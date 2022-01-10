10 звездных пар Франции: от Марии Антуанетты до Франсуа Олланда

Ох, уж эти французы!
Франция имеет репутацию самой романтической страны, культивирующей ЛАМУР. Но насколько эта романтика сочетается с жизнью? 10 эталонных пар докажут, что любовные узы известнейших влюбленных не обязательно крепки.
1. Мария Антуанетта и Луи XVI
Мария Антуанетта с детьми (1871) Портрет Луи XVI (1776)
В 1770 г. 14-летняя эрцгерцогиня Мария Антония была выдана замуж с политической целью. Но супруг, годом моложе невесты-подростка, больше внимания уделял коллекционированию часов, нежели жене. Однако Мария Антуанетта терпеливо ждала своего часа. В будущем это были крепкие отношения, их не пошатнули ни прихотливость вкусов фрацузской королевы, ни ее аппетит к развлечениям. Мария Антуанетта оставалась рядом с мужем до конца, взойдя на гилльотину во время Французской революции в 1793 г.
2. Жозефина и Наполеон Бонапарт
Жозефина и Император Наполеон (1812)
Жозефина стала любовницей Наполеона в 1795 г. Женитьбу на вдове с двумя детьми французский свет принял с роптанием. Но Наполеон был непреклонен. Сохранившиеся письма к супруге свидетельствуют о том, как он нуждался в ней, считал лучшим и самым дорогим другом. К сожалению, Жозефина не смогла подарить наследника, и Императора принудили к разводу. После расставания Наполеон настоял на том, чтобы императорский титул остался Жозефине.
3. Шарль и Ивонна де Голль
Шарль и Ивонна де Голль
Когда Ивонна встретила красавца Шарля, она заявила категорично – «он или никто». Молодая пара заключила брак 27 апреля 1921 г. Когда Шарль де Голь бросил вызов коллаборационисту Ф. Петену, сдавшему Францию нацистской Германии, Ивонна поддержала мужа. Ее поддержка была неизменна: и в изгнании, где генерал основал армию сопротивления «Вольная Франция», и позже, во время правительственных кризисов. Первая Леди Франции полагала, что президенство – временно, но семья – навсегда.
4. Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр
Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр (1963)
Идиллия интеллектуалки-феминистки Симоны де Бовуар и философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра началась в 1929 г. и длилась 51 год. Они не делили быт, предпочитая свободу. У них не было детей. Это были партнерские отношения, основанные на вдохновляющем личностном и творческом общении.
5. Эдит Пиаф и Марсель Сердан
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
Эдитт Пиаф встретила известного и влиятельного Марселя Сердана летом 1949 г. Бурная связь с чемпионом мира по боксу длилась около года, вплоть до его гибели в авиакатастрофе. И, несмотря на то, что, пережив утрату, Эдит дважды выходила замуж и заводила многочисленные интрижки, ее любовь к Марселю была самой сильной.
6. Серж Генсбург и Джейн Биркин
Серж Генсбург и Джейн Биркин
Провокационную песню «Je t'aime ... Moi Non Plus» ("Я люблю тебя ... Я тоже нет") эта парочка записала в 1969 г. Поговаривали, что вызывающая откровенность песни, осужденная Ватиканом и запрещенная в некоторых странах, возникла благодаря смелому эксперименту Сержа: сделать запись в процессе близости с подругой Джейн Биркин. Они познакомились всего пару месяцев назад на съемках, а проведут вместе следующие 12 лет. В 1971 г. у них родится дочь. Но пара рассталась по разным причинам. С одной стороны – алкоголь, которым злоупотреблял Серж. С другой – Жак Дуайон, который стал вторым мужем Джейн, но жизнь с ним так и не сложилась. Жак будет упрекать Джейн за то, что между ними привидение Сержа, и бесконечно изменять. А Джейн будет винить себя за то, что Серж так рано умер.
7. Ариэль Домбасл и Бернар-Анри Леви
Ариэль Домбасл и Бернар-Анри Леви
Шуточное прозвище этой пары во французской прессе – «красавица и мозг». Ариэль Домбасл – роковая женщина, певица и актриса – буквально воспламенилась на сцене, когда впервые увидела Бернара-Анри Леви. Их бурный роман привел к браку в 1993 г. Несмотря на сплетни об изменах, которые преследуют пару, они продолжают демонстрировать любовь и верность друг к другу.
8. Бернадетт и Жак Ширак
Бернадетт и Жак Ширак
Свадебный портрет Бернадетт и Жака Ширака
Бернадетт встретила будущего мужа в престижном Парижском институте политических наук и осталась с ним на протяжении всех политических и жизненных перипетий. Французская пресса недолюбливала Бернадетт, находила ее непривлекательной, посмеиваясь над нервным клацаньем застежки старомодной сумки. Но эта женщина далеко не так слаба, чтобы поддаться насмешкам. Бернадетт смогла простить измены мужа, длившиеся годами, помогала в его президентских выборах, начала собственную политическую карьеру. Пара воспитала двух дочерей, а также приемную девочку из Вьетнама. Сегодня бывший Президент страдает болезнью Альцгеймера. Его жена ухаживает за ним и продолжает быть активным политиком.
9. Николя Саркози и Карла Бруни
Николя Саркози и Карла Бруни
Николя Сракози встретил топ-модель Карлу Бруни вскоре после развода. Он был настолько уверен в себе, что предложил ей руку и сердце через несколько месяцев встреч. Карла приняла предложение. Однако к их браку отнеслись скептично, и немногие верили, что он продлится больше одного президентского срока.
10. Валери Триервейлер и Президент Франсуа Олланд
Валери Триервейлер и Президент Франсуа Олланд
Валери Триервейлер французская пресса назвала «Первой Девушкой» Франции, потому что в момент избрания Француа Президентом их отношения не были официально оформлены. Олланд никогда не был женат. Все его браки были гражданскими.
Вскоре обнаружилось, что Франсуа влюблен в актрису Жюли Гайе. Валери отомстила бывшему возлюбленному, издав книгу об их интимных отношениях. Франсуа пережил этот скандал и теперь, как он сам говорит, полностью посвящает себя Франции, тем не менее… продолжает встречаться с Жюли.
По материалам сайта inspirelle.com
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