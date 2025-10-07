10 шпионок, чьи жизни достойны экранизации

1. Нур Инайят Хан

Честно говоря, мы можем составить целый список потрясающих женщин, которые занимались шпионажем во время Второй мировой войны. Среди тех женщин была Инайят Хан, дочь индийца-мусульманина и американки. Отец Хан был пацифистским учителем суфизма, и Хан выросла во Франции, где она изучала детскую психологию в Сорбонне и музыку в Парижской консерватории. Перед началом Второй мировой войны, ее карьера была сосредоточена на написании поэзии и историй для детей.Но когда началась война, Хан и ее брат, Вилаят, решили помочь делу союзников, в частности, в борьбе с нацистами, надеясь, что если они хорошо проявят себя в войне, это будет способствовать улучшению отношений между английским и индийским народами. Она присоединилась к женскому вспомогательному корпусу ВВС и прошла подготовку в качестве радиста, после чего в конце концов была принята на работу в F-отдел (Франция) Управления специальных операций. Хотя некоторые из ее начальников считали, что она была слишком мягкой и нежной для занятий шпионажем, Хан поехала в оккупированный нацистами Париж, и, после арестов нескольких других радистов, была некоторое время, единственным радистом, все еще работаюшим в Париже, передавая сообщения обратно в Лондон.К сожалению, история Хан имеет трагический конец. Ее предали, раскрыв перед немцами, и она была арестована. Хотя Хан не раскрыла никаких секретов на допросе, она совершила ужасную ошибку: она копировала сообщения, которые она посылала, в свои записные книжки, которые немцы обнаружили. Они смогли успешно выдавать себя за Хан в дальнейших сообщениях в Лондон, в результате чего были захвачены три тайных агентам из Лондона. Когда-то нежная Хан оказала яростное сопротивление в тюрьме, и была классифицирована как "особо опасная". Ее держали в кандалах большую часть времени, и её постоянно избивали. Вместе с горсткой других сотрудников Управления специальных операций, ее отправили в Концентрационный лагерь Дахау, где они все были казнены.Хан появлялась несколько раз на телеэкране, в том числе в телевизионном сериале «Man Called Intrepid», в котором ее сыграла Барбара Херши.