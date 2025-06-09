Что в реальности представляла собой кубышка, и почему этот сосуд ассоциируется с хранением денег

В отечественном фольклоре есть масса выражений, которыми обозначают хранение денег. Одно из них связано с интересным словом «кубышка». А ведь мало кому известно, что эта вещица представляла собой простенький сосуд, который был популярен в древние времена у наших предков. Однако тот факт, что именно его стали ассоциировать с накоплением чего-то ценного, появилось совсем не на пустом месте.
Не просто же так кубышка связывается народной памятью с хранением денег. /Фото: storage.yandexcloud.net
Термин «кубышка», вне его использования в народном творчестве, известен всем, кто любит исследовать отечественную историю. А всё потому, что много столетий назад так называли сосуды из керамики, которые активно использовались в Древней Руси. Они могли довольно сильно отличаться по размерам, однако имели одинаковую конструкцию - отличались круглой широкой основой, а вот к горлышку отверстие сильно сужалось.
Кубышка в её классической форме - широкая основа и узкое горлышко. /Фото: culture.ru
И именно эта форма обеспечила сосуду то его предназначение, которое так метко сохранилось в русском фольклоре и бытует сегодня - в кубышке повсеместно хранили деньги. Дело в том, что такое различие между шириной основного сосуда и горлышком позволяло без труда опустить в кубышку монетки, а вот доставались они сложнее - если вдруг кувшин перевернулся бы, то деньги из него не выпадали. По сути, можно говорить об отечественной предтече копилки.
Кубышка - это своего рода прародительница знакомой нам всем копилки. /Фото: pikabu.ru
Однако на одном скоплении монет в кубышке не останавливались - с ними связан феномен под названием «земляной банк», когда хранилища с деньгами закапывали в землю, чтобы уберечь от ограбления.
Так выглядел старорусский земляной банк. /Фото: wikipedia.org
Перед тем, как создать «земляной банк», монетки нужно было расфасовать по «кубышкам». К примеру, самые мелкие распределяли в сосуды самого маленького размера - их и в таком кувшинчике помещалось много. Причём такие миниатюрные копилки могли даже не закопать, а замуровать между элементами каменной кладки, если из неё строили здание. А вот в сосуды побольше складывали и денежки с более высоким номиналом.
В самых миниатюрных кубышках хранили как раз мелочь. /Фото: zemleroik.ru
Перед тем, как закопать или утопить кубышку в колодце, горлышко перевязывали тканью, затыкали пробкой или вовсе заливали воском, и только после этого её прятали. На самом деле, вариантов, каким образом можно было устроить денежный тайник, была масса. Если не были уверены в безопасности дома, место выбирали более безлюдное - дупло заброшенного дерева в лесу, под камнем на опушке. А были и такие смельчаки, которые прикапывали своё добро... в могилах, зачастую своих родственников.
Способ хранения денег, который, как оказывается, даёт многовековую гарантию. /Фото: vk.com
В любом случае, какой бы ни выбирался способ хранения, кубышка действительно отлично берегла деньги. Причём на протяжении столетий - бывало так, что хозяин умирал, переезжал и не возвращался или по какой-то другой причине не забирал сосуд с монетами. В итоге сотни таких тайников находят до сих пор, причём зачастую совершенно случайно. И хотя в магазин с этой находкой уже не сходишь, кубышки имеют свою историческую ценность.
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