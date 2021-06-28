Покушения на советских Генсеков: Как раскрывались заговоры и почему все попытки были неудачными

Покушения на руководителей государств совершаются во всём мире. И лишь в СССР информацию об этих покушениях скрывали по разным причинам. Однако о попытках устранить лидеров Страны советов рано или поздно становилось известно широкой общественности. К примеру, о подготовке одного из покушений на Никиту Хрущёва стало известно только в 2005 году, а на Леонида Брежнева покушались неоднократно, в том числе за границей.
Никита Хрущёв
Первая попытка устранить большую правительственную делегацию СССР, возглавлял которую Никита Хрущёв, состоялась в 1956 году во время визита в Англию. Делегацию доставил отряд советских кораблей. 19 апреля 1956 года у крейсера «Орджоникидзе» был замечен пловец. Подводный разведчик Эдуард Кольцов был отправлен для прояснения ситуации, он и обнаружил диверсанта, устанавливавшего мину под днищем корабля. Диверсант был устранен, а мина обезврежена.
Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин и И.В. Курчатов на крейсере «Орджоникидзе» на пути в Англию 1956 г. / Фото: www.tsushima.su
Широкой общественности о втором покушении на Хрущёва стало известно лишь в 2005 году. Именно тогда были рассекречены многие материалы грузинских спецслужб. Покушение должно было состояться во время визита Хрущёва в Грузию в 1961 году. Однако благодаря активной подготовке террористов к устранению руководителя страны, их заговор удалось раскрыть, а самих несостоявшихся убийц арестовать. На руку спецслужбам сыграла покупка гранат и подрывных устройств. За полгода до визита Хрущёва Отари Миквабишвили, Алеко Меладзе, Абрек Батошвили и Акакий Мдинарадзе были арестованы, а все боеприпасы изъяты.
Леонид Брежнев
Леонид Ильич Брежнев и космонавты Владимир Коваленко и Александр Иванченко. / Фото: www.rusisworld.com
Известно о трёх покушениях на Леонида Брежнева за всё время его правления. О первом писали все советские газеты, выходили новостные сюжеты на телевидении и радио, не осталась в стороне и зарубежная пресса. Во время прибытия в Москву советских космонавтов 22 июня 1969 года, в аэропорту их встречал лично генеральный секретарь. Почетный кортеж прибыл в Кремль и в это время один из милиционеров, стоящих в оцеплении, открыл огонь по второй машине в колонне. В первом автомобиле ехали космонавты, а во второй, по предположению стрелявшего, находился Брежнев. Однако машина руководителя была в середине почетного кортежа и не пострадала, в расстрелянном автомобиле был ранен водитель, а в почетном кортеже ещё и мотоциклист, которому и удалось сбить с ног стрелявшего.
Виктор Ильин. / Фото: www.livejournal.com
Им оказался младший лейтенант Виктор Ильин, самовольно покинувший часть, где служил, и прихвативший с собой сразу два пистолета. Он тайком надел милицейскую форму родственника, у которого остановился, незамеченным примкнул к оцеплению и, улучив момент, открыл огонь.
После произведенных следственных действий Ильин был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую клинику сроком на 20 лет.
Леонид Брежнев в Париже. / Фото: www.twimg.com
Второе покушение готовилось в Париже в 1977 году и должно было состояться во время возложения цветов к Вечному огню у Триумфальной арки. Благодаря сотрудникам КГБ планы преступников были раскрыты, а во время визита Брежнева во Францию были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все подходы к окрестным улицам охраняли тысячи французских полицейских и пожарных. Снайперу не удалось приблизиться к месту, откуда мог бы быть произведен роковой выстрел. После возложения цветов и подписания важных документов, Брежнев благополучно отбыл на родину.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт. / Фото: www.visualrian.ru
Когда стало известно о готовящемся покушении в Аутсбурге в ФРГ в 1978 году, служба охраны генсека, состоящая из сотрудников КГБ, просто решила воспользоваться запасным ходом. После обеда Брежнева и Гельмута Шмидта маршрут передвижения генсека был изменен. Об этих изменениях до последней секунды не знал никто, кроме самых проверенных и надёжных людей из числа охраны.
Юрий Андропов
Юрий Андропов. / Фото: www.historyru.com
По поводу покушения на Юрия Андропова мнения историков расходятся. Некоторые склоняются к мнению, что покушения не было, его с какой-то целью придумали. Однако в начале 1983 года историю о том, как Светлана Щёлокова стреляла в Андропова, обсуждала вся Москва.
Светлана и Николай Щёлоковы. / Фото: www.baltermants.ru
Бывшего министра МВД Николая Щёлокова отстранили от работы, велось расследование о многочисленных злоупотреблениях и хищениях в министерстве. Светлана считала развернувшуюся компанию против мужа сведением личных счетов со стороны Андропова и потому 19 февраля 1983 года предприняла неудачную попытку застрелить обидчика. После неудачи она вернулась домой и покончила с собой.
Михаил Горбачёв
Михаил Горбачёв. / Фото: www.forum-msk.info
Попытка убийства последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и первого президента СССР была предпринята 7 ноября 1990 года, во время демонстрации на Красной площади.
Александр Шмонов стрелял в генсека из охотничьего двуствольного ружья со спиленным прикладом. Стволы он зарядил разными пулями: охотничьей и пулей с высокой точностью попадания. Если бы не мгновенная реакция находившегося рядом старшего сержанта милиции Александра Мельникова, выстрел мог бы достичь своей цели.
Александр Шмонов. / Фото: www.moiarussia.ru
Он голыми руками схватил ствол обреза и отвёл его в сторону, тем самым изменив направление. В результате никто не пострадал, а покушавшийся был арестован и после психиатрической экспертизы направлен в клинику на лечение. Был выписан в 1995 году. После выписки издал небольшую брошюру, в которой попытался объяснить причины своего поступка и поделиться подробностями неудачного покушения. Шмонов считал Горбачёва виновным в обнищании простых людей, а ещё в убийстве мирных граждан в Тбилиси в 1989 году, когда разгоняли демонстрацию протеста.
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