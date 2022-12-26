Почему у женщин пуговицы слева?
Многие из нас задавались этим вопросом с самого детства, как только услышали, что мальчишечью рубашку от девичьей запросто можно отличить по тому, на какой стороне пришиты пуговицы. Оказывается, так повелось еще с 1850-х годов. Почему? Ниже - несколько неожиданных теорий по этому вопросу…
Чтобы не перепутать
Одна теория гласит, что с началом эмансипации, когда женщины стали все чаще носить одежду, напоминающую мужскую, пуговицы на одежде для женщин стали пришивать на другую сторону, чтобы хоть как-то обозначить различие между полами.
Из-за верховой езды
Поскольку в дамском седле наездница сидит чуть боком, развернувшись в левую сторону, левосторонняя застежка не позволяет встречному ветру забираться под ее одежду.
Потому что дамы из высших слоев общества не одевались сами
Эта версия — самая распространенная. Поскольку знатных дам наряжали служанки, то и застежка сделана под правую руку служанок. Те, кто с этой теорией не согласен, возражают: но ведь и богатых мужчин одевали слуги. К тому же, господа к челяди относились без трепета и не стали бы менять моду слугам в угоду.
Туалет римской дамы
Если теория из предыдущего пункта верна, то почему традиция нашивать пуговицы на левую полочку женской одежды пошла в массы, хотя у простых людей не было горничных, которые прислуживали бы им при утреннем туалете?
Потому, что народу нравилось копировать одежду господ. Тем более что пуговицы когда-то стоили очень дорого, и когда они стали доступнее, их радостно кинулись использовать все — как сейчас используют дешевые стразы и бижутерию.
Из-за оружия
Потому что мужчины носили оружие на левом боку, чтобы его было удобнее выхватить правой. И при таком движении удобнее, чтобы левая полочка располагалась поверх правой, иначе рука будет цеплять край одежды, а это может стоить охотнику или дуэлянту жизни.
Из-за Наполеона
Якобы женщины пародировали знаменитую привычку императора закладывать согнутую руку за борт жилета, и он распорядился шить женскую одежду с пуговицами в другую сторону, чтобы они этого не делали. Это звучит скорее как анекдот, но и такая версия существует.
Из-за кормления грудью
Поскольку большинство людей — правши, женщины чаще держат младенца на левой руке, чтобы правая была свободна. И при таком расположении пуговиц якобы удобнее высвободить грудь для кормления.
Из-за неравенства полов
Сексолог XIX века Хэвлок Эллис пишет в своем сочинении «Мужчина и женщина: Исследование вторичных и третичных половых признаков» (1894), что застежка на женской одежде справа налево — это знак того, что женщины «кажется, уступают мужчинам» в «силе, быстроте и точности движений». Он утверждает, что у женщин хуже развита моторика, поскольку им требуется помощь в одевании.
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