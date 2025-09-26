5 дизайнерских решений в архитектуре, которые вызывают недоумение

1. Салон красоты Fujitsubo в Токио (Япония)

Как оказалось, салон красоты Fujitsubo в Токио (больше похожий на военный бункер) отражает изменчивость мира (Япония).

Часть фасада все же имеет окна, да и световые люки пропускают солнечный свет, причем до нижнего этажа (Fujitsubo, Токио).

2. Загородный домик в Тюбингене (Германия)

На небольшом клочке земли пришлось строить дом так, чтобы он не загораживал вид на старинный замок (Тюбинген, Германия).

Грамотная планировка позволила разместить семью из 6 человек и сэкономить на отоплении (Тюбинген, Германия).

3. Общественный центр в коммуне Альбертслунд (Дания)

Многим общественный центр напоминал перекошенную водонапорную башню (Альбертслунд, Дания).

Дизайн нового общественного центра многим пришелся не по душе, но многофункциональность покорила всех (Альбертслунд, Дания).

4. Амбарная вилла Naila House на Тихоокеанском побережье Мексики

Если посмотреть издалека, то вряд ли можно догадаться, что это вилла, рассчитанная на прием гостей (Naila House, Мексика).

Современная интерпретация старинной технологии строительства пляжных хижин (Naila House, Мексика). | Фото: archdaily.com.

Реечная техника создания стен обеспечивает прекрасным обзором и свежим морским воздухом (Naila House, Мексика).

5. Садовый домик у пруда (Чехия)

Садовый домик, похожий на гигантскую гусеницу, стал украшением природной зоны у пруда (Masilko, Чехия).

Кухня-столовая в нестандартном садовом домике (Masilko, Чехия). | Фото: archdaily.com.

Несмотря на небольшие габариты в садовом домике можно провести выходные в комфортных условиях (Masilko, Чехия).

6. Тот самый случай, когда сказать, что дома странные, значит, ничего не сказать

Не то часть фасада «решила сбежать», не то архитектор потерялся в пространстве (Мельбурн, Австралия). | Фото: joemonster.org.

Таким странным способом решили усилить конфиденциальность частной жизни и потешить имперские амбиции владельца (Мельбурн, Австралия). | Фото: boredpanda.com.

Главное, чтобы кустарник имел красивые формы, а то что окна-щели невпопад – совсем неважно (Мельбурн, Австралия). | Фото: joemonster.org.

Тот случай, когда после удавшейся вечеринки мысли архитектора не успели перестроиться на нужную волну (Мельбурн, Австралия). | Фото: boredpanda.com .