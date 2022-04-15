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Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Вырастить хризантему из черенка несложно, однако, это занимает немало времени. Тем не менее, получить много красивых цветов реально даже для начинающего садовода!

Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Нарежьте черенки хризантемы длиной не более 8-10 см. Нижние листья обрежьте. Опудрите ножку любым укоренителем.

Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Высадите в песок. Обильно полейте. Регулярно проверяйте росточки и поддерживайте песок влажным.

Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Когда черенки хорошо укоренятся, высадите их в питательный грунт, подходящий для хризантемы.

Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Обильно полейте, высадите на солнечное место и ждите цветов! Можно также высадить укоренившиеся черенки в открытый грунт.

Как размножить хризантему и получить много красивых цветов

Примерно через 3 месяца хризантема порадует вас своими яркими цветами!

Как размножить хризантему и получить много красивых цветов
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Хризантемаразмножение
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