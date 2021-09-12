НЛО в небе: огромный самолет, который предпочли уничтожить сами создатели

На сегодняшний день одним из самых странных и в тоже время известных бомбардировщиков Второй мировой войны является немецкий экспериментальный Horten Ho 229, который использовал схему «летающее крыло». Сегодня, впрочем, мало кто помнит о том, что уже в 1940-х годах аналогичные разработки вели и американские инженеры компании Northrop, которые в последствии создадут бомбардировщик B-2 Spirit.
Первый подобный самолет был создан в Германии. |Фото: ya.ru.
Перед вами вовсе не немецкий самолет. На самом деле это американская экспериментальная машина YB-49. В инновационном самолете переплелось огромное количество интересных решений, однако, в конечном итоге ни один из созданных для тестов экземпляров не прошел все испытания полностью. Более того, самолеты решили утилизировать по приказу министра ВВС США Стюарта Саймингтона. Даже музею было отказано в получении одного из экспериментальных YB-49 для создания экспоната.
Аналогичные разработки велись в США. |Фото: fishki.net.
Военный образец Northrop N-9MB был первый раз показан в сентябре 1941 года, в качестве прототипа YВ-35. Первый полет машины состоялся уже 27 декабря 1942 года. Машиной управлял летчик-испытатель Джон Меерс. Отрыв от земли произошел на скорости в 113-120 км/ч. После этого машина совершила еще 48 полетов. При этом 49-ый полет обернулся трагедией. Машина разбилась вдребезги, а летчик-испытатель погиб, пытаясь спасти экспериментальный самолет.
У американцев был свой интерес. |Фото: tyt.by.
После этого машина постоянно совершенствовалась. Новый бомбардировщик с системой «летающее крыло» был обозначен индексом YB-49 и представлен в 1947 году. Экипаж новинки составлял 7-10 человек. Четыре человека размещалось при этом в хвосте самолета. Испытания самолета длились 50 часов. После этого машину передали в руки ВВС США. Вторая машина получила обозначение YB-49 и была представлена в 1948 году. В ходе первого полета машина поднялась на высоту 12 192 метра, после чего связь с ней пропала.
Что именно случилось с самолетом узнать так и не удалось. Спустя некоторое время, поисковая бригада нашла на значительном удалении от квадрата проведения испытаний сгоревшие обломки машины, а также тела членов экипажа. Причины крушения остались неясны. Немногочисленные свидетели рассказывали о том, что видели, как с неба падают горящие куски самолета.
Единственной успешной моделью стал самолет-разведчик. |Фото: tyt.by.
После этого работа над самолетом еще продолжалась, однако интенсивность доработок была сведена к минимуму. Конструкторы смогли даже представить разведывательную версию машины, которая получила обозначение YRB-49A. Самолет оказался удачным и ВВС, даже заказало несколько образцов для себя. Однако, дорабатывать бомбардировщик YB-49 не стали. Со временем проект решили и вовсе закрыть, отдав предпочтение другим инициативам Пентагона. Все созданные образцы самолета по решению командования уничтожили. Единственное место, где смог проявить себя бомбардировщик YB-49 – это Голливуд. Хроника с испытаний была использована при создании фильма о вторжении марсиан.
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