Чищу грецкие орехи при помощи бутылки от шампанского (научился у крымчан). Ядро остаётся целым

Самый эффективный способ, который я знаю. Во время поездки в Крым научились с супругой смекалистому приёму, который теперь облегчает семейный быт.

В 2018 году мы выбрались в Крым всего на 6 деньков, причём произошло это весьма стихийно. Отпуск был под вопросом, и даже жилье заранее не искали. Рискнули и не прогадали: приехав в Алушту, уже на месте нашли замечательный вариант.

Маленький уютный домик, окружённый крымским соснами, располагался на возвышении, откуда открывался вид на город, горы и море.

Наше жилье в Крыму Наше жилье в Крыму

Хозяева жили здесь же, неподалёку. Дворик был один на всех, и вот однажды нам довелось наблюдать, как хозяйка чистит грецкие орехи. Признаться честно, этот смекалистый приём я видел впервые. Тогда я ещё не был блогером, поэтому даже в голову не пришло запечатлеть процесс на фото.

Приехав домой, мы сами стали пользоваться этим приемом. Что сказать, удобно! Главное преимущество в том, что ядро остаётся целым:

Вообще, мы редко покупаем неочищенные грецкие орехи, а тут увидели на рынке ну очень красивые экземпляры и не смогли мимо пройти. Слева - наши российские свежий урожай, справа - чилийские.

Взяли разных на пробу. А заодно и классный способ очистки покажем Взяли разных на пробу. А заодно и классный способ очистки покажем

Все познаётся в сравнении

Для чистоты эксперимента давайте я сначала продемонстрирую способы, которыми мы пользовались раньше. Уверен, и вы хоть раз в жизни их применяли :))

1. Доска и молоток.

Кладём доску - бьём молотком.

Результат - орех практически всмятку, ядро раскрошилось, скорлупа летит в разные стороны.

2. Орехокол. Здесь нужно применить недюжинную силу, чтобы расколоть орех.

Таким способом никогда не пользуется жена. Жалуется, что трудно. Да и результат весьма посредственный выходит: ядро снова рассыпалось на куски.

3. Руки не для скуки. Опять чисто мужской способ: зажать два ореха в ладони и надавить.

Как результат, один орех всмятку, второй - цел и невредим.

Способ с бутылкой

А теперь способ с бутылкой, который работает безотказно. Это самый эффективный способ, который я знаю.

Бутылка непременно должна быть из-под шампанского, потому что она гораздо более устойчивая, да и горлышко плотнее.

Ставим орех на горлышко острым носиком вниз (это обязательное условие).

И молотком бьём по внешней стороне. Силу применять вообще не требуется, и вероятность разбить бутылку - минимальна.

Бьем не сильно, но прицельно! Бьем не сильно, но прицельно!

Не встречая сопротивления снизу, орех не сминается. Скорлупка покрывается трещинами, а ядру внутри ничего не делается!

Ядро остается целым, не распадаясь на мелкие куски.

Это реально круто! И разница с предыдущими способами налицо! Это реально круто! И разница с предыдущими способами налицо!

Одинаковый результат, что у российского, что у чилийского ореха.

В очередной раз преклоняюсь перед народной смекалкой, и никакие специальные приспособления не нужны. Всё, что должно быть под рукой - бутылка и молоток. Для наглядности вставляю видео: