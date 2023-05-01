6 причин, по которым Средневековье не было таким уж тёмным временем, как принято считать

Столетия после падения Римской империи в 476 году и завоевания её варварами часто называют «тёмными веками». Многие летописцы того времени описывали Средневековье, как мрачный период невежества, падения образования и науки. Сразу в мозгу возникают картины религиозных фанатиков, сжигающих книги, а заодно и учёных, везде грязь и, конечно же, чума. Но было ли Средневековье таким «тёмным» на самом деле, как все привыкли считать?
1. Термин «Тёмные века» возник в поздний период, благодаря учёным, которые слишком предвзято относились к Древнему Риму
Это произошло после того как германские племена завоевали Римскую империю. На всей территории они уничтожили римские традиции, заменив их своими. Негативный взгляд на эту эпоху сформировался под влиянием сохранившихся текстов того времени. Такие авторы, как святой Иероним, святой Патрик, Григорий Турский и прочие были просто зациклены на Риме. Именно благодаря им всё стало рассматриваться в исключительно дурном свете.
Святой Иероним.
Святой Патрик.
Отчасти они были правы, ведь были утеряны многие инновации. Уровень грамотности упал в сравнении с Древним Римом. Но сказать, что наука и образование не развивались, нельзя. Учёные эпохи Возрождения, как например, Петрарка, обрисовывали Рим и Древнюю Грецию, как верх человеческих достижений во всех областях. Они бесконечно романтизировали это безвозвратно ушедшее время и полностью отвергали настоящее. Многие писатели и философы тех времён просто не замечали великих лидеров, научных достижений и шедевров искусства, живя прошлым.
Франческо Петрарка.
2. Церковь заняла место Римской империи и стала самой могущественной силой в Европе
Когда пал Рим, в Европе не было властной централизованной политической структуры, которая могла бы заменить его. Исключение составил лишь короткий период правления Карла Великого. Но свято место пусто не бывает. Таким институтом власти стала церковь. Своё главенствующее место ей удалось занять благодаря развитию монашества. Это движение родилось в 3 веке, его родоначальником был Антоний Египетский. Период наибольшего расцвета монашества пришёлся на 10-13 века.
Все монархи того времени имели тесные взаимоотношения с церковью. Власть полностью опиралась на религиозные институты. В это время значительно вырос авторитет Римской католической церкви в лице пап. Короли и королевы не могли ничего решать без их одобрения. В отличие от времён Римской империи ни о какой монополизации власти правителями речи не шло. Мощный рычаг влияния в лице церкви нёс вполне позитивные последствия. Ограничение королевской власти, а позже принятие Великой хартии вольностей и рождение английского парламента – стали важными вехами в мировой истории.
Великая хартия вольностей.
3. Рост монашества имел важные последствия для более поздних западных взглядов и формирования ценностей
Доминирование церкви в раннем средневековье было основной причиной, по которой более поздние учёные заклеймили этот период как «непросвещённый». Особенно ярко это было описано исследователями протестантской Реформации в 16 веке и эпохи Просвещения в 17 и 18 веках. Эти историки считали, что в этот период церковь оказывает тормозящее воздействие на научный и интеллектуальный прогресс. Они писали о том, что религиозное благочестие полностью подавляет науку и искусство. Но это совсем не было правдой. Раннехристианское монашество поощряло грамотность. При монастырях были школы, где люли обучались различным наукам. Многие средневековые церковники были не только покровителями разных искусств, но и сами были талантливыми художниками, писателями, учёными.
Реформация осуждала Средневековье.
Одним из наиболее влиятельных монахов раннего средневековья был Бенедикт Нурсийский (480-543гг.). Он основал великое аббатство Монтекассино. Его главным правилом, своего рода конституцией, стал письменный кодекс для бенедиктинцев. Он устанавливал стандарты существования и организации для монастыря и общины. Этот свод правил ограничивал власть аббата. Кроме того, Бенедикт говорил, что праздность — это враг души. Монах считал, что все духовные лица должны заниматься всеми видами труда: физическим, интеллектуальным и духовным. Кодекс Бенедикта стал образцом для большинства западных монастырей. Всё это на столетия опередило знаменитые протестантские догмы о трудовой этике.
Бенедикт Нурсийский.
Аббатство Монтекассино.
