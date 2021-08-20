Популярные статьи

Свежие комментарии

10 обыденных вещей в доме, которые медленно, но верно выводят из себя

10 обыденных вещей в доме, которые медленно, но верно выводят из себя

В один прекрасный момент может случиться так, что привычные мелочи в доме начинают раздражать. Это может быть шум холодильника, слишком яркий свет, колючий плед - все эти мелочи могут превратить уютное гнездышко в обитель зла.

Чтобы не доводить себя до белого каления, нужно проверить эти 10 обыденных вещей в доме.

10 обыденных вещей в доме, которые медленно, но верно выводят из себя

1. Слишком яркий свет

Слишком яркие лампы. | Фото: my-perfect.ru.

Слишком яркие лампы.

В эпоху социальных сетей многие просто помешались на качественных фотографиях. А для того, чтобы делать такие, нужен так называемый «белый» свет. Кроме того, он должен быть достаточно ярким. Однако такое освещение дома не позволяет расслабиться и сильно действует на психику.

В ходе некоторых экспериментов удалось выяснить, что синие светодиоды, присутствующие в «белых» лампах, раздражают сетчатку глаза и вредят психическому здоровью всех членов семьи, особенно самых маленьких. Как утверждают эксперты, яркий свет приветствуется только на кухне и в рабочей зоне. В спальне и гостиной лучше отдать предпочтение приглушенному желтоватому свету.

2. Аэрозольные освежители

Дешевые освежители воздуха. | Фото: Home Quicks.

Дешевые освежители воздуха.

Аэрозольные освежители воздуха являются освежителями лишь на словах. По факту это набор не самых безопасных химикатов. И что мы делаем?

Мы распыляем эти средства в маленьких помещениях без окон, типа ванны, туалета или кладовки, а потом в течение нескольких часов вдыхаем этот «божественный» аромат «горной свежести» или «морского бриза». По информации, регулярное вдыхание этих освежителей из флаконов приводит к раздражительности, вялости или даже спровоцировать серьезную аллергию. Альтернативой этому средству могут стать туалетные блоки, стики, аромадиффузоры или благовония.

3. Телевизор на фоне

Телевизор, работающий фоном. | Фото: Health Magazine.

Телевизор, работающий фоном.

Так называемый «белый шум» уже давно стал частью повседневной жизни. Признайтесь, у вас ведь тоже постоянно работает телевизор в фоновом режиме, когда вы едите, готовите, гладите и занимаетесь другими домашними делами. В то же время он является одним из главных раздражителей для нашего подсознания. Даже не концентрируясь, человеческий мозг обрабатывает информацию, которая фоном льется из «ящика», и соответственно, он не отдыхает. Специалисты утверждают, что для нормальной работы мозга и хорошего настроения нужно почаще проводить время в тишине.

4. Торчащие провода

Провода на виду. | Фото: Самоделкино.Инфо.

Провода на виду.

Свисающие, торчащие и разложенные по полу провода портят интерьер и путаются под ногами. А еще на них оседает пыль, которую всегда нужно аккуратно и тщательно убирать. Чтобы ничего не портило картинку вашего жилья, по возможности прячьте шнуры в специальные коробки, ниши, под плинтусы или под другие поверхности. Если такой возможности нет, постарайтесь прикрыть кабели мебелью.

5. Колючий плед или постельное белье

Шерстяной плед или колючее постельное белье. | Фото: Homester.

Шерстяной плед или колючее постельное белье.

Колючий плед или постельное белье из шершавого материала будут при каждом соприкосновении напоминать о себе зудом и дискомфортом. Поверьте, к таким вещам невозможно привыкнуть. Поэтому, чтобы потом не проклинать злосчастный день, когда вы собираетесь купить ненавистный плед или постель с хорошей скидкой, лучше подойти к их выбору со всей придирчивостью. Не ленитесь узнать побольше о ткани и ее свойствах, тщательно пощупайте и только потом покупайте.

6. Беспорядок в шкафу

Много одежды в маленьком шкафу. | Фото: Eduratop.

Много одежды в маленьком шкафу.

Нет ничего плохого в том, что у вас много вещей. Но если шкаф маленький, вешалок всего 5-7 штук, а чтобы положить или повесить что-то, содержимое шкафа приходится утрамбовывать, это плохо. Быстро найти что-то в таком шкафу никогда не получается, вместе с нужной вещью приходится вытаскивать еще три ненужных. Это не может не раздражать. По нашему мнению, если расширить гардероб не получается, нужно перебрать вещи и избавиться от ненужных.

7. Шумный холодильник

Холодильник, который громко работает. | Фото: Сам электрик.

Холодильник, который громко работает.

Шумный холодильник - верный способ быстро заполучить нервное расстройство. Шумы, которых раньше не было и вдруг они появились, будут привлекать внимание домочадцев, и напрягать слух. В скором времени все члены семьи станут раздражительными, сварливыми, а дети начнут истерить. Если причина шума - неисправность агрегата, рекомендуем вам не затягивать с вызовом мастера. Чтобы минимизировать шум, убедитесь, что холодильник стоит на идеально ровной поверхности и не соприкасается со стеной. Также можно прикрепить на стену за ним несколько шумопоглощающих панелей.

8. Обувь у двери

Выставка обуви у двери. | Фото: TripAdvisor.

Выставка обуви у двери.

Обувь у двери - это препятствие, которое мешает вам быстро выйти из дома, а значит является еще одним раздражителем для психики. Гости, входящие в дом, тоже постоянно будут спотыкаться о кроссовки, стоящие у входа. А еще с ботинок постоянно сыплется грязь или стекает вода, в зависимости от погоды. Одним словом - много причин для лишнего беспокойства. Куда лучше и опрятней выглядит обувь, сложенная на специальную полочку.

9. Косметика повсюду

Косметика без отдельного места хранения. | Фото: SYL.ru.

Косметика без отдельного места хранения.

Если у вас много косметики, но нет постоянного места для ее хранения, приготовьтесь к тому, что вы или домочадцы будете постоянно ронять любимые средства. Некоторые из них будут разбиты, некоторые сброшены за стиральную машинку, шкафчик или еще куда, еще часть вы просто не сможете найти в беспорядке. В моменты спешки все эти мелкие неприятности с косметикой будут сильно раздражать. Готовы к такому? Если нет, просто оборудуйте полку, купите вместительную сумку косметичку или органайзер для своих любимых средств и приучите себя всегда возвращать то, чем попользовались, на место.

10. Вещи не на местах

Кучи чистых вещей. | Фото: Inspirerend Wonen.

Кучи чистых вещей.

У многих людей есть дурная привычка откладывать глажку на потом. Они исправно стирают одежду, постельное белье и полотенца, а затем складывают все это в кучки, ожидая, что когда-нибудь найдется время все это взять и погладить. Но времени всегда не хватает, а куча вещей растет. Все заканчивается тем, что в какой-то момент в поисках одной вещи вы прерываете всю кучу, устраивая еще больший беспорядок и тратите время на глажку одной вещи. Чтобы таких ситуаций не случалось, старайтесь не строить из чистых вещей горы, а сразу приводить их в порядок и раскладывать по местам.

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх