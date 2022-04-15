Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Вырастить хризантему из черенка несложно, однако, это занимает немало времени. Тем не менее, получить много красивых цветов реально даже для начинающего садовода!







Нарежьте черенки хризантемы длиной не более 8-10 см. Нижние листья обрежьте. Опудрите ножку любым укоренителем.







Высадите в песок. Обильно полейте. Регулярно проверяйте росточки и поддерживайте песок влажным.







Когда черенки хорошо укоренятся, высадите их в питательный грунт, подходящий для хризантемы.







Обильно полейте, высадите на солнечное место и ждите цветов! Можно также высадить укоренившиеся черенки в открытый грунт.







Примерно через 3 месяца хризантема порадует вас своими яркими цветами!





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