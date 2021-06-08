Кавказский секрет: как пожарить чебуреки без летящих во все стороны брызг масла

Чебурек – прекрасное блюдо и один из ярчайших представителей национальной кухни крымских татар, греков и народов Северного Кавказа. Вот только поджарить при необходимости этот вкусный плоский пирожок совсем не так просто, как может показаться. Главная проблема заключается в летящих во всю сторону брызгах горячего масла. Что же нужно сделать для того, чтобы подобного не происходило?
Чебурек - отличный выбор. |Фото: eda-offline.com.
Готовить чебуреки совсем не сложно: замесил тесто, подготовил начинку, завернул одно в другое и отправил на обжарку. Правда с последним у многих возникают непредвиденные трудности. А именно – брызги от масла начинают лететь во все стороны. Многие люди просто мирятся с ними, считая, что все равно от них не избавишься. На самом деле это не так. Проблему брызг можно решить просто и изящно.
Вкусно и сытно. |Фото: recipecloud.ru.
Так, для того чтобы жир и мало во время обжарки не разлетались во все стороны, достаточно использовать обычную соль. Ее совсем небольшое количество нужно добавить на сковороду в налитое подсолнечное масло еще до начала жарки. Ее же можно использовать и при жарке на сливочном масле. В таком случае сначала на сковороде топится масло, а только потом вносится хлорид натрия. Само собой, использовать совет можно при любой жарке, а не только когда готовишь чебуреки.
Нужно добавить немного соли. |Фото: livejournal.com.
Использование соли позволит не только защитить руки, лицо и глаза себя-любимого, но также избавит хозяев от дополнительной работы. Если со сковороды не будут разлетаться во все стороны брызги, то и тратить драгоценное время на мытье кухонной плиты и мебели в будущем не придется. Иными словами – со всех сторон один преимущества.
Кушайте на здоровье. ¦Фото: mynakuhne.ru.
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