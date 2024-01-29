Пещеры и подземелья

По мере того, как поверхность Земли становится всё более и более населённой, люди всё активнее осваивают подземные пространства, обустраивая в них убежища на случай природных катаклизмов, склады, парковки, метрополитены и даже места для отдыха и развлечений.









Туристы купаются в океаническом бассейне То-Суа деревне Лотофага, Самоа, 12 сентября 2015 года. То-Суа – это впадина глубиной 30 метров на южном побережье острова Уполу, соединённая с океаном подземными каналами.







Главная камера пустоты Гепинг Джилл, крупнейшей подземной пещеры Великобритании с природным выходом на поверхность, которая находится недалеко от Инглтона, Англия, 26 мая 2015. Глубина пустоты составляет почти 100 метров.







Станция метро «Баррикадная» в Москве, Россия, 25 февраля 2016 года.







Кран медленно спускает часть тоннелепроходческой машины «Selina» на глубину 24 метра на месте строительства нового тоннеля под рекой Майн во Франкфурте, Германия, 4 февраля 2016 года.







Бильярдная в подземном баре гостиницы Desert Cave Hotel в городе Кубер-Педи, Австралия, 22 октября 2015 года.







Туннель, проходящий вдоль канала Сен-Мартен в Париже, 16 июля 2015 года.







Вход в тоннель, который использовался боевиками ИГИЛ (запрещена в России), в Синджаре, Ирак, 1 декабря 2015 года.







Летучие мыши в пещере в городе Микулов, Чехия, 9 марта 2015 года.







Голубая пещера на греческом острове Мейисти, 30 июля 2015 года.







Один из нескольких древних подземных ходов, обнаруженных недавно под городом Пуэбла в Мексике, 3 сентября 2015 года. Пуэбла был основан около 1531 года, и является одним из старейших городов Мексики. В перспективе тоннели, расположенные под центральной частью города, станут туристической достопримечательностью.







Угольная шахта Sally Ann 1 в городе Уэлч, Западная Виргиния, США, 6 октября 2015 года.







Станция метро в Санкт-Петербурге, 13 октября 2015 года.







Подземный переход в Москве, 14 сентября 2015 года.







Танцоры театра-варьете «Фридрихштадтпаласт», задействованные в шоу «THE WYLD», на станции метро в Берлине, 23 июня 2015 года.







Известняковая пещера в уезде Синлун в провинции Хэбэй, Китай, 28 ноября 2015 года.







Строитель в тоннеле, проходящем под рекой Чаупхрая, в Бангкоке, Таиланд, 14 декабря 2015 года.







Туристы посещают угольную шахту, которая служит местной достопримечательностью, в городе Ханьдань в провинции Хэбэй, Китай, 6 января 2016 года.







Хранилище соли на шахте компании K+S в Филипстале, Германия, 29 августа 2015 года.







Бывший бурильщик скважин Абу Амер (в центре) со своей семьёй в подземном доме на окраине Алеппо, 29 октября 2015 года. Укрытие, которое Абу Амер строил весь прошлый год, состоит из четырёх комнат, имеет вентиляцию и освещение.







Строительство линии метро в городе Ренн, Франция, 23 октября 2015 года.







Монах готовит завтрак в монастыре Успения Пресвятой Богородицы на горе Хаматура на севере Ливана, 8 марта 2016 года. История монастыря уходит корнями в 5-й век. Монастырь был разрушен в эпоху правления мамлюков и Османской империи, но в 1994 году его восстановили.







Дети сидят в пещере, которая служит жилищем для их семьи, в городе Хассан Абдал в Пакистане, 4 февраля 2016 года. Многие пакистанские семьи живут в пещерах, построенных ещё их прадедами.







Представителя общественности поднимают на поверхность после посещения пустоты Гепинг Джилл, крупнейшей подземной пещеры Великобритании с естественным выходом на поверхность, которая находится недалеко от Инглтона, Англия, 26 мая 2015.



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