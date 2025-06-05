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5 рецептов ЗОЖных блинов для сытного и дарящего энергию для работы завтрака



 

Что самое неполезное в любимых всеми блинчиках? Увы, мука. Причём основная претензия именно к пшеничной муке высшего сорта. Если раньше она считалась признаком изобилия, то теперь продвинутые ЗОЖники судорожно ищут менее вредные варианты. В этом материале мы предложим пять вариаций панкейков – гораздо менее калорийных и более здоровых.

1. Панкейки на цельнозерновой муки


Блинчики из цельнозерновой муке. / Фото: muka61.com

Блинчики из цельнозерновой муке. / Фото: muka61.com

 

Две позиции, по которым та же пшеничная, но цельнозерновая мука выигрывает у своей «соплеменницы» высшего сорта: калорийность и вредная для кишечника «клейкость». Стандартный рецепт:
• 3 яйца + 10 граммов сахара – слегка взбить
• 200 граммов муки
• 600 мл молока (1,5% жирности вполне достаточно)
• соль
• ванилин
Принцип замеса блинного теста неизменен: сначала соединить яйца, сахар, муку, соль, ванилин. Затем, вливая частями молоко, спокойно размешивать до ликвидации комочков. Важный нюанс: цельнозерновой муке требуется время для «активации», поэтому оптимально дать тексту минимум полчасика на «отдохнуть, подумать». Если замесите с вечера поставить до утра в холодильник.
Наливать на хорошо разогретую сковороду не слишком много, иначе блинчики будут слишком толстые. Во время выпекания-переворачивания блинчики чуть менее пластичные, чем из муки высшего сорта. Но спустя 5–10 минут 100% готовы к тому, чтобы стать трубочками / конвертиками для любой начинки.
Приятная разница станет заметна после поедания ПП-блинов: чувство приятного насыщения, но без скачков сахара в крови и ощущения «переедания».

2. Панкейки яблочные


Яблочные панкейки. / Фото: patee.ru

Яблочные панкейки. / Фото: patee.ru

 

Это нечто среднее между блинами и оладушками, однако количество муки (конечно, цельнозерновой, а как иначе?!) перетягивает вкусняшку в лагерь мини-блинчиков.
• 2 яйца
• 150 граммов йогурта (как вариант: 90 г. кефира + 60 г. сметаны 15%)
• соль
• ванилин
• 60 граммов пшеничной цельнозерновой муки
• разрыхлитель
200 граммов яблок (на крупной тёрке, добавить в уже «схватившееся» тесто непосредственно перед выпеканием)
Тщательно перемешанным ингредиентам дать настояться полчаса БЕЗ яблок. Добавить натёртые яблоки. Выпекать можно сразу по 4 блинчика, если сковорода широкая. Обязательно под закрытой крышкой (пышность и характерные «кратеры» станут сигналом, что тесто уже пропеклось с одной стороны и его пора перевернуть).
Со сметаной или даже кисленьким йогуртом это просто завтрак мечты.

3. Панкейки творожно-молочные высокобелковые


Творожные блины с зеленью.

Творожные блины с зеленью.

 

Ну как же мы без ЗОЖ-тренда 2024 года – творога? Кажется, в социальных сетях его рекомендуют добавлять даже в рыбу, ванну и крем для лица (шутка). Итак, панкейк, который можно поедать как с мононаслаждением, так и в качестве «лаваша» для не менее ЗОЖных начинок (творожный сыр, слабосолёная форель, куриная грудка, ветчина сыр – кладите что любите, суперпанкейк ничем не испортить).
• 2 яйца
• 100 граммов молока
• 100 граммов зернёного творога
• 30 граммов цельнозерновой муки
• специи и любимая зелень
• 10 г. разрыхлителя
Желательно массу пробить блендером до полного растворения творожных комочков.

Лайфхак: данный блин оказался вкуснейшей основой для пиццы на сковороде: достаточно после переворачивания положить кусочки болгарского перца, куриного филе / ветчины и сыра типа моцарелла / сулугуни / чеддер. Пять минут под крышкой – и вся семья привередливых индивидуалистов слилась в рецепторном экстазе. Проверено.

4.Панкейки на кукурузной муке


Панкейки кукурузные. / Фото: cookpad.com

Панкейки кукурузные. / Фото: cookpad.com

 

• 150 граммов кукурузной муки
• 2 стакана кефира
• 1 грамм соды
• 2 ч. л. сахара + ½ ч.
л. соли
• 2 яйца
• 15 граммов растопленного сливочного масла

Муку, сахар, соль, соду перемешать. Влить кефир и насладиться щелочной реакцией («пш-ш-ш-ш…»).
Растопленное масло и 2 яйца перемешать до однородности. Соединить с кефирно-мучной смесью. Здесь тот же совет, что и в рецепте с цельнозерновой мукой: очень важно дать тесту настояться (минимум 20 минут), чтобы кукурузная мука успела набухнуть и тесто стало пластичным (иначе блинчики хоть и остаются вкусными, теряют «товарный» вид при переворачивании – могут растрескаться или вовсе порваться). Важно! При каждом зачерпывании теста слегка перемешивать его половником (кукурузная мука достаточно тяжёлая и быстро оседает). И ещё. Переворачивать «безопаснее» просто подцепив пальцами краешек. Лопатка может порвать блинчик.
Лучшие начинки для панкейков на кукурузной муке, конечно, несладкие (творожные сыры, мяско или рыба, печёнка с яйцом).

5. Панкейки на сыворотке


Панкейки на сыворотке. / Фото: cookpad.com

Панкейки на сыворотке. / Фото: cookpad.com

 

Этот рецепт для фанатов безотходного производства. Если вы иногда любите побаловать семью самодельным сыром, то наверняка озадачиваетесь, куда деть сыворотку, выделившуюся в процессе сыроварения, когда молоко разделяется при закислении на творожное зерно и сывороточную часть. Если молоко жирностью выше 3,5%, сыворотка получается невероятно вкусной, ароматной – ну как же выливать такую… И не нужно! Добавляем 2 яйца, цельнозерновую муку (для сыворотки из 1 литра молока, скорее всего, понадобится не более 150–200 граммов муки), даём настояться полчаса – час – и можно печь. Блинчики получаются тёмные, солоноватые. И с начинками, и даже вместо хлебушка к борщу / бульону весьма ненадоедливо и неизбито. Вкусно, кстати, намазать тонюсеньким слоем сливочное масло и посыпать зеленью. Более «стройный» вариант – мягкий творог, ДМ-ка.

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