Зачем люди скрещивают пальцы на удачу и причем здесь рыба

Пожалуй, каждый школьник знает, что для привлечения удачи нужно за спиной скрестить два пальца — средний и указательный. Этот необычный жест помогает в самых разных ситуациях: на контрольной работе, во время выступления на сцене, в путешествиях и даже во время важных переговоров. Люди со всего мира верят в силу скрещенных пальцев, и мало кто знает, что этот жест переводится как «рыба».
В России «держать пальчики» за себя или родного человека — привычное дело. Эта практика помогает притянуть удачу, а появилась она еще в дохристианской Руси.
1. История появления жеста со скрещенными пальцами
Жест был популярен во времена дохристианской Руси/ фото: in.pinterest.com
Если верить историкам, то есть две основные теории происхождения «скрещенных пальчиков». В первой говорится о том, что этот жест появился на Руси во времена языческой веры, когда крест символизировал могущественную силу. Люди скрещивали указательный и средний палец для притягивания духов добра и света перед получением желаемого. Они верили, что жест обладает некой магией.
В Европе такой жест тоже использовали. Правда, люди скрещивали указательный палец с указательным пальцем другого человека. Однако вскоре эта практика стала постепенно терять свою актуальность, поскольку было удобнее скрестить пальчики в одиночку. Забавно, что европейцы продолжали скрещивать два указательных пальца, но со временем жест все-таки стали делать при помощи одной руки, как это уже практиковали на Руси.
Жест символизирует особый христианский знак в виде рыбы/ фото: culture.ru
Согласно второй теории, жест стал популярным после появления Иисуса Христа.придумали жесты для «своих». Так было проще распознать настоящих христиан. Одним из жестов был ихтис. Это название в переводе с греческого языка означает «рыба». Удивительно, но именно в этом слове скрыта аббревиатура «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Она также зашифрована на французском языке. В результате две простые линии, которые изображали рыбу, стали главным жестом христианства. Он помогал верующим не только притянуть удачу, но в исполнении самых заветных желаний.
2. Американский жест со скрещенными пальцами
В США жест означает поклонение Иисусу Христу/ фото: in.pinterest.com
Американцы тоже верили и продолжают верить в силу этого жеста. Правда, в США он имеет иное значение. Пальцы, сложенные в виде креста, показывают поклонение Иисусу Христу. Люди используют этот жест для защиты от «дурного» глаза или от темных сил. Часто крест из пальцев за спиной можно увидеть во время сложных переговоров или других ситуациях, которые вызывают стресс.
А вот В Великобритании этот жест начали практиковать в 16 веке. Британцы использовали его для защиты от болезней. Стоит в доме ребенку покашлять, как мама сразу же скрещивает пальцы перед его лицом.
3. Современный жест из скрещенных пальцев
Лжецы тоже используют этот жест/ фото: in.pinterest.com
В наши дни «держать пальчики» можно не только на удачу, но и во время увлечения выдумками. Люди скрещивают за спиной указательный и средний палец, а затем начинают говорить неправду. В этот момент они считают, что этот жест защитит их наказание за ложь. Также лжец таким образом сам показывает Вселенной, что сказанное им является неправдой. Вот такой нехитрый способ себя оправдать.
4. Скрещенные пальцы действуют лучше обезболивающих таблеток
Жест продолжают изучать врачи и ученые из разных наук/ фото: otvet.mail.ru
Ученые из Британии заявили на весь мир, что два скрещенных пальца одной руки работают не хуже обезболивающих средств. Дело в том, что христианская практика действует на головной мозг так, что снижается уровень боли. Это исследование стало настоящим спасением для пациентов, которые мучаются от хронических болей неясной этиологии.
Сотрудники лондонского колледжа рассказали,что теперь обезболить себя может любой, достаточно только скрестить пальцы во время травмы или ожога.
Уже более 100 лет этот жест вызывает повышенный интерес у ученых/ фото: thevoicemag.ru
Главным руководителем исследования стал Патрик Хаггард. Он увлекался трудами врача Торстена Тунберга, который был известен в Швеции более одного века тому назад. Шведский доктор для лечения боли использовал трюк, основанный на иллюзии. Если поставить перед собой один стакан с холодной водой, а второй с теплой, и опустить в емкости разные пальцы одной руки, то через несколько секунд можно почувствовать выраженную боль.
Это происходит потому как мозг не может уловить сигнал и происходит некий сбой из-за выраженной температурной разницы. И вот спустя 100 лет ученые продолжили этот опыт. Они заявили, что если в этот момент перекрестить пальцы, то боли не будет. Головной мозг отвечает не только за ощущение тепла и холода, но и за перемещение частей тела в пространстве. Быстрая смена положения пальцев позволяет устранить болезненность.
5. Скрещенным пальцам посвятили целый день
19 декабря отмечают День этого жеста/ фото: in.pinterest.com
Этот жест стал настолько популярным, что ему решили подарить целый день, а именно 19 декабря. Правда, праздник до сих пор не получил официального статуса. Но это не мешает людям со всего мира в этот день скрещивать пальцы для привлечения удачи и самой заветной мечты. Также любители этого жеста отмечают, что он помогает улучшить психическое здоровье, настроиться на позитив и стать более стрессоустойчивым.
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