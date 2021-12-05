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Отвращение и интрига: коллажи в стиле дадаизм


Коллажи Лолы Дюпре.

Коллажи Лолы Дюпре.

 

Коллажи созданные Лолой Дюпре (Lola Dupre) одновременно интригуют и повергают в шок, вызывая смутные ощущения. Её работы в стиле дадаизм напоминают собой метаморфозы, показывающие, как в процессе мнимого разрушения одна концепция плавно перетекая в другую, образует новую реальность, от которой рябит в глазах.

Дадаизм смело можно назвать предвестником сюрреализма. Своего рода, этот стиль основан на иррациональности, отрицании признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизме и бессистемности. По сути дада – антиискусство, в котором нет ни традиций, ни логики, ни морали. Сутью этого направления стала откровенная провокация, призывающая жить одним днём, отрицая завтра. В итоге, в техническом плане самой распространённой формой творчества в изобразительном искусстве стал коллаж, считающийся у дадаистов основой передачи информации. Более сложный и содержательный, нежели обычная фотография, коллаж может вместить множество различных кадров, что и делает его уникальным в своём роде, позволяя раскрыть некую сущность, состоящую из противоречий и иллюзий.
Жутко красива. Автор: Lola Dupre.

Жутко красива. Автор: Lola Dupre.

 
Модель. Автор: Lola Dupre.

Модель. Автор: Lola Dupre.

 
Ухмылка. Автор: Lola Dupre.

Ухмылка. Автор: Lola Dupre.

 
Работы в стиле дадаизм. Автор: Lola Dupre.

Работы в стиле дадаизм.
Автор: Lola Dupre.

 
Процесс создания. Автор: Lola Dupre.

Процесс создания. Автор: Lola Dupre.

 
Мона Лиза. Автор: Lola Dupre.

Мона Лиза. Автор: Lola Dupre.

 
Индрек Галетин. Автор: Lola Dupre.

Индрек Галетин. Автор: Lola Dupre.

 

На создание одной такой работы уходит достаточно много времени и сил, ведь каждая из них создаётся вручную при помощи ножниц, клея и нескольких десятков фотографий, которые благодаря кропотливому труду собираясь воедино, образуют «взрывную» картинку. В качестве исходного материала для своих коллажей Дюпре использует снимки знаменитостей или же изображения картин, найденные в Интернете.
Многоручка. Автор: Lola Dupre.

Многоручка. Автор: Lola Dupre.

 
Многоножка. Автор: Lola Dupre.

Многоножка. Автор: Lola Dupre.

 
Работы Лолы повергают в шок.

Работы Лолы повергают в шок.

 
Великолепная Мэрилин Монро. Автор: Lola Dupre.

Великолепная Мэрилин Монро. Автор: Lola Dupre.

 
Отрицание. Автор: Lola Dupre.

Отрицание. Автор: Lola Dupre.

 
Вот такие вот коллажи создаёт Лола Дюпре.

Вот такие вот коллажи создаёт Лола Дюпре.

 
Портрет. Автор: Lola Dupre.

Портрет. Автор: Lola Dupre.

 

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Отвращение и интрига: коллажи в стиле дадаизм

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Отвращение и интрига: коллажи в стиле дадаизмПодписаться на мой Instagram
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