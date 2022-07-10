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Модели с аппетитными формами без ретуши

Моделями plus-size сегодня никого не удивить. Эти красотки с аппетитными формами прочно поселились на модных подиумах и не сходят с обложек глянцевых журналов. Они выступают против жестких диет, воюют с гламурными стандартами красоты и рассказывают, как важно любить себя и свое тело.

Модели с аппетитными формами без ретуши

И ведь мы им верим! Но, как оказалось, зря! Ведь большинство своих снимков фигуристые красавицы редактируют в фотошопе. В нашей подборке фотографии знаменитых plus-size красавиц — до и после ретуши.

Ким Кардашьян


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Пару недель назад в Сети разгорелся настоящий скандал. Причиной стали пляжные снимки Ким Кардашьян. Фотографиями звезды в купальнике сегодня никого не удивишь, а вот снимки тела Ким без ретуши — совсем другое дело. Оказалось, что аппетитные формы красавицы далеко не так хороши, как она нам «затирает»!

Анастасия Квитко


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Анастасия Квитко стала известной благодаря своим аппетитным формам и довольно откровенным фотографиям. Девушка довольно быстро получила звание «Русской Ким Кардашьян», а вместе с ним армию поклонников и контракты с модными американскими брендами. В своем Instagram Настя регулярно радует подписчиков идеальными фото (как мы уже писали, досконально обработанными в графических редакторах).
А недавно папарацци удалось «поймать» Квитко на пляже в Майами. Теперь мы знаем, как выглядит тело Насти на самом деле. Обманывать нехорошо!

Эшли Грэм


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм весит 91 кг. По словам девушки, она нежно любит каждый сантиметр своего тела, каждую складочку и растяжечку. И, глядя на профессиональные фотографии Эшли, мы с ней радостно соглашаемся: такое тело действительно достойно обожания! На самом же деле тело модели не такое уж идеальное: на снимках папарацци мы отчетливо видим «апельсиновую корку».

Фелисити Хейворд


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Британская plus-size модель Фелисити Хейворд вполне могла бы стать героиней одной из картин Рубенса. Девушка не стесняется сниматься полуобнаженной и на обработанных фотографиях выглядит ну очень аппетитно. Однако снимки Фелисити до ретуши выглядят куда менее сексуально…

Тесс Холлидей


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Тесс Холлидей — самая крупная модель plus-size в мире. Вес девушки составляет около 155 килограммов. При таком весе целлюлит, складки и растяжки — что называется, «must have». Но модные фотографы и редакторы глянца считают иначе и обильно ретушируют тело Тесс перед публикацией снимков. Так что тело модели в глянце и в реальной жизни — две большие разницы.

Искра Лоуренс


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Искра Лоуренс — очаровательная блондинка и верный адепт бодипозитива. Она точно знает, как быть в гармонии с собой, своим телом и с радостью делится знаниями с другими девушками. Но фотографии Искры для глянца и снимки в соцсетях — совершенно разные истории. Девушка уверяет, что она тут ни при чем — во всем виноваты фотографы, которые зачем-то ретушируют ее «любимый» целлюлит.

Джордан Вудс


Модели с аппетитными формами без ретуши

Модели с аппетитными формами без ретуши

Джордан Вудс стала plus-size моделью благодаря своей подружке Кайли Дженнер: связи звезды сделали свое дело, и Джордан быстро стала популярной. Сегодня у новоиспеченной модели целая армия поклонников, и им абсолютно наплевать, что в реальной жизни девушка выглядит совсем не так, как на обложках журналов.

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