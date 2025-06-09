Что в реальности представляла собой кубышка, и почему этот сосуд ассоциируется с хранением денег

Не просто же так кубышка связывается народной памятью с хранением денег. /Фото: storage.yandexcloud.net

Кубышка в её классической форме - широкая основа и узкое горлышко. /Фото: culture.ru

Кубышка - это своего рода прародительница знакомой нам всем копилки. /Фото: pikabu.ru

Так выглядел старорусский земляной банк. /Фото: wikipedia.org

В самых миниатюрных кубышках хранили как раз мелочь. /Фото: zemleroik.ru

Способ хранения денег, который, как оказывается, даёт многовековую гарантию. /Фото: vk.com