Расхламляемся: 16 вещей, от которых уже давно пора избавиться, очистив квартиру

Мало кто задумывается, сколько ненужных вещей хранится у нас в доме.

Они накапливаются в течение жизни. И мы отправляем их в кладовку, на балкон с мыслями, вдруг они пригодятся когда-нибудь.

Все-таки нужно собрать волю в кулак и решительным движением выбросить то, что просто морально устарело. Начните с вещей из нашего списка.

1. Посуда со сколами

Посуда с трещинами и сколами.

Внимательно пересмотрите посуду, которой вы пользуетесь ежедневно, а также ту, что хранится в шкафу и ждет «того самого дня». Все тарелки и чашки со сколами смело отправляйте в утиль. Так вы разгрузите шкафы и освободите место для новой.

2. Бутилированная вода

Питьевая вода в бутылях.

Чаще всего, покупая питьевую воду, мы заботимся о своем здоровье, но совершенно не знаем откуда она взялась, что в ее составе, где и как хранился-очищался-использовался сам бутыль. Грубо говоря, мы можем годами переплачивать за ту же воду, что течет у нас из-под крана. Просто посчитайте, сколько денег вы потратили на воду. Наверняка за потраченные деньги можно было установить хороший фильтр на собственный кран.

3. Парадная одежда

Костюмы и коктейльные платья.

Большинство людей посещают торжественные мероприятия всего пару раз в год.

4. Лотерейные билеты

Соответственно, нет никакой необходимости покупать себе много костюмов или коктейльных платьев. Кроме того, сейчас существует масса сервисов, где можно взять праздничный наряд напрокат.

Лотерейные билеты любого формата.

Представьте себе, есть такие оптимисты, которые каждую неделю, а то и чаще, покупают лотерейные билеты, искренне веря, что им повезет, и они сорвут крупный куш. Однако, шанс выиграть что-то стоящее в лотерею настолько же мал, как и встреча с разъяренной акулой в реке. Чаще всего выигрыши ограничиваются смешными суммами, которые едва покрывают стоимость самого билета. Гораздо лучше, бросить деньги на лотерейный билет в копилку, а через несколько месяцев потратить на подарок самому себе.

5. Бутербродница

Бутербродница, печь для пиццы и другая малофункциональная техника.

Бутербродница, печь для пиццы и другие кухонные девайсы, способные выполнять только одну функцию, будут радовать лишь первое время, а потом станут обычными пылесборниками. Чаще всего такую технику запросто может заменить другая, более функциональная. Например, печь пиццу можно в обычной духовке, а готовить хрустящие горячие бутерброды в микроволновке, тостере или на сковороде.

6. Стационарный телефон

Стационарный телефон.

Признайтесь себе, как часто вы пользуетесь стационарным телефоном? С появлением сотовых многие вообще забыли о существовании такового, но несмотря на это исправно вносят абонентскую плату. На сегодняшний день самыми активными пользователями «домашних» являются пенсионеры. Также стационарные телефоны иногда напоминают о себе звонками рекламных компаний, которые работают по справочнику, и аферистов.

7. Кухонные девайсы

Разнообразные кухонные девайсы.

Рынок кухонных девайсов сейчас широк как никогда. В хозяйственных магазинах можно купить устройства для нарезки бананов, авокадо, приспособления для извлечения хвостиков из клубники и косточек из вишни, нагревающиеся ножи для масла, крышки с термометром и многое другое. Все эти устройства выглядят очень мило, но большинство из них крайне бесполезны. Так что не стоит в очередной раз следовать спонтанному порыву и покупать дребедень, которая окажется в забытье в темном углу одного из кухонных шкафчиков.

8. Приглашения

Пригласительные открытки для гостей.

В век цифровых технологий глупо тратиться на бумажные приглашения на то или иное торжество. Вряд ли кто-то из гостей будет любовно хранить приглашение на вашу свадьбу. Так зачем платить деньги за кусок картона, который вскоре окажется в мусорном ведре. Куда проще и дешевле разослать приглашения по электронной почте или создать отдельную тему в одном из ресурсов обмена сообщениями.

9. Сувениры

Сувениры и милые безделушки.

Конечно, если речь не идет о памятных и дорогих сердцу вещах. Однако, у некоторых людей появляется неконтролируемое желание превратить свой дом в музей народного промысла, обвешать весь холодильник магнитами, в спальне расставить плюшевые игрушки, а все поверхности гостиной заставить вазами и статуэтками.

10. Газеты

Газеты и журналы.

В век цифровых технологий покупка газет выглядит как пустая трата денег. И действительно, зачем покупать печатное издание, если новости можно читать на экране своего смартфона, ноутбука или планшета. Тоже самое касается и журналов. Часто в супермаркетах, стойки с периодикой располагаются прямо возле касс, чтобы люди, скучая в очереди, упирались взглядом в яркие обложки. В такой ситуации велик риск зацепиться взглядом за красивую картинку и спонтанно купить журнал.

11. Игрушки для животных

Игрушки и приспособления для животных.

Игрушки для животных, одежда, обувь, домики и перины для животных радуют больше хозяев, чем четвероногих. Так что поберегите средства и вместо очередного мячика или очень смешного галстука купите своему питомцу лакомство или витамины.

12. Свадебное платье

Роскошное свадебное платье.

Каждая невеста уверена, что замужество - это один раз и навсегда. Влюбленные продумывают торжество, а невеста выбирает платье - белое, длинное, роскошное, идеальное... Одним словом такое, которое она больше никогда не наденет. Однако, тратить баснословную сумму на наряд, который потом будет просто занимать место в шкафу достаточно, нерационально. Особенно, для молодоженов, которые и так стеснены в финансах. Куда лучше взять платье на прокат или выбрать модель, которую в дальнейшем можно будет надеть на еще какой-то праздник.

13. Фритюрница

Домашняя фритюрница.

Фритюрница - это, пожалуй, самое бесполезное кухонное приобретение. Она источает неприятный запах, ее сложно мыть и приходиться часто менять масло. И все это ради того, чтобы раз в неделю-две поесть картошку фри или что-то в этом роде.

14. Товары для детей

Новомодные устройства для детей.

Маркетологи знают, что современные родители просто млеют от детских товаров и готовы скупать все, что видят. Автоматические укачивающие кресла, поющие горшки, контейнеры для утилизации подгузников и многое другое. Однако, перед тем, как потратить крупную сумму, задумайтесь, нужно ли это вам и вашему малышу. Согласитесь, ведь все мы научились пользоваться туалетом и без поющего горшка, а подгузник можно выбросить и в обычную урну.

Видео-бонус:

15. Фотоаппарат и видеокамера

Фото и видеотехника.

Лет 5 назад, когда смартфоны еще не отличались хорошим качеством съемки, зеркальные и цифровые фотоаппараты пользовались спросом. Но за последние несколько лет возможности встроенных камер шагнули далеко вперед, и необходимость в дополнительных девайсах просто отпала. И это неудивительно, ведь гораздо удобнее сделать кадр на телефон, обработать его в одном из бесплатных фоторедакторов на своем устройстве и тут же залить на страничку в соцсети. Просто признайтесь самому себе, когда в последний раз вы брали в руки фотоаппарат? То же самое касается и видеокамеры. Так что если вы не профессиональный фотограф или видеооператор, скорее избавляйтесь от ненужной техники, пока она окончательно не упала в цене.

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