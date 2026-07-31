Его пили на завтрак, в его честь придумали богиню: 5 незаурядных фактов о пиве



В истории пенного напитка было много всего интересного. /Фото: bbcgoodfood.com В истории пенного напитка было много всего интересного. /Фото: bbcgoodfood.com

В жаркие дни кружка ледяного, хмельного пива для многих становится очень кстати. А ведь это намного больше, чем просто напиток, который пьют во всех уголках мира. Пиво - это своего рода жидкая летопись истории человечества, его следы можно найти едва ли не во всех культурах, а его вкус и свойства действительно выдержали испытание временем. В жаркие дни кружка ледяного, хмельного пива для многих становится очень кстати. А ведь это намного больше, чем просто напиток, который пьют во всех уголках мира. Пиво - это своего рода жидкая летопись истории человечества, его следы можно найти едва ли не во всех культурах, а его вкус и свойства действительно выдержали испытание временем.Впрочем, в пути этого напитка есть немало страниц, которые взбудоражат не меньше кружки пенного.

1. Существовала богиня пива



Если у вина был свой бог, то для пива богиню придумали намного раньше. /Фото: greekgastronomyguide.gr Если у вина был свой бог, то для пива богиню придумали намного раньше. /Фото: greekgastronomyguide.gr

О том, что пиву уже не одна тысяча лет, знают многие, но куда менее известно, что жители древней Месопотамии не просто варили пиво регулярно, но и придумали для него собственное божество. Известно о ней немного: по информации редакции novate.ru, называли её Нинкаси, то есть, «та, которая наполняет рот», и она явно была очень популярной, потому что часто упоминалась во множестве древних текстов из Месопотамии, где пивоварение в принципе было распространено, ещё и в местных мифах ей место нашлось.

2. Немецкая пивоварня существует почти тысячу лет



Старейшая пивоварня, которая скоро будет отмечать 1000-летний юбилей. /Фото: listverse.com Старейшая пивоварня, которая скоро будет отмечать 1000-летний юбилей. /Фото: listverse.com

Немецкая Бавария не просто так считается одной из пивных столиц мира, ведь там этот промысел очень развит и стар. А ещё в нём есть самая долгая преемственность традиций, ведь именно в этой стране работает пивоварня, которая в недалёком будущем отпразднует тысячелетний юбилей. Речь идёт о производстве Weihenstephan, открытой в далёком 1040 году и считающейся самой старой пивоварней на планете.

3. Похмелье от пива может длиться неделями



Даже от пива бывает очень долгое похмелье. /Фото: medicalnewstoday.com Даже от пива бывает очень долгое похмелье. /Фото: medicalnewstoday.com

Стереотипное представление о похмелье - это когда тебе плохо на следующий день после гулянки. Но есть такие умельцы в употреблении спиртного, что их страдания растягиваются на много дней. И ведь даже от не самого крепкого пива можно погрузиться в похмельный синдром очень надолго. Рекордсменом в этом отношении оказался один шотландец, который за четыре дня выпил больше 28 литров пенного, а потом страдал от симптомов абстиненции ещё долгих четыре недели. Более того, для окончательного излечения от долгосрочных последствий такой нагрузки на организм он потратил аж полгода.

4 «Закон о чистоте пива»



Закон, который сохраняет качество немецкого пива уже пятьсот лет. /Фото: beervanablog.com Закон, который сохраняет качество немецкого пива уже пятьсот лет. /Фото: beervanablog.com

Немецкое пиво так известно во многом благодаря своему высокому качеству. Но мало кто задумывается, как его удерживают столько времени - а всё дело в законе, который действует уже пять веков. Известный как Reinheitsgebot, или Закон о чистоте пива, он был принят в Баварии местным советом и налагает табу на использовании в производстве пива любых ингредиентов и добавок, кроме хмеля, воды и ячменя. Чуть позднее к перечню разрешённых продуктов для пивоварения внесли дрожжи.

5. В прошлом пиво постоянно пили на завтрак



Всего пару столетий назад выпить пива на завтрак было вполне обыденной практикой. /Фото: tucson.com Всего пару столетий назад выпить пива на завтрак было вполне обыденной практикой. /Фото: tucson.com

Сегодня напитком для завтрака традиционно бывает кофе или чай, соки, молоко или просто вода. Но уж точно не пиво, хотя когда-то именно оно и стояло за трапезой по утрам. Например, в Англии вплоть до начала позапрошлого века большинство жителей просто не могли позволить себе купить чайные листья или кофейные зёрна, да и еда была куда скуднее. Вот, чтобы насытиться и зарядиться бодростью, использовали именно пиво: мало того, что оно действительно пробуждало организм за счёт градуса, так ещё и позволяло получить необходимые организму углеводы. К тому же, уже в то время прекрасно знали, что хорошее пиво достаточно полезно для здоровья.