестка
Сегодня, когда человек задумывается о жениться, в первую очередь он обращает внимание на привлекательности девушки. Во времена же древнего Рима, самой большой удачей было жениться на бывшей весталке. Несмотря на то, что их было очень мало, экс-весталки были уважаемы повсюду, имели расширенные права и получали щедрые пенсии, что делало их потенциальной мишенью для любых мужчин.
6. Гелиогабал, нарушивший запрет
Гелиогабал был 25-м императором Рима. Он также был подростком, который прославился своими оргиями по всей столице, женился на пяти женщинах и двух мужчинах и заставил Сенат наблюдать за своими танцами, посвященными сирийскому богу Солнца.
Хотя Гелиогабал предпочитал компанию своего личного возницы, он заставил весталку Аквилию Севера выйти за него замуж. Он считал, что благодаря этому добьется еще большего уважения Рима, а также у него с Аквилией будут «божественные» младенцы, поскольку в весталках были явно что-то магическое. Но для жителей Рима это было неприемлемым и Гелиогабала вскоре зарезали и выбросили труп в реку Тибр.
5. Обязанности весталок
Основной акцент был сделан на целомудрие и добродетель весталок. Но даже если римляне думали иначе, жрицы были всего лишь людьми, с правом на ошибку. Конечно же, случалось так, что они уклонялись от своих обязанностей. Наказания для совершивших ошибку весталок были очень суровыми. Если священный огонь попадал на улицу, то жрицу, по чьей вине это случилось, избивали палками и выгоняли из города. Еще более худшим было наказание за нарушение обета безбрачия: это означало однозначный смертный приговор. А, учитывая, что священную кровь весталок нельзя было проливать, то их закапывали живьем.
4. Привилегии и наказания
Быть весталкой — это не только привилегии. Их в любой момент могли побить за ненадлежащее исполнение обязанностей, зачастую они недоедали и спали на соломе. Но при этом всем весталки очень ответственно относились к своим обязанностям. За более чем тысячу лет магический огонь так никогда и не погас, даже тогда, когда в храме Весты случался пожар.
3. Самые могущественные жрицы
Поскольку они защищали город пламенем Весты, а также их целомудрие охраняли более 100 священников, то эти девушки были самыми могущественными жрицами всего Рима. Они даже имели власть миловать приговоренных диктатором Юлием Цезарем, который был известен зачистками своих политических оппонентов. Хотя жрецы других богов также были в почете, весталок боготворили так, что даже случайное ранение одной из них наказывалось смертью. Кроме того, они были настолько «священными и непогрешимыми», что могли вмешиваться в судебные дела по собственному желанию. Если девственница прикасалась к рабу, то того немедленно освобождали. Если преступник увидел весталку по пути к казни, то ему даровали помилование.
2. Утрата огня
Веками весталки хранили волшебный священный огонь в Риме. Римские язычники утверждали, что это пламя, в сочетании с верой римлян в свой пантеон, предоставляло городу защиту богини. К сожалению для язычников и огнепоклонников Рима начало набирать популярность христианство. В 394 году император Феодосий закрыл институт весталок и потушил магический огонь. Согласно легенде, его племянница затем пришла в храм Весты и украла ожерелье у статуи богини, считая, что от этого не случится ничего плохого. Шестнадцать лет спустя, Рим был разрушен неистовствующими варварами.
1. Институт весталок и христианство
Вскоре после разграбления Рима, граждане империи поспешили обвинить в этом христиан. Учитывая, что город процветал в течение тысячелетия, но был разрушен после того, как эти «религиозные выскочки» попрали старых богов, неудивительно, что во всем сочли виноватыми христиан. Однако вместо возвращения к язычеству, это в конечном итоге привело к богословской революции.
Святой Августин, одна из самых известных фигур в раннем христианстве, несколько лет спустя опубликовал свою самую известную работу «Город Бога», в которой утверждал , что христианский бог защищал Рим в прошлом, но затем бросил империю на произвол судьбы «за плохое поведение». Веста и другие языческие боги были не в состоянии защитить Рим от прошлых несчастий, поскольку были «фальшивыми богами». Это в итоге переросло в верования современных христиан и помогло утвердить Августина как самого выдающегося богослова своего времени.
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