Столовое вино: как появился напиток и почему многие страны от него отказываются

Столовое вино пришло в наше время из эпохи, когда этот напиток подавался к каждому приему пищи (или почти к каждому). Оно являлось своеобразным заменителем воды, причем более безопасным. Времена изменились, но название осталось, хотя нынче и относятся к нему не лучшим образом.
1. Определение названия
В разных странах столовое вино называется по-разному: в Италии его именуют vino da tavola / Фото: latavolamarche.blogspot.com
«Столовое вино» – термин, появившийся в нашем языке благодаря Европе. В разных странах данный напиток называется по-разному: в Италии его именуют vino da tavola, в Германии и прочих немецкоязычных государствах – Tafelwein, во Франции оно определяется как vin de table, ну а в Испании существует собственное название – vino de mesa. Возникло определение в связи с предназначением скромного и достаточно простого алкогольного виноградного напитка. Оно подавалось вместе с едой для того, чтобы запивать ее.
В законодательстве Европы такая категория вин, как «столовое», не упоминается официально с 2011 года / Фото: forumsamogon.ru
В законодательстве Европы такая категория вин, как «столовое», не упоминается официально с 2011 г. Вместо этого употребляется одно слово «вино» либо словосочетание, где указывается определенная страна («вино Франции» и так далее). Несмотря на нововведение, по привычке многие люди и дальше продолжают употреблять уже устаревшее определение – «столовое вино».
2. Что в Евросоюзе значит категория «вино»
Столовое вино может представлять собой ассамбляж из нескольких виноградных сортов, годов урожая, регионов / Фото: tarkhagro.
На самом деле эта категория вин является базовой. По качеству она идет ниже, чем PGI (вино региона) и PDO (вино защищенных названий по происхождению). Согласно европейским законам, крепость вин из этой категории должна быть в рамках 8,5-15%. Оно может представлять собой ассамбляж из нескольких виноградных сортов, годов его урожая, регионов. Это и стало причиной запрета того, чтобы конкретный регион указывался на этикетке бутылки.
Столовое вино может быть различным по типу и цвету / Фото: zaxid.media
Указывать сорт и год урожая винограда запрещалось вплоть до 2011 г. В наше время требования слегка смягчили. На законодательном уровне во Франции запрещается употреблять в названии продукта слова «domaine» и «château». Дело в том, что у потребителя это может вызвать к нему неоправданное доверие. Такое вино может быть различным по типу и цвету. Но что касается качества, то законодательство дает гарантию лишь на его минимальный показатель.
Если вино изготовлено в Евросоюзе, значит должна быть надпись «Вино из ЕС», если во Франции – «Vin de France» / Фото: cellartracker.com
В таком отношении к этому напитку виновата история. Очень часто столовое вино представляло собой набор виноматериалов самого разнообразного происхождения. Французский не самый качественный продукт дополнялся более насыщенными сицилийскими и алжирскими. Сегодня этот подход уже не практикуется. Виноделы из Франции должны указывать на этикетке страну производства. Например, если вино изготовлено в Евросоюзе, значит должна быть надпись «Вино из ЕС», если во Франции – «Vin de France».
В Тоскане в семидесятые годы прошлого столетия стали появляться виноделы, которые решили изготавливать напиток из винограда бордоских сортов / Фото: wineaxe.ru
И все было бы предельно просто, если бы в игру не вступили нонконформисты и виноделы-новаторы. Они и стали причиной того, что в магазинах появились столовые вина (базовая категория) по достаточно высокой цене. Все пошло из Италии. В Тоскане в семидесятые годы прошлого столетия стали появляться виноделы, которые по примеру французских производителей решили изготавливать напиток из винограда бордоских сортов. Но местные законы тогда были строги, и виноделы начали маркировать готовый продукт, как столовое вино.
Наибольшее распространение получило вино Sassicaia, которое относится к категории «местные вина» или IGT / Фото: elvino.ru
К слову сказать, эти вина были действительно высокого качества, соответственно, и стоили они дорого. Именно так в мире появились новые вина – «супертосканские». Специально для них создали в начале девяностых годов прошлого столетия категорию «местные вина» или IGT. Наибольшее распространение получило вино Sassicaia. Со временем его удостоили личным аппелласьоном. В настоящее время базовая категория пришлась по душе виноделам из Франции, работающими с нетрадиционными или давно забытыми виноградными сортами и предпочитают вмешательство по минимуму. Готовый продукт очень часто дегустационный отбор не проходит. Иногда это относится и к продукции классических изготовителей.
о репутация виноделов работает на них, поэтому даже вина из этой категории они реализуют по высокой цене / Фото: lesgrappes.com
Château Palmer или белое идет тоже как Vin de France. Оно создано из запрещенных сортов. Немало известных виноделов специально указывают на своих напитках самую низкую категорию. Так они показывают то, что не согласны и не поддерживают существующую систему. Но репутация виноделов работает на них, поэтому даже вина из этой категории они реализуют по высокой цене. Существенное отличие изготовления вина низкой категории в процентах наблюдается между разными государствами: Германия – 2%, Франция – немного больше 9%, Италия – 33%, Испания – 51%.
3. Американское столовое вино
В США определение table wine (столовое вино) относится ко всем сухим, не крепленым, а также не игристым продуктам, содержание алкоголя в которых 7-14 % / Фото: pxhere.com
В США определение table wine (столовое вино) относится ко всем сухим, не крепленым, а также не игристым продуктам, содержание алкоголя в которых 7-14 процентов. Все, что выше по крепости – это уже «десертное» вино. И не имеет значения, что оно не сладкое, в большинстве случаев сухое. Это необходимо только для налоговых выплат. Дело в том, что в Америке чем больше крепость, тем выше и налог.
