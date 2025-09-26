5 дизайнерских решений в архитектуре, которые вызывают недоумение

Всем известно, что понятие красоты относительно, особенно если это касается искусства или архитектуры. Каждый творец воспроизводит образ и преобразовывает действительность на свое усмотрение и, так случается (причем довольно часто), что не все эти шедевры понимают и принимают. Как это произошло с 5 неординарными дизайнерскими проектами, которые сражают многих наповал.
1. Салон красоты Fujitsubo в Токио (Япония)
Как оказалось, салон красоты Fujitsubo в Токио (больше похожий на военный бункер) отражает изменчивость мира (Япония).
Японская архитектурная компания Archivision Hirotani Studio представила свой новый проект салона красоты под названием Fujitsubo («Ракушка»). Нестандартными формами и отсутствием окон на лицевом фасаде здания дизайнеры компании решили привнести особый вклад в формирование современных тенденций в одном из районов Токио.
Часть фасада все же имеет окна, да и световые люки пропускают солнечный свет, причем до нижнего этажа (Fujitsubo, Токио).
Философия дизайнерского решения: Форма «ракушки» (больше похожая на военный бункер) и три световых люка на крыше здания, по задумке авторов, выражают образ «сосуда света», который можно считать посланием природы в структуры, где преобладает искусственное освещение. Смысловую нагрузку несут и медные листы, покрывающие сложные формы крыши и стен. Помимо технологического назначения (наружной изоляции), медь, поверхность которой меняется с течением времени, олицетворяет изменчивость самой природы, моды и информации.
2. Загородный домик в Тюбингене (Германия)
На небольшом клочке земли пришлось строить дом так, чтобы он не загораживал вид на старинный замок (Тюбинген, Германия).
Экстравагантный загородный домик появился в пригороде Тюбингена еще в 2010 г., но его внешний вид до сих пор вызывает недоумение. Хотя его владельца это никак не смущает, ведь он сам пожелал иметь такой дом, которого нет ни у кого в округе. Самой большой гордостью создателей компании Amunt Architekten Martenson und Nagel Theissen и самого хозяина стало то, что он полностью соответствует нормам Федерального строительного кодекса (несмотря на ограниченность площади участка) и имеет статус пассивного дома.
Грамотная планировка позволила разместить семью из 6 человек и сэкономить на отоплении (Тюбинген, Германия).
По сведениям редакции Novate.ru, именно соседи стали причиной того, что пришлось нарушать традиционное представление о конструкции дома. Как оказалось, они потребовали, чтобы довольно высокое здание не перекрывало вид на замок Тюбинген (лишь при таких условиях они согласились на продажу участка), поэтому некоторые его стороны имеют скосы до 70 градусов. Также стоит отметить, что семья из 6 человек получила то, о чем всегда мечтала – ощущение простора, разнообразие атмосферы и собственное уединенное пространство.
3. Общественный центр в коммуне Альбертслунд (Дания)
Многим общественный центр напоминал перекошенную водонапорную башню (Альбертслунд, Дания).
Неординарный общественный центр разработали специалисты компании Juul & Frost для жителей коммуны Альбертслунд (округ Херстедлунд). Своеобразный Дом культуры должен был не только расширяться (по мере надобности), но и организовать досуг для разных возрастных групп и интересов, начиная с неформальных встреч, открытых мероприятий, презентаций, всевозможных кружков, летних фестивалей и заканчивая большим футболом, турнирами по бриджу, общими застольями и церемониями бракосочетания.
Дизайн нового общественного центра многим пришелся не по душе, но многофункциональность покорила всех (Альбертслунд, Дания).
Авторы проекта, для того чтобы обеспечить доступ к разным уровням и площадкам разработали хитрую систему пандусов, лестниц, люков и переходов. Плюс ко всему на наружных частях здания установлены пандус для скейтбординга и стена для альпинизма. Задействована и прилегающая территория, где можно не только заняться спортом, просто прогуляться или посидеть на лавочке в тенечке, там имеется и зона барбекю, так что досуг жителей коммуны организовали на высшем уровне. Правда, странные формы объекта вызвали немало споров, но его многофункциональность и общедоступность быстро примирила все стороны.
4. Амбарная вилла Naila House на Тихоокеанском побережье Мексики
Если посмотреть издалека, то вряд ли можно догадаться, что это вилла, рассчитанная на прием гостей (Naila House, Мексика).
Современная интерпретация старинной технологии строительства пляжных хижин (Naila House, Мексика). | Фото: archdaily.com.
Более чем странные объемы, напоминающие сельскохозяйственные амбары/сараи на Тихоокеанском побережье пригорода Оахака-де-Хуарес (Мексика), оказались комфортабельной виллой, состоящей из 4 прямоугольных строений, в которых нет ни одного окна. Казалось бы, как можно жить или отдыхать в таких условиях, да еще на видовом участке откуда открывается превосходный обзор. Но не все так грустно, как кажется на первый взгляд, Naila House построен способом, который применяется издревле при создании пляжных домиков в Оахаки.
Реечная техника создания стен обеспечивает прекрасным обзором и свежим морским воздухом (Naila House, Мексика).
Кора и листья кокосовых пальм, натуральная древесина местных пород деревьев, старинная техника, традиционно используемая в создании пляжных хижин, глиняные полы – все это полностью адаптировано под современное строительство и гарантирует комфортные условия проживания в жарком регионе. Благодаря реечной конструкции стен удалось обеспечить прозрачность и воздухопроницаемость, избавив от необходимости устанавливать окна и дополнительные системы вентилирования. Морской бриз, проникающий сквозь стены или открытые двери, постоянно приносит свежесть без кондиционирования воздуха, при этом еще и обеспечивается фантастический вид на побережье.
5. Садовый домик у пруда (Чехия)
Садовый домик, похожий на гигантскую гусеницу, стал украшением природной зоны у пруда (Masilko, Чехия).
Оказывается, не только мы можем изощряться, придумывая различные конструкции для дачных домиков, чтобы провести выходные вдали от городской суеты. Подобными развлечениями увлекаются и чехи, но особенно отличился владелец небольшого участка земли, возле заброшенного пожарного водоема. Ему понадобилось несколько лет, чтобы превратить болотце в прекрасный пруд и построить более чем неожиданный садовый домик, имеющий вид гигантской гусеницы.
Кухня-столовая в нестандартном садовом домике (Masilko, Чехия). | Фото: archdaily.com.
Несмотря на небольшие габариты в садовом домике можно провести выходные в комфортных условиях (Masilko, Чехия).
Оригинальное строение под названием Masilko повторяет рельеф местности и имеет следующие размеры: длина – 11,7 м, ширина – 3,54 м, максимальная высота над землей составляет 5,5 м. Учитывая ширину объекта, жилые зоны расположены друг за другом, начиная с прихожей и заканчивая открытой террасой, «парящей» над водной гладью.
6. Тот самый случай, когда сказать, что дома странные, значит, ничего не сказать
Не то часть фасада «решила сбежать», не то архитектор потерялся в пространстве (Мельбурн, Австралия). | Фото: joemonster.org.
Таким странным способом решили усилить конфиденциальность частной жизни и потешить имперские амбиции владельца (Мельбурн, Австралия). | Фото: boredpanda.com.
Главное, чтобы кустарник имел красивые формы, а то что окна-щели невпопад – совсем неважно (Мельбурн, Австралия). | Фото: joemonster.org.
Тот случай, когда после удавшейся вечеринки мысли архитектора не успели перестроиться на нужную волну (Мельбурн, Австралия). | Фото: boredpanda.com.
