10 обыденных вещей в доме, которые медленно, но верно выводят из себя

В один прекрасный момент может случиться так, что привычные мелочи в доме начинают раздражать. Это может быть шум холодильника, слишком яркий свет, колючий плед - все эти мелочи могут превратить уютное гнездышко в обитель зла.

Чтобы не доводить себя до белого каления, нужно проверить эти 10 обыденных вещей в доме.

1. Слишком яркий свет

Слишком яркие лампы.

В эпоху социальных сетей многие просто помешались на качественных фотографиях. А для того, чтобы делать такие, нужен так называемый «белый» свет. Кроме того, он должен быть достаточно ярким. Однако такое освещение дома не позволяет расслабиться и сильно действует на психику.

В ходе некоторых экспериментов удалось выяснить, что синие светодиоды, присутствующие в «белых» лампах, раздражают сетчатку глаза и вредят психическому здоровью всех членов семьи, особенно самых маленьких. Как утверждают эксперты, яркий свет приветствуется только на кухне и в рабочей зоне. В спальне и гостиной лучше отдать предпочтение приглушенному желтоватому свету.

2. Аэрозольные освежители

Дешевые освежители воздуха.

Аэрозольные освежители воздуха являются освежителями лишь на словах. По факту это набор не самых безопасных химикатов. И что мы делаем?

3. Телевизор на фоне

Мы распыляем эти средства в маленьких помещениях без окон, типа ванны, туалета или кладовки, а потом в течение нескольких часов вдыхаем этот «божественный» аромат «горной свежести» или «морского бриза». По информации, регулярное вдыхание этих освежителей из флаконов приводит к раздражительности, вялости или даже спровоцировать серьезную аллергию. Альтернативой этому средству могут стать туалетные блоки, стики, аромадиффузоры или благовония.

Телевизор, работающий фоном.

Так называемый «белый шум» уже давно стал частью повседневной жизни. Признайтесь, у вас ведь тоже постоянно работает телевизор в фоновом режиме, когда вы едите, готовите, гладите и занимаетесь другими домашними делами. В то же время он является одним из главных раздражителей для нашего подсознания. Даже не концентрируясь, человеческий мозг обрабатывает информацию, которая фоном льется из «ящика», и соответственно, он не отдыхает. Специалисты утверждают, что для нормальной работы мозга и хорошего настроения нужно почаще проводить время в тишине.

4. Торчащие провода

Провода на виду.

Свисающие, торчащие и разложенные по полу провода портят интерьер и путаются под ногами. А еще на них оседает пыль, которую всегда нужно аккуратно и тщательно убирать. Чтобы ничего не портило картинку вашего жилья, по возможности прячьте шнуры в специальные коробки, ниши, под плинтусы или под другие поверхности. Если такой возможности нет, постарайтесь прикрыть кабели мебелью.

5. Колючий плед или постельное белье

Шерстяной плед или колючее постельное белье.

Колючий плед или постельное белье из шершавого материала будут при каждом соприкосновении напоминать о себе зудом и дискомфортом. Поверьте, к таким вещам невозможно привыкнуть. Поэтому, чтобы потом не проклинать злосчастный день, когда вы собираетесь купить ненавистный плед или постель с хорошей скидкой, лучше подойти к их выбору со всей придирчивостью. Не ленитесь узнать побольше о ткани и ее свойствах, тщательно пощупайте и только потом покупайте.

6. Беспорядок в шкафу

Много одежды в маленьком шкафу.

Нет ничего плохого в том, что у вас много вещей. Но если шкаф маленький, вешалок всего 5-7 штук, а чтобы положить или повесить что-то, содержимое шкафа приходится утрамбовывать, это плохо. Быстро найти что-то в таком шкафу никогда не получается, вместе с нужной вещью приходится вытаскивать еще три ненужных. Это не может не раздражать. По нашему мнению, если расширить гардероб не получается, нужно перебрать вещи и избавиться от ненужных.

7. Шумный холодильник

Холодильник, который громко работает.

Шумный холодильник - верный способ быстро заполучить нервное расстройство. Шумы, которых раньше не было и вдруг они появились, будут привлекать внимание домочадцев, и напрягать слух. В скором времени все члены семьи станут раздражительными, сварливыми, а дети начнут истерить. Если причина шума - неисправность агрегата, рекомендуем вам не затягивать с вызовом мастера. Чтобы минимизировать шум, убедитесь, что холодильник стоит на идеально ровной поверхности и не соприкасается со стеной. Также можно прикрепить на стену за ним несколько шумопоглощающих панелей.

8. Обувь у двери

Выставка обуви у двери.

Обувь у двери - это препятствие, которое мешает вам быстро выйти из дома, а значит является еще одним раздражителем для психики. Гости, входящие в дом, тоже постоянно будут спотыкаться о кроссовки, стоящие у входа. А еще с ботинок постоянно сыплется грязь или стекает вода, в зависимости от погоды. Одним словом - много причин для лишнего беспокойства. Куда лучше и опрятней выглядит обувь, сложенная на специальную полочку.

9. Косметика повсюду

Косметика без отдельного места хранения.

Если у вас много косметики, но нет постоянного места для ее хранения, приготовьтесь к тому, что вы или домочадцы будете постоянно ронять любимые средства. Некоторые из них будут разбиты, некоторые сброшены за стиральную машинку, шкафчик или еще куда, еще часть вы просто не сможете найти в беспорядке. В моменты спешки все эти мелкие неприятности с косметикой будут сильно раздражать. Готовы к такому? Если нет, просто оборудуйте полку, купите вместительную сумку косметичку или органайзер для своих любимых средств и приучите себя всегда возвращать то, чем попользовались, на место.

10. Вещи не на местах

Кучи чистых вещей.

У многих людей есть дурная привычка откладывать глажку на потом. Они исправно стирают одежду, постельное белье и полотенца, а затем складывают все это в кучки, ожидая, что когда-нибудь найдется время все это взять и погладить. Но времени всегда не хватает, а куча вещей растет. Все заканчивается тем, что в какой-то момент в поисках одной вещи вы прерываете всю кучу, устраивая еще больший беспорядок и тратите время на глажку одной вещи. Чтобы таких ситуаций не случалось, старайтесь не строить из чистых вещей горы, а сразу приводить их в порядок и раскладывать по местам.

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