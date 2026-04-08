Как в домашних условиях вырастить грибы и собрать хороший урожай

Зачем ходить по грибы, если можно их вырастить в квартире
Самые вкусные грибы - выращенные своими руками. Зима - не лучшее время для длительных блужданий по лесу. Тем более, что собрать урожай можно в собственной квартире и никуда ходить не надо. Мы подскажем, какие представители царства живой природы лучше всего растут в домашних условиях и как обеспечить им правильный уход.
Как выбрать грибы
Выбор той или иной разновидности зависит от опытности грибника и масштабов участка. Новичкам подойдут опята и вешенки. Любители могут смело выращивать шампиньоны и шиитаке. А опытным грибникам советуем выбрать боровики, маслята и лисички. За этими разновидностями проще всего ухаживать и они дают обильный урожай.
В домашних условиях оптимально оборудовать маленький участок. Если разводить большую плантацию, велика вероятность, что вы не успеете срезать грибы до созревания. Тогда они начнут выбрасывать в воздух споры, которые вызывают у людей аллергию. Чем больше концентрация микроскопических клеток в помещении, тем серьезнее будут последствия. Например, в виде кашля, насморка, слезотечения и даже приступов астмы. При работе с грибами рекомендуем надевать респиратор и перчатки.
Мицелий или грибные споры?
Мицелий и споры - посадочный материал для выращивания грибов. Первый больше напоминает рассаду, а второй - семена. Дома лучше использовать мицелий, поскольку споровое размножение - долгий и трудоемкий процесс.
Мицелий продается в составе смесей и бывает нескольких вариантов:
- зерновой - наиболее практичный и распространенный вариант;
- деревянные пробки - подходят, если выращивать грибы на бревнах;
- нестерильный субстрат - при его использовании важно соблюдать технологию, преимущество - долго хранится.
Оптимальный вариант - зерновая смесь. Выбирайте упаковку с прозрачным окошком и воздушным фильтром. Перфорацию лучше избегать.
Где разводить грибы
Размещайте мини-плантации на утепленных балконах или подоконниках. В идеале окна должны выходить на северную или западную сторону. Если такой возможности нет, притените окна крафтовой бумагой или жалюзи. Далее необходимо приготовить субстрат, заселить мицелий и создать подходящий микроклимат.
Грибы на подоконнике
Удобное место для выращивания опят и других «компактных» грибов. Главное, чтобы окна не выходили на теплый балкон, иначе будут проблемы. Грибницу можно сделать из пластиковых бутылок, коробок, стеклянных баллонов в широким горлом, горшков, контейнеров.
Для древесных представителей царства живой природы используйте опилки лиственных деревьев, солому и отруби. Измельчите соломинки до размера в 2-3 см и перемешайте с другими компонентами. Приготовьте термостойкую посуду, засыпьте в нее полученную смесь, полностью залейте водой и прокипятите в течение часа. Подождите, пока варево остынет до 20 градусов, а затем слейте воду. Субстрат должен быть немного теплым и влажным.
Наполните подготовленную емкость питательной массой на 5 см ниже края. Если используете баллоны, то по плечики. Распределите грибной мицелий на поверхности, а сверху присыпьте слоем субстрата в 2 см. Накройте посудину влажной тканью, которую нужно ежедневно опрыскивать из распылителя. Стеклянную емкость обмотайте плотной материей, чтобы защитить содержимое от света. В инкубационный период в помещении должно быть темно и тепло, температура - +18...+22 градуса.
Спустя 2-3 недели питательная масса обрастет белыми нитями мицелия, а на поверхности «проклюнутся» грибные зачатки. Ткань можно убрать. Когда грибы начнут плодоносить, температуру нужно понизить до +10…+15 градусов и обеспечить влажность воздуха в 85-88%. Создайте в помещении прохладу и полутень, каждый день опрыскивайте субстрат. Не дожидайтесь, пока грибы полностью созреют. Собирайте урожай, целиком выкручивая гнезда с ножками. После снова накройте грибницу влажной тканью и заново повторите все манипуляции. Одного субстрата хватит на 3-4 цикла.
Грибы на утепленном балконе
На балконе проще поддерживать микроклимат и не так сильно ощущается запах субстрата. Можно разместить целые стеллажи для грибниц с учетом размера тары и высоты грибов. Задняя и боковые стенки должны быть сплошными, а переднюю прикройте темной воздухонепроницаемой шторой. Другие варианты: поставить объемные пакеты вместо горшков или использовать бревна.
В полиэтиленовых пакетах
Приготовьте субстрат по вышеуказанному рецепту, а в качестве емкости используйте чистые пакеты, объемом 5-10 кг. Наполните емкость питательной смесью практически до верха, оставив 5 см. Далее присыпьте мицелием и снова субстратом на 2 см. Отрежьте горлышко пластиковой бутылки и зафиксируйте вокруг него ручки пакета. Дырочку закройте ватой. Сбоку с трех сторон сделайте надрезы по 5 см и один надрез на дне. Расположите мешки на расстоянии 30-50 см друг от друга, прикройте шторкой. Раз в сутки поливайте мицелий через бутылочное горлышко. Как только начинается плодоношение, приоткройте занавески. Уход за грибами стандартный.
На бревнах
Бревна можно приобрести или подготовить самостоятельно. Понадобится распилить ствол любого лиственного дерева диаметром до 30 см. Убедитесь, что древесина не имеет серьезных дефектов и разделите ее на бревна длиной в 40-100 см. Удалять кору не нужно. Выждите две недели, а затем сутки вымачивайте пеньки в воде. После сушите бревна еще 24 часа. По всему пеньку проделайте отверстия для пробок с питательным материалом. Располагайте дырочки в шахматном порядке, на расстоянии 10 см друг от друга. Заложите пробки, обмотайте бревна мешковиной и поставьте в теплое помещение. Мицелий разрастается примерно за 6 месяцев. После этого снимите материю и прикопайте бревна в землю (например, в кадки). Поливайте грибницы через грунт и соблюдайте вышеописанные правила ухода. Выращивать грибы на бревенчатой плантации можно 3-7 лет.
Шампиньоны в ящиках
Субстрат готовится из навоза и соломы. Можно сделать его самостоятельно, но это займет недели, поэтому рекомендуем приобрести уже готовый. Возьмите ящики с дренажными отверстиями. Выложите субстрат высотой в 25 см, далее слой мицелия в 3 см и сверху 5 см питательного вещества. Прикройте ящики мешковиной. Каждый день опрыскивайте материал водой и проветривайте балкон. Температура во время инкубационного периода - +24…+26 градусов. С началом плодоношения снизьте до +18. В остальном уход стандартный. Спустя 2-3 месяца можно собирать первый урожай. С квадратного метра участка получается около 10 кг грибов.
