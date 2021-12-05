Отвращение и интрига: коллажи в стиле дадаизм

Коллажи Лолы Дюпре.
Коллажи созданные Лолой Дюпре (Lola Dupre) одновременно интригуют и повергают в шок, вызывая смутные ощущения. Её работы в стиле дадаизм напоминают собой метаморфозы, показывающие, как в процессе мнимого разрушения одна концепция плавно перетекая в другую, образует новую реальность, от которой рябит в глазах.
Дадаизм смело можно назвать предвестником сюрреализма. Своего рода, этот стиль основан на иррациональности, отрицании признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизме и бессистемности. По сути дада – антиискусство, в котором нет ни традиций, ни логики, ни морали. Сутью этого направления стала откровенная провокация, призывающая жить одним днём, отрицая завтра. В итоге, в техническом плане самой распространённой формой творчества в изобразительном искусстве стал коллаж, считающийся у дадаистов основой передачи информации. Более сложный и содержательный, нежели обычная фотография, коллаж может вместить множество различных кадров, что и делает его уникальным в своём роде, позволяя раскрыть некую сущность, состоящую из противоречий и иллюзий.
Жутко красива. Автор: Lola Dupre.
Модель. Автор: Lola Dupre.
Ухмылка. Автор: Lola Dupre.
Работы в стиле дадаизм. Автор: Lola Dupre.
Процесс создания. Автор: Lola Dupre.
Мона Лиза. Автор: Lola Dupre.
Индрек Галетин. Автор: Lola Dupre.
На создание одной такой работы уходит достаточно много времени и сил, ведь каждая из них создаётся вручную при помощи ножниц, клея и нескольких десятков фотографий, которые благодаря кропотливому труду собираясь воедино, образуют «взрывную» картинку. В качестве исходного материала для своих коллажей Дюпре использует снимки знаменитостей или же изображения картин, найденные в Интернете.
Многоручка. Автор: Lola Dupre.
Многоножка. Автор: Lola Dupre.
Работы Лолы повергают в шок.
Великолепная Мэрилин Монро. Автор: Lola Dupre.
Отрицание. Автор: Lola Dupre.
Вот такие вот коллажи создаёт Лола Дюпре.
Портрет. Автор: Lola Dupre.
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