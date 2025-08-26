Молоко и ещё 5 неожиданных продуктов, которые запрещены в отдельных государствах

Во всякой стране власть стремится к полному контролю за безопасностью граждан, особенно если это касается такой неотъемлемой части жизни любого человека, как продукты питания. Вот только критерии выбора полезной или вредной пищи, которые прописываются в законодательствах отдельных государств не просто отличаются между собой, а бывают довольно странными., в других не увидишь никогда. Вашему вниманию шестёрка неожиданных продуктов, которые запрещены в отдельных государствах.
1. Кетчуп
Оказывается, французы дома этот соус не попробуют. /Фото: Самому знаменитому соусу рады не везде. /Фото: gastronom.ru
Трудно найти более необычный запрет, чем тот, который был введён на территории Франции в начале 2010-х годов. Оказывается, тамошние власти ограничили реализацию кетчупа в магазинах, а также его применение в блюдах для учебных заведений. Самое интересное, что таким образом власти пытаются привить подрастающему поколению патриотичность в кулинарии - мол, пускай они лучше вкушают наследие традиционной французской кухни, чем, смотря на кетчуп, как яркую ассоциацию с фаст-фудом, набивают себе желудки иностранной быстрой едой.
2. Абсент
Алкоголь, который посчитали уж слишком небезопасным. /Фото: 7days.ru
Один из самых ярких во всех смыслах алкогольный напиток также был запрещён очень долго, почти целый век. Причём не в каком-то определённом государстве, а практически на все территории Европы и США. Инициаторами такого запрета оказались медики, который назвали абсент чересчур опасным для человеческого организма - по данным редакции novate.
3. Конина
Запрет, который спасает гордых жеребцов. /Фото: россельхоз.рф
На огромной территории планеты также лежит табу на производство и употребление мяса лошадей - речь также в данном случае идёт о Соединённых Штатах и значительно части европейских государств. Впрочем, законодательного закрепления данного запрета, в сущности и нет - оно существует на уровне традиций и культуры. И причины этому довольно моралистические - по мнению большинства жителей этих регионов, лошадки обладают благородством и даже неким величием, поэтому приравнивать их к источнику белка для человека считается попросту недостойным.
4. Парное молоко
Пастеризация - единственное условие попадания молока на полки канадских магазинов. /Фото: milknews.ru
Это на отечественных просторах совершенно нормально в деревнях выпить парного молочка, прямо из-под коровки, как говорится. А вот в Канаде и ряде американских штатов о таком даже подумать трудно, а уж воплотить в жизнь просто нереально. Ведь так действует строгий запрет на реализацию сырого молока, которое не прошло пастеризацию. Причина такого жёсткого табу кроется в соображениях безопасности, ведь без специальной обработки этот продукт вполне может оказаться источником заражения тяжёлыми болезнями, в том числе летальными, от чего власти своих граждан и берегут.
5. Шоколадные яйца
В Америке игрушку в яйце не отыскать. /Фото: kapital.kz
Другой запрет из американских штатов, который довольно известен в мире - это, как ни странно, о Киндер-сюрпризе. Казалось бы, безобидная шоколадка с игрушкой внутри только радость детям принесёт, однако именно в сути этого лакомства и кроеся загвоздка. Дело в том, что в Америке на законодательном уровне запрещено производить и импортировать для реализации продукты, которые вроде бы и съедобны, однако внутри имеют какие-то части, которые съесть нельзя. И как бы миллионы детей по всему миру не любили шоколадный яйца, ради него табу в США никто снимать, похоже, не собирается.
6. Хаггис
Традиционное блюдо шотландцев - табу для США. /Фото: Блюдо из Шотландии не жалуют в США. /Фото: gurmantur.com
Ещё один любопытный запрет с американских прерий - это табу на изготовление для реализации хаггиса. Данное блюдо является кулинарным наследием Шотландии, и среди своих ингредиентов имеет бараньи субпродукты. Вот в них и кроется проблема, точнее, в одной конкретной части этих потрохов: в США давно бытует мнение, что у барана лёгкие, являющиеся частью хаггиса, опасны для человеческого организма. Так что попробовать национальное шотландское блюдо американцы смогут только за пределами своей Родины.
