Вырастить хризантему из черенка несложно, однако, это занимает немало времени. Тем не менее, получить много красивых цветов реально даже для начинающего садовода!
Нарежьте черенки хризантемы длиной не более 8-10 см. Нижние листья обрежьте. Опудрите ножку любым укоренителем.
Высадите в песок. Обильно полейте. Регулярно проверяйте росточки и поддерживайте песок влажным.
Когда черенки хорошо укоренятся, высадите их в питательный грунт, подходящий для хризантемы.
Обильно полейте, высадите на солнечное место и ждите цветов! Можно также высадить укоренившиеся черенки в открытый грунт.
Примерно через 3 месяца хризантема порадует вас своими яркими цветами!
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Как размножить хризантему и получить много красивых цветов
Вырастить хризантему из черенка несложно, однако, это занимает немало времени. Тем не менее, получить много красивых цветов реально даже для начинающего садовода!
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