4. Раннее средневековье было временем подъёма сельского хозяйства
До раннего средневековья процветание сельского хозяйства Европы в значительной степени ограничивалось югом. Там были в основном песчаный и рыхлые почвы. Их легко было возделывать простеньким примитивным плугом. С остальными землями было тяжело. Они почти никак не возделывались. Изобретение тяжёлого плуга, который мог глубоко вспахивать тяжёлую глинистую почву, изменило всё. К 10 веку сельское хозяйство Северной Европы полностью изменилось, весьма активно развиваясь. Ещё одной ключевой инновацией того времени стала сбруя, которую надевали на шею и плечи лошади. Она помогала правильно распределить нагрузку. Лошади оказались намного сильнее и эффективнее быков. Сбруя произвела настоящую революцию как в сельском хозяйстве, так и в развитии передвижения человека. В это же время стали использовать металлические подковы.http://navote.ru/?p=29409
Изобретение тяжёлого плуга и сбруи позволило сделать мощный скачок в развитии сельского хозяйства.
Кроме этого, в средние века имело место такое явление, как «тёплый период». Тогда тёплая хорошая погода преобладала. Учёные считают что в сочетании с ключевыми достижениями в области сельскохозяйственных технологий, это отлично способствовало бурному скачку в развитии сельского хозяйства в те века.
Настоящему буму в сельском хозяйстве способствовала и погода в те времена.
5. В исламском мире были достигнуты большие успехи в науке и математике
Среди наиболее популярных мифов о «тёмных веках» - идея о том, что средневековая христианская церковь подавляла естествоиспытателей. Запрещались якобы такие процедуры, как вскрытие, например, тормозя весь научный прогресс. На самом деле никаких исторических подтверждений этого нет. Просто этот процесс шёл несколько медленнее в Западной Европе, чем на востоке. Но он был постоянным, устойчивым и смог заложить мощное основания для будущих открытий и достижений.
На востоке наука развивалась более быстрыми темпами.
В исламском мире, напротив, прогресс шёл семимильными шагами. Они сделали большой скачок в развитии математики и других наук. В основном это произошло благодаря тому, что на востоке использовали древнегреческие научные тексты, переведённые на арабский. Впоследствии латинский перевод «Сводной книги по расчётам путем завершения и уравновешивания» персидского астронома и математика 9 века аль-Хорезми познакомил Европу с алгеброй. Открыв первые систематические решения подобных задач, линейных и квадратных уравнений. Система аль-Хорезми подарила науке слово «алгоритм».
Аль-Хорезми познакомил Европу с алгеброй и подарил слово алгоритм.
6. Каролингское Возрождение пережило бурный расцвет искусства, литературы, архитектуры и науки
Карл, сын Пепина Короткого, унаследовал франкское королевство вместе со своим братом Карломаном, когда Пипин умер в 768 году. Несколько лет спустя скончался Карломан. На своё тридцатилетие Карл получил над всем королевством абсолютный контроль. Истории он известен как Карл Великий или Большой. Этот король вёл многочисленные войны с мусульманами в Испании, баварцами и саксами в северной Германии и лангобардами в Италии. Это, в свою очередь, привело к расширению франкской империи. Как представитель первого германского племени, исповедующего католицизм, Карл Великий серьёзно относился к распространению веры. В 800 году Карл был коронован Папой Львом III в качестве «императора римлян». В конце концов, это превратилось в титул императора Священной Римской империи.
Карл Великий.
Карл Великий был бесконечно горд носить этот титул. Он старался делать всё для развития сильного государства. Король поощрял возрождение и развитие архитектуры в римском стиле. Монарх продвигал образовательную реформу и обеспечивал сохранение классических латинских текстов.
Карл был вдохновителем и автором Каролингского Возрождения.
Ключевым достижением правления Карла Великого было введение стандартного почерка, известного как каролингский миниатюрный шрифт. Благодаря таким нововведениям, как пунктуация, регистр и интервалы между словами, он произвёл подлинную революцию в сфере чтения и письма. Было упрощено производство книг и других документов.
Монах переписывает книгу.
Династия Каролингов просуществовала слишком короткое время. Бесценное же наследие на века обеспечило твёрдую основу для позднего культурного возрождения. Книги, школы, учебные программы и пособия, методы обучения, отношение к науке — всё это было достижениями «тёмных» веков.
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