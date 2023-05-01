6 причин, по которым Средневековье не было таким уж тёмным временем, как принято считать

1. Термин «Тёмные века» возник в поздний период, благодаря учёным, которые слишком предвзято относились к Древнему Риму

Святой Иероним.

Святой Патрик.

Франческо Петрарка.

2. Церковь заняла место Римской империи и стала самой могущественной силой в Европе

Великая хартия вольностей.

3. Рост монашества имел важные последствия для более поздних западных взглядов и формирования ценностей

Реформация осуждала Средневековье.

Бенедикт Нурсийский.

Аббатство Монтекассино.

4. Раннее средневековье было временем подъёма сельского хозяйства

Изобретение тяжёлого плуга и сбруи позволило сделать мощный скачок в развитии сельского хозяйства.

Настоящему буму в сельском хозяйстве способствовала и погода в те времена.

5. В исламском мире были достигнуты большие успехи в науке и математике

На востоке наука развивалась более быстрыми темпами.

Аль-Хорезми познакомил Европу с алгеброй и подарил слово алгоритм.

6. Каролингское Возрождение пережило бурный расцвет искусства, литературы, архитектуры и науки

Карл Великий.

Карл был вдохновителем и автором Каролингского Возрождения.

Монах переписывает книгу.