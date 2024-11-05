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С нами не соскучишься!

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Оказывается, Винни-Пух – девочка

Все мы знаем этого дружелюбного медвежонка, который жить не может без меда и почему-то не носит штанов. Но сегодня мы узнаем нечто новое и сенсационное об этом персонаже. Прости, Винни, но тебе больше нечего скрывать.

Оказывается, Винни-Пух - девочка

Согласно новой книге Finding Winnie: The True Story of the World’s Most Famous Bear, Винни-Пух на самом деле родом из Канады.



Оказывается, Винни-Пух - девочка

В 1914 года лейтенант канадской армии Гарри Колборн купил у охотника медвежонка и тайно вывез в Великобританию. Медвежонок сразу стал талисманом корпуса, где Колборн служил ветеринаром.

Оказывается, Винни-Пух - девочка

Колборн решил назвать медведицу в честь своего родного города Виннипег, или, сокращённо, «Винни». Перед отъездом на фронт во Францию, Колборн оставил Винни в Лондонском зоопарке, куда любил ходить мальчик по имени Кристофер Робин. А его отцом был Алан Милн, автор книг о Винни-Пухе.

Оказывается, Винни-Пух - девочка

Именно медведица Винни из лондонского зоопарка стала прототипом всем известного персонажа!

Оказывается, Винни-Пух - девочка

Теперь мы знаем о Винни-Пухе все: медведица из Канады, зависимая от меда.

Оказывается, Винни-Пух - девочка

